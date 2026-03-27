DFB-Team: Stimmen zum Sieg in der Schweiz - Florian Wirtz: "Wahrscheinlich mein beste Länderspiel"

ran Fußball DFB-Fans sehen schwarz: "Bademeister statt Weltmeister" Videoclip • 02:25 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands Nationalmannschaft hat beim ersten WM-Härtetest im Jahr 2023 einen spektakulären 4:3-Sieg in der Schweiz eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel

Florian Wirtz: "Das war wahrscheinlich mein beste Länderspiel mit vier Scorerpunkten. Bei meinem ersten Tor würde ich lügen, wenn ich sage, dass ich den genau so wollte. Ich wollte ihn zwar aufs Tor bringen, aber dass der Ball dann so in den Knick geht, war so nicht geplant. Die WM ist zwar jetzt noch nicht so präsent in der heißen Schlussphase der Saison. Aber wir wollen dann schon den Pokal nachhause holen."

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Julian Nagelsmann (Bundestrainer Deutschland): "Ich nehmen mit, dass wir uns viele Chancen erspielt haben gegen ein Team, das in der WM-Quali nur zwei Tore kassiert hat. Wir haben heute Nehmer-Qualitäten bewiesen, denn die Schweiz hat aus recht wenigen Chancen viele Tore gemacht. Beim ersten Gegentor waren wir zu passive, beim zweiten war es wie bei der EM gegen Spanien und das dritte Tor war ein ansatzloser Schuss, der schwer zu halten ist." Julian Nagelsmann über Florian Wirtz: "Ich weiß nicht, ob er den Ball genau so wollte, oder nur scharf vor das Tor flanken wollte. Aber wir wissen ja, dass er einen scharfen Schuss hat." Julian Nagelsmann über die Entscheidung zur Einwechslung von Nick Woltemade und den Vorzug gegenüber Deniz Undav: "Es war ein superintensives Spiel mit viel Anlaufen. Deniz ist ein Spieler, der gut ist, wenn wir selbst viel Ballbesitz hatten. Heute hatte ich die Chance, einen Topstürmer einzuwechseln, der super in Form ist oder einen Topstürmer, der gerade nicht so gut drauf ist."

Leon Goretzka: "Was wir positiv rausnehmen können, ist, dass wir zurückgekommen sind. Wir haben vier Tore erzielt und hatten trotz der drei Schweizer Tore gar nicht so das Gefühl, dass wir so viel zulassen. Bei den Schweizern war einfach fast jeder Schuss drin." Joshua Kimmich: "Offensiv konnten wir schon das ein oder andere zeigen, hatten einige interessante Ballgewinne. Wir haben zwar drei Tore bekommen, aber nicht viel zugelassen. Ich glaube, nicht jede Chance der Schweizer war prädestiniert, um ein Gegentor zu werden." Jonathan Tah: "Das Spiel hat unsere Stärken gezeigt, wie wir Fußballspielen wollen, wir wollten sehr aktiv sein. Das ist das, worum es am Ende geht, nämlich Fußballspiele zu gewinnen. Natürlich sprechen wir auch über die Schwächen, aber natürlich sollten wir uns auf das Positive fokussieren. Mein Tor war wie in guten, alten Zeiten in Leverkusen. Da habe ich nach Vorlage von Florian Wirtz auch mal genau so ein Tor gemacht." Granit Xhaka (Schweiz): "Wir sind gewohnt gegen Deutschland viele Tore zu bekommen, aber auch viele Tore zu erzielen. Es war ein super Test und daraus können wir schon einiges mitnehmen. Für mich war es eine große Ehre, in Leverkusen mit Florian Wirtz die Kabine teilen zu dürfen. Er hat es in Liverpool nicht einfach gehabt am Anfang, aber er kommt jetzt immer besser rein."

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