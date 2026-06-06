:newstime WM-Traum geplatzt: Karl im Training verletzt Videoclip • 01:47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die DFB-Elf hat die WM-Generalprobe erfolgreich bestritten. Deutschland siegte am Samstag in Chicago gegen die USA mit 2:1 (1:1). ran zeigt die Noten der DFB-Stars gegen die USA.

Oliver Baumann Der Hoffenheimer bekommt bei der WM-Generalprobe erneut die Chance, weil Manuel Neuer noch nicht ganz fit ist. Oliver Baumann hat insgesamt wenig zu tun, ist beim Gegentor zum 1:1 aus dem Nichts völlig chancenlos. Seine besten Aktionen hat der Routinier direkt nach Wiederbeginn mit einer Doppel-Parade, wobei allerdings die Fahne danach wegen einer Abseitsstellung nach oben geht. Kurz vor dem Ende hält der 36-Jährige stark gegen Scally und Aaronson. ran-Note: 2

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Joshua Kimmich Deutschlands Kapitän bereitet schon in der zweiten Minute das zwischenzeitliche Führungstor per gut getimter Freistoßflanke ideal vor. Danach übertreibt es Joshua Kimmich öfter mal mit gefährlichen Dribblings durch den eigenen Strafraum, geht dabei teilweise unnötiges Risiko ein. Obendrein ist der Routinier auch im Passspiel nicht immer sattelfest. Nach gut einer Stunde kommt Anton für Kimmich ins Spiel. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Turm in der DFB-Abwehr macht gegen die schnellen US-Stürmer zumeist einen guten Job, steht auch öfter genau richtig bei Abschlüssen des WM-Gastgebers. So blockt er in der Anfangsphase entscheidend gegen Weah und kurz vor der Pause gegen Pulisic jeweils toll ab. Auch im Aufbauspiel unterlaufen Jonathan Tah kaum Fehler. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Tahs Nebenmann macht zumindest über weite Strecken einen soliden Eindruck. Allerdings hat Nico Schlotterbeck auch einige Unsicherheiten, etwa kurz vor der Pause. Der Innenverteidiger aus Dortmund fällt auf eine Körpertäuschung von Pulisic rein und läuft so ins Leere. ran-Note: 4

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Nathaniel Brown Nach Gerüchten um einen Bayern-Wechsel zeigt sich der Frankfurter unbeeindruckt und macht vor allem zu Beginn der Partie durchaus gut Druck nach vorne. Zudem ist Nathaniel Brown auch defensiv zumeist im Bilde, klärt früh bei einem Gegenstoß mit tollem Tempo gegen Pulisic. Im weiteren Verlauf baut der Linksverteidiger dann etwas ab. Nach gut einer Stunde bringt Nagelsmann dann Raum für Brown. ran-Note: 4

Felix Nmecha Lange Zeit agiert der Dortmunder Mittelfeldspieler recht unauffällig, aber auch ohne große Fehler. Erst nach der Pause kommt von Felix Nmecha etwas mehr Offensivpower. Direkt nach dem Wiederbeginn scheitert er mit einem Distanzschuss an Keeper Freese. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Der etwas defensiver orientierte Münchner versucht sich über gewonnene Zweikämpfe in die Partie reinzuarbeiten. Das gelingt Aleksandar Pavlovic aber nur bedingt. Vor allem mit Ball unterlaufen dem zentralen Mittelfeldspieler teils ungewohnte Fehler. Kurz vor der Pause sorgt sein Ballverlust gegen Tillman für eine Großchance der USA. ran-Note: 4

Leroy Sane Mit seinem Tor zum 2:1 für die DFB-Elf "rettet" der Galatasaray-Profi den Gesamteindruck zu seinen Gunsten. Bis dahin gelingt Leroy Sane nämlich nur ganz wenig. Seine Dribblings sind größtenteils wirkungslos, das Passspiel teilweise ungenau. Gut 20 Minuten vor dem Ende nimmt ihn Nagelsmann dann vom Feld. ran-Note: 3

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Jamal Musiala Obwohl Deutschland die Begegnung über weite Strecken kontrolliert, ist von Jamal Musiala nur wenig zu sehen. Es gelingt dem Zehner kaum einmal, seine individuelle Qualität auszuspielen. So bleiben für ihn nur kleine Teilerfolge wie mal ein herausgeholter Eckball. Für das große Ganze sind gegen die USA aber andere DFB-Stars verantwortlich. ran-Note: 5

Florian Wirtz Auch Musialas eigentlich kongenialer Partner erwischt am Samstag in Chicago keinen wirklich herausragenden Tag. Der Star des FC Liverpool wirkt in seinen Aktionen unüblich ungenau und entsprechend springt auch wenig dabei heraus. ran-Note: 4

Kai Havertz Der Arsenal-Star macht bei der WM-Generalprobe noch mal so richtig Eigenwerbung im Kampf um den Platz im Sturmzentrum. Kai Havertz ist mit dem frühen Tor und später der Vorlage zum 2:1 an beiden Treffern bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde direkt beteiligt. Darüber hinaus überzeugt er als erster Anläufer gegen den Ball, aber auch als variable Anspielstation in Ballbesitz. ran-Note: 1

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