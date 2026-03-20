DFB- Team: Jamal Musiala - Didi Hamann zweifelt an WM-Teilnahme - "Ob es reichen wird..."

ran Fußball FC Bayern - Harry Kane furchtlos vor Real: "Keine Angst vor niemandem" Videoclip • 05:13 Min Link kopieren Teilen

Didi Hamann zeichnet im Bezug auf die WM-Teilnahme von Bayern-Star Jamal Musiala ein düsteres Szenario.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen die ersten beiden Länderspiele des Jahres auf dem Programm. Bayern-Star Jamal Musiala plagt sich aktuell erneut mit einer Verletzung herum und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominiert. Geht es nach Dietmar Hamann, dann ist sogar die WM-Teilnahme des 23-Jährigen in Gefahr. "Ich glaube, das Letzte, an das er und die Bayern gerade denken, ist die Nationalmannschaft. In meinen Augen ist die WM im Moment für Musiala weit entfernt", konstatierte er in seiner "Sky"-Kolumne. "Dass er nicht für die beiden Länderspiele Ende März nominiert wird, ergibt Sinn. Man würde ihm keinen Gefallen tun, wenn man ihn jetzt einladen würde. Ob es dann reichen wird, ihn zur WM mitzunehmen, muss man sehen. Stand heute glaube ich, dass es schwer wird."

Musiala: Vincent Kompany ohne Sorgen Trainer Vincent Kompany von Bayern München betrachtet die Situation von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hingenen mit seiner gewohnten Ruhe. "Sorgen mache ich mir überhaupt nicht", sagte der Belgier am Freitag über den abermals angeschlagenen Regisseur, der nach einem Gespräch zwischen Kompany und Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele Ende März geschont wird. "Das ist ein Prozess, der ein bisschen Zeit braucht", ergänzte Kompany mit Blick auf die vollständige Genesung Musialas, der sich bei der Klub-WM im Sommer 2025 schwer verletzt hatte. Nagelsmann und er hätten "1:1 das gleiche Ziel, wir wollen das Beste für ihn, damit er wieder das beste Level schafft. Wenn er es schafft, ist das gut für die Nationalmannschaft und gut für uns." Mit Nagelsmann verbinde ihn "ein gutes Verhältnis".

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Hamann zweifelt an WM-Teilnahme von Musiala Musiala laboriert aktuell an Sprunggelenksproblemen an dem Bein, an welchem er sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer eine Sprunggelenksluxation und eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen hatte. "Das Wichtigste ist momentan, dass er gesund wird und wieder das Vertrauen in seinen Fuß hat. In den nächsten zwei Monaten muss viel passieren, es darf nichts mehr schiefgehen. Der Fuß muss okay sein und die Leistungen müssen stimmen. Dann kannst du überlegen, ob du ihn mitnimmst", so Hamann.

Bayern mit leichten Vorteilen gegen Real Neben der Personalie Musiala bezog der Ex-Bayern-Spieler derweil auch zum Viertelfinal-Kracher in der Champions League zwischen seinem ehemaligen Klub und Real Madrid Stellung. So erwartet Hamann ein "Duell auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für Bayern. Beide haben überragende Offensivabteilungen, da entscheidet die Tagesform." Und weiter: "Kane, Olise und Diaz haben genauso wie Vini Junior, Mbappe und Güler die Qualität, innerhalb von Sekunden ein Spiel zu drehen. Bayern hatte keine Schwächephase. Sie haben großes Selbstvertrauen, spielen eine herausragende Saison und sie haben das Rückspiel zu Hause. Deswegen sehe ich sie leicht im Vorteil."

PSG als Favorit in der Champions League Favorit auf den Titel in der Königsklasse sind die Münchner für ihn aber nicht. Vielmehr sieht er den Titelverteidiger als das Team, welches es zu schlagen gilt. "PSG ist die einzige Mannschaft, die ich momentan über Bayern stellen würde. Sie sind das Team, das zu schlagen ist. Ich glaube nicht, dass Liverpool die Mittel hat, sie zu stoppen."

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