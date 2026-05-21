ran Fußball WM 2026: Mit Madonna und Shakira! Irre Halbzeit-Show beim Finale geplant Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Harry Maguire steht nicht im englischen WM-Kader. Der Abwehr-Routinier zeigt sich am Boden zerstört.

Der englische WM-Kader wird eigentlich erst am 22. Mai veröffentlicht, jedoch sickerte bereits einen Tag zuvor durch, dass ein langjähriger Eckfeiler von Thomas Tuchel nicht berücksichtigt wurde. Harry Maguire wird nicht mit den Three Lions zur Weltmeisterschaft reisen und hat darauf auch schon öffentlich reagiert. "Ich war nach der Saison, die ich hatte, überzeugt davon, dass ich in diesem Sommer eine große Rolle für mein Land spielen kann. Ich bin geschockt und am Boden zerstört über diese Entscheidung. Ich wünsche den Spielern das Beste", zeigte sich der 33-Jährige laut der Quelle "talkSport" gefrustet.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Jetzt live Jetzt live • Fussball Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg - SC Paderborn (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 22.05. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 22.05. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 205 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream Verfügbar auf Joyn 460 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream Verfügbar auf Joyn 460 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026 ohne Maguire: United-Legende reagiert geschockt Die Entscheidung von Nationaltrainer Thomas Tuchel zieht auf der Insel natürlich ein großes Echo nach sich. United-Legende Steve Bruce fand im Gespräch mit dem englischen Portal klare Worte: "Nun, das ist eine große Entscheidung. Ich bin absolut schockiert. Ich dachte, er wäre eine sichere Bank, vor allem weil er in solchen Wettbewerben über so viel Erfahrung verfügt", verdeutlichte er seinen Standpunkt. Maguire habe England "nie in Stich gelassen“. Das dieser nun nicht mit ins Flugzeug steige, könnte "der größte Schock“ der Nominierung sein. DFB-Kader von Nagelsmann: Diese Stars fehlen im WM-Aufgebot

Alle News zum DFB-Team im Ticker

Maguire mit starker Rückrunde für Manchester United England wird in der Innenverteidigung wohl mit Marc Guehi und Ezri Konsa starten. Laut "talkSport" soll zudem Levil Colwill vom FC Chelsea im Kader mit dabei sein. Eigentlich hatte man in England auch mit einer Maguire-Nominierung gerechnet, nachdem dieser bei den letzten beiden Länderspielen im Kader war und einmal sogar über 90 Minuten ran durfte. Der 66-malige Nationalspieler hat nach einer langwierigen Wadenverletzung eine starke Rückrunde für Manchester United gespielt und einen großen Anteil daran gehabt, dass sich die Red Devils bis auf Platz drei nach vorne schieben konnten.

- Anzeige -