Fußball
DFB-Team: Noten zur WM-Generalprobe gegen die USA - Havertz überragt, Musiala noch nicht in WM-Form
Veröffentlicht:von Christoph Gailer
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WM-Traum geplatzt: Karl im Training verletzt
Videoclip • 01:47 Min • Ab 12
Die DFB-Elf hat die WM-Generalprobe erfolgreich bestritten. Deutschland siegte am Samstag in Chicago gegen die USA mit 2:1 (1:1). ran zeigt die Noten der DFB-Stars gegen die USA.
Von Christoph Gailer
Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es mit einem 2:1 (1:1)-Sieg gegen Gastgeber USA im letzten Testspiel im Gepäck zur WM 2026.
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte nach der verletzungsbedingten Abreise von Lennart Karl auf Leroy Sane am rechten Flügel und bekam vom Galatasaray-Star geteilte Signale bezüglich möglichem Stammplatz.
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Zwar erzielte der Routinier den Treffer zum 2:1-Erfolg, davor enttäuschte der frühere Bayern-Profi. Ebenso zeigte sich Jamal Musiala noch nicht in WM-Form.
Ganz anders war es bei Kai Havertz. Der Arsenal-Profi dürfte nach seiner starken Leistung gegen die USA seinen Stammplatz zum Endrunden-Auftakt sicher haben.
ran zeigt die Noten der DFB-Stars gegen die USA.
Oliver Baumann
Der Hoffenheimer bekommt bei der WM-Generalprobe erneut die Chance, weil Manuel Neuer noch nicht ganz fit ist. Oliver Baumann hat insgesamt wenig zu tun, ist beim Gegentor zum 1:1 aus dem Nichts völlig chancenlos. Seine besten Aktionen hat der Routinier direkt nach Wiederbeginn mit einer Doppel-Parade, wobei allerdings die Fahne danach wegen einer Abseitsstellung nach oben geht. Kurz vor dem Ende hält der 36-Jährige stark gegen Scally und Aaronson. ran-Note: 2
Joshua Kimmich
Deutschlands Kapitän bereitet schon in der zweiten Minute das zwischenzeitliche Führungstor per gut getimter Freistoßflanke ideal vor. Danach übertreibt es Joshua Kimmich öfter mal mit gefährlichen Dribblings durch den eigenen Strafraum, geht dabei teilweise unnötiges Risiko ein. Obendrein ist der Routinier auch im Passspiel nicht immer sattelfest. Nach gut einer Stunde kommt Anton für Kimmich ins Spiel. ran-Note: 3
Jonathan Tah
Der Turm in der DFB-Abwehr macht gegen die schnellen US-Stürmer zumeist einen guten Job, steht auch öfter genau richtig bei Abschlüssen des WM-Gastgebers. So blockt er in der Anfangsphase entscheidend gegen Weah und kurz vor der Pause gegen Pulisic jeweils toll ab. Auch im Aufbauspiel unterlaufen Jonathan Tah kaum Fehler. ran-Note: 2
Nico Schlotterbeck
Tahs Nebenmann macht zumindest über weite Strecken einen soliden Eindruck. Allerdings hat Nico Schlotterbeck auch einige Unsicherheiten, etwa kurz vor der Pause. Der Innenverteidiger aus Dortmund fällt auf eine Körpertäuschung von Pulisic rein und läuft so ins Leere. ran-Note: 4
Nathaniel Brown
Nach Gerüchten um einen Bayern-Wechsel zeigt sich der Frankfurter unbeeindruckt und macht vor allem zu Beginn der Partie durchaus gut Druck nach vorne. Zudem ist Nathaniel Brown auch defensiv zumeist im Bilde, klärt früh bei einem Gegenstoß mit tollem Tempo gegen Pulisic. Im weiteren Verlauf baut der Linksverteidiger dann etwas ab. Nach gut einer Stunde bringt Nagelsmann dann Raum für Brown. ran-Note: 4
Felix Nmecha
Lange Zeit agiert der Dortmunder Mittelfeldspieler recht unauffällig, aber auch ohne große Fehler. Erst nach der Pause kommt von Felix Nmecha etwas mehr Offensivpower. Direkt nach dem Wiederbeginn scheitert er mit einem Distanzschuss an Keeper Freese. ran-Note: 4
