ran Fußball DFB-Team: Manuel Neuer bei WM dabei! Nagelsmann erklärt Hintergründe Videoclip • 02:23 Min Link kopieren Teilen

Der DFB gibt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 bekannt. ran liefert eine Übersicht über die Nominierten und die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz.

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Der offizielle DFB-Kader in der Übersicht

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Die wichtigsten Aussagen des Bundestrainers zum Nachlesen.

+++ Stammplatzgarantien? "Bringt nichts" +++ "Das Team ist der Kern. Von allen Spielern kommt die Botschaft zurück, dass wir das beste Team sein müssen. Die Fitness wird ein wichtiger Faktor, aber wir müssen als Team funktionieren. Generell ist eine zentrale Achse immer wertvoll, aber es bringt nichts, jetzt über Stammplätze zu sprechen."

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+++ Sane-Nominierung: "Hat eine extrem hohe Anerkennung" +++ "Die Quote in 2026 war zu wenig, bei uns hat er in den letzten vier Spielen aber fünf Scorer gesammelt. Leroy wird kritisch diskutiert, aber er hat eine extrem hohe Anerkennung in der Mannschaft. Ich könnte 15 Leute nennen, die eine extrem enge Bindung zu ihm haben. Die nicht so gute Quote im Verein kann dazu führen, dass er vielleicht nicht beginnt."

+++ Kein Stoßstürmer? Nagelsmann unbesorgt +++ "Mit Leon Goretzka und Kai Havertz haben wir schon Spieler, die kopfballstark sind. Dazu die wuseligen Dribbler, die auch mal eine Box bespielen können, wie Lennart Karl. Bei Tim Kleindienst war das Thema natürlich die Verletzung. Ich hätte ihn gerne dabei gehabt, aber das konnten wir nicht machen. Bei Niclas Füllkrug war es die Quote, die nicht gut genug war." Da müssen wir schauen. Es war sehr schwer, einen der Anderen Zuhause zu lassen."

+++ Amiri für Nagelsmann "wie ein Elektromotor" +++ "Nadiem ist ein Spieler, den ich schon sehr lange kenne. Er braucht keine Anlaufphase, er ist wie ein Elektromotor. Er ist immer emotional, er will immer gewinnen, er ist immer am Limit. Er wird Einsatzzeiten kriegen, da bin ich mir sicher."

+++ Nagelsmann sieht Parallelen zu 2024 +++ Der Bundestrainer sieht seine Mannschaft bereit für das Turnier. "Ich sehe uns gerüstet. Die Situation vor der Heim-EM war ähnlich. Da waren wir gegen eine Top-Nation wie Spanien sicher nicht schlechter."

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+++ Beier statt Adeyemi: "Verkörpert deutsche Mentalität" +++ "Maxi hat deutlich mehr in der Rückrunde gespielt als Karim. Auch er hat gut reagiert auf die Absage. Man versucht sich, Szenarien zu malen, wen will man dann einwechseln? Maxi verkörpert mit seiner Mentalität sehr viel. Man muss kontern und wenn man kontert, dann braucht man jemanden, der sich die Lunge aus dem Leib rennt. Er verkörpert so ein bisschen die deutsche Mentalität."

+++ Kein Mittelstädt: "Hätte es verdient gehabt" +++ "Er hätte es sich natürlich verdient gehabt, dabei zu sein. Aber die Anderen (David Raum und Nathanlie Brown) natürlich auch."

+++ Kommunikation mit den Spielern: "Ich kritisiere mich schon" +++ "Mit meiner Kommunikation bin ich fein", sagte der Bundestrainer. Allerdings räumte er ein: "Man kann retroperspektiv immer Dinge besser machen. Das Optimum wird man nie erreichen."

+++ El-Mala-Verzicht: "Ist eine andere Spielidee" +++ "Er hat eine tolle Rückrunde gespielt, aber die Spielidee vom 1. FC Köln ist etwas Anderes als unsere. Die Heatmap ist da schon nah am eigenen Tor. Er hat eine große Zukunft vor sich."

+++ Nagelsmann will Weltmeister werden +++ "An meiner Aussage von vor zwei Jahren ändert sich nichts. Wir wollen Weltmeister werden!"

+++ Nmecha und Musiala erfreuen sich Fitness +++ "Ich bin kein Freund von Erwartungshaltungen. Wir wollen alle den selben Erfolg haben. Jamal kam zuletzt immer besser in Fahrt und er hat immer noch genügend Zeit. Aber selbst bei 95 Prozent ist er einer der außergewöhnlichsten Spieler, die dieser Planet hat." "Felix hat gut gearbeitet und gute Stabilität bekommen. Im letzten Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt, das hat er sehr gut verkraftet. Er ist ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der Besten der Welt zu sein."

+++ Baumann-Gespräch bezüglich Neuer schon im März +++ "Das war eine interne Kommunikation. Wir haben im März schon ein Treffen mit Manu gehabt, da habe ich Oli informiert. Das war ein Schlag für ihn, aber er hat es super aufgenommen." Der Bundestrainer zieht vor dem Hoffenheim-Keeper "den Hut". Baumann habe sich "extrem committed". Neuer habe eine "Aura", etwas, das ihn umgebe.

+++ Bischof-Verzicht wegen Position und Spielzeit +++ "Wir haben einige dieser talentierten Spieler nicht mitgenommen" - und spricht neben Tom Bischof auch von Said El Mala und Assan Ouedraogo. Bischof spiele bei Bayern eine andere Position, als sie beim DFB eingeplant sei. Außerdem habe er "gerade mal über 30 Prozent Spielzeit".

+++ Neuer fährt als Nummer 1 mit +++ Das Comeback von Manuel Neuer sorgte zuletzt für Aufregung. Wie der Bundestrainer bestätigte, wird Neuer als Nummer eins ins Turnier gehen. Nagelsmann kontaktierte den Bayern-Keeper und fragte ihn, ob er zur Weltmeisterschaft fahren will. Baumann sei eine "1B-Lösung".