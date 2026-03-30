ran Fußball DFB-Team: Tah ehrlich! "Muss man den Gegner auch mal loben" Videoclip • 05:21 Min Link kopieren Teilen

Obwohl die deutsche Abwehr auch gegen die Schweiz nicht sattelfest war, plant Bundestrainer Julian Nagelsmann die WM offenbar ohne einen Youngster, auf den nach ran-Infos der FC Arsenal und FC Bayern ein Auge geworfen haben.

Vermutlich können die deutschen Fans froh sein, dass sich Kamerun nicht für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer qualifiziert hat. Sonst hätte sich Yann Aurel Bisseck vielleicht überlegt, für das Heimatland seiner Eltern zu spielen, so wie Rani Khedira bei der WM für Tunesien. Deutschland vs. Ghana HEUTE ab 20:45 Uhr live im Stream auf Joyn Denn bei der deutschen Nationalmannschaft ist Bisseck außen vor, obwohl die DFB-Defensive beim 4:3 gegen die Schweiz nicht zum ersten Mal erhebliche Probleme hatte. Streng nach Leistung müsste Bundestrainer Julian Nagelsmann eigentlich in der Innenverteidigung einen Wechsel vornehmen, will aber weiter auf Jonathan Tah und den am Freitag für gleich zwei Gegentreffer mitverantwortlichen Nico Schlotterbeck setzen.

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DFB-Defensive: Schult fordert Rauswurf von Rüdiger Auch an Backup Antonio Rüdiger scheiden sich nach mehreren Aussetzern die Geister. So forderte Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult im "Sport1-Doppelpass" sogar einen Rauswurf aus der Nationalmannschaft: "Ich bin an einem Punkt, an dem es mir reicht." Für Rüdiger spricht sicherlich, dass er nach überstandener Verletzung wieder Stammkraft beim spanischen Rekordmeister Real Madrid ist.

Yann Aurel Bisseck: Statistisch und vom Marktwert her weit vorne Doch rein von den Leistungen her muss sich Bisseck keineswegs verstecken, zweimal in Folge wurde er zuletzt vom Fachblatt "kicker" als bester deutscher Innenverteidiger im Ausland eingestuft – vor Rüdiger und dem ebenfalls von Nagelsmann bevorzugten Malick Thiaw (Newcastle United). Zudem hat Bisseck im Vergleich zu den vier genannten sowie dem fünften Innenverteidiger im DFB-Kader, Waldemar Anton, rein statistisch mit knapp 61 Prozent gewonnener Zweikämpfe die beste Quote – und laut "transfermarkt.de" den dritthöchsten Marktwert mit 40 Millionen Euro nach Schlotterbeck und Thiaw.

Markus Babbel über DFB-Kader: "Verzicht auf Bisseck hat mich überrascht" Deshalb hat Nagelsmanns Absage bei vielen Experten für Unverständnis gesorgt, auch bei Markus Babbel. "Die Abwehr ist ja gerade nicht unser Prunkstück, von daher hat mich der Verzicht auf Bisseck überrascht", sagte der frühere Weltklasseverteidiger auch mit Blick auf die Unsicherheiten gegen die Schweiz im Gespräch mit ran: "Er ist nach seiner Verletzung wieder Stammspieler und hat sich in der Serie A toll entwickelt. Also eine Chance hätte er sicher verdient gehabt."

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Yann Aurel Bisseck kann auch Rechtsverteidiger spielen Zumal der 25-Jährige nicht nur zentral, sondern auch als Rechtsverteidiger seine Stärken hat, wo ja bei der deutschen Mannschaft die größte Not herrscht und deshalb Joshua Kimmich dort aushelfen muss. Wie ran erfuhr, hatte sich Nagelsmann zwar bei Bisseck vor seiner Nominierung gemeldet, um ihm den Verzicht persönlich mitzuteilen und dabei auch noch leise Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme gemacht. Besonders groß sind die Chancen des gebürtigen Kölners realistisch gesehen allerdings nicht mehr, schließlich hat der Bundestrainer mehrfach deutlich gemacht, dass er mit seinem jetzigen Aufgebot weitgehend die WM plant.

Yann Aurel Bisseck: Verwunderung in Mailand über angebliche Begründung für Absage Bei seinem Arbeitgeber Inter Mailand sorgte vor allem die kolportierte Begründung für große Verwunderung, dass Bisseck im Vergleich zu seinen Konkurrenten nicht genug Spiele gemacht habe. Schließlich ist der einmalige Nationalspieler nach anfänglichen Problemen infolge seiner hartnäckigen Oberschenkelverletzung aus dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (0:5) unter dem neuen Coach Christian Chivu seit Ende Oktober wieder gesetzt und stand bei 14 der vergangenen 15 Serie-A-Spiele in Inters Startelf. Trotz des blamablen Ausscheidens in den Playoffs der "Königsklasse" gegen FK Bodö/Glimt könnte Bisseck seine dritte Saison bei den "Nerazzurri" mit der zweiten Meisterschaft krönen, aktuell hat man sechs Punkte Vorsprung auf Lokalrivale AC Mailand.

Yann Aurel Bisseck: FC Arsenal und FC Bayern sollen interessiert sein "Ich lebe meinen Traum bei Inter. Das ist mein Verein, der mich unter anderem zu dem Spieler gemacht hat, der ich heute bin", sagte er kürzlich dem "kicker". Weshalb ein Wechsel im Winter kein Thema war und vermutlich auch zur neuen Saison kein Thema sein dürfte, obwohl nach ran-Informationen mit dem FC Arsenal und dem FC Bayern die beiden derzeit formstärksten Teams in Europa Interesse an einer Verpflichtung haben sollen. So bleibt Bisseck nur die Hoffnung, dass auch der Bundestrainer noch seine Qualitäten erkennt. Auch interessant: Nübel im Blickpunkt: Sein entscheidender Sommer

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