Aleksandar Pavlovic
Der etwas defensiver orientierte Münchner versucht sich über gewonnene Zweikämpfe in die Partie reinzuarbeiten. Das gelingt Aleksandar Pavlovic aber nur bedingt. Vor allem mit Ball unterlaufen dem zentralen Mittelfeldspieler teils ungewohnte Fehler. Kurz vor der Pause sorgt sein Ballverlust gegen Tillman für eine Großchance der USA. ran-Note: 4
Leroy Sane
Mit seinem Tor zum 2:1 für die DFB-Elf "rettet" der Galatasaray-Profi den Gesamteindruck zu seinen Gunsten. Bis dahin gelingt Leroy Sane nämlich nur ganz wenig. Seine Dribblings sind größtenteils wirkungslos, das Passspiel teilweise ungenau. Gut 20 Minuten vor dem Ende nimmt ihn Nagelsmann dann vom Feld. ran-Note: 3
Jamal Musiala
Obwohl Deutschland die Begegnung über weite Strecken kontrolliert, ist von Jamal Musiala nur wenig zu sehen. Es gelingt dem Zehner kaum einmal, seine individuelle Qualität auszuspielen. So bleiben für ihn nur kleine Teilerfolge wie mal ein herausgeholter Eckball. Für das große Ganze sind gegen die USA aber andere DFB-Stars verantwortlich. ran-Note: 5
Florian Wirtz
Auch Musialas eigentlich kongenialer Partner erwischt am Samstag in Chicago keinen wirklich herausragenden Tag. Der Star des FC Liverpool wirkt in seinen Aktionen unüblich ungenau und entsprechend springt auch wenig dabei heraus. ran-Note: 4
Kai Havertz
Der Arsenal-Star macht bei der WM-Generalprobe noch mal so richtig Eigenwerbung im Kampf um den Platz im Sturmzentrum. Kai Havertz ist mit dem frühen Tor und später der Vorlage zum 2:1 an beiden Treffern bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde direkt beteiligt. Darüber hinaus überzeugt er als erster Anläufer gegen den Ball, aber auch als variable Anspielstation in Ballbesitz. ran-Note: 1
Einwechselspieler
Deniz Undav: Für den Torjäger des VfB Stuttgart beginnt der Arbeitstag in Chicago in der 61. Minute. Deniz Undav wird für Kai Havertz eingewechselt. In der 78. Minute kommt er zu einer Kopfballchance unter Druck. Der Stürmer setzt das Leder knapp über das Tor. ran-Note: 3
David Raum: Auch Leipzig-Kapitän David Raum darf gegen die USA ab der 61. Minute ran, er kommt für Browns aufs Feld. Defensiv macht der Linksverteidiger kaum Fehler, geht aber teils ein wenig zu überhart in die Zweikämpfe. Daher holt er sich auch schon wenige Minuten nach der Einwechslung zurecht Gelb ab. ran-Note: 3
Waldemar Anton: Der Dortmunder ist der dritte Spieler, der bei Deutschland in der 61. Minute eingewechselt wird. Er ersetzt Kapitän Kimmich als Rechtsverteidiger und macht in den rund 30 Minuten einen soliden, aber nicht wirklich auffälligen Eindruck. ran-Note: 4
Jamie Leweling: Er kommt in der 72. Minute für Sane ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung
Nadiem Amiri: Der Mainzer kommt in der 80. Minute für Musiala aufs Feld. ran-Note: ohne Bewertung
Angelo Stiller: Für den Sechser geht es auch in der 80. Minute aufs Feld, er ersetzt Pavlovic. ran-Note: ohne Bewertung
Maximilian Beier: Der Offensivmann darf ab der 80. Minute ran, er kommt links auf den Flügel statt Wirtz. ran-Note: ohne Bewertung
Leon Goretzka: Im Mittelfeldzentrum setzt der Bundestrainer ab der 80. Minute auf den Routinier. Er kommt für Nmecha auf den Platz. ran-Note: ohne Bewertung
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