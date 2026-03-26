ran Fußball DFB-Team: Rüdiger-Rückkehr? Nagelsmann erklärt seine Rolle Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

ran-Experte Markus Babbel analysiert die wichtigsten Personalfragen vor dem WM-Härtetest der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz und spricht über die U21.

Aus Basel berichtet Martin Volkmar Julian Nagelsmann probt den Ernstfall: Im vorletzten Länderspiel vor der WM-Nominierung in Basel gegen die Schweiz (ab 20.45 Uhr im ran-Liveticker) setzt der Bundestrainer in weiten Teilen auf seine potenzielle Startelf bei der Endrunde im Sommer. Bei ran äußert sich Ex-Nationalspieler Markus Babbel über die offenen Positionen und die umstrittenen Personalien, von Marc-Andre ter Stegen über Antonio Rüdiger und Leroy Sane bis zu Deniz Undav. WM-Härtetest in Basel: Nagelsmann deckt die Karten auf Und er blickt auf die entscheidenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen U21 am Freitag gegen Nordirland (ab 17.30 Uhr live auf ProSiebenMaxx und Joyn) und am Dienstag bei Tabellenführer Griechenland (ab 18.15 Uhr live auf ProSiebenMaxx und Joyn). ran: Wie wichtig sind die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana mit Blick auf die WM? Markus Babbel: Es ist eine wichtige Standortbestimmung für den Bundestrainer. Weil er nochmal wichtige Eindrücke seiner Spieler bekommen wird, zumal einige wie Lennart Karl ja neu dabei sind. Die Schweizer sind ein guter Gegner: Immer höchst motiviert, wenn es gegen Deutschland geht. Das ist ja so etwas wie der große Bruder, zu dem schaut man hoch – und dem will man dann auch beweisen, dass man Fußball spielen kann. ran: Julian Nagelsmann hat bei den März-Länderspielen vor der EM 2024 bis auf den verletzten Manuel Neuer die gleiche Startelf spielen lassen wie dann beim Eröffnungsspiel gegen Schottland. Glauben Sie, dass wir auch gegen die Schweiz schon die WM-Startelf sehen? Babbel: Es würde auf jeden Fall Sinn machen. Denn immer, wenn man ohne klare Startformation in ein Turnier gegangen ist, so wie in Katar, war es ein Problem. Ich glaube, wenn du bei der WM eine Rolle spielen willst, dann brauchst du eine eingespielte Mannschaft. Daher gehe ich davon aus, dass er die Elf bringen wird, die er auch für die Weltmeisterschaft im Kopf hat.

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"Kann mir nicht vorstellen, dass es ter Stegen noch zur WM schafft" ran: Gehen wir mal die wichtigsten Positionen durch, angefangen mit dem neuen Stammkeeper Oliver Baumann… Babbel: Für mich ist Oli Baumann ganz klar die Nummer eins. Er spielt jetzt über Jahre herausragend gut, ist extrem verlässlich und ist eine Persönlichkeit mit einer tollen Ausstrahlung. Daher er es mehr als verdient, Stammspieler zu sein. ran: Also keine Chance mehr für Marc-Andre ter Stegen? Babbel: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er es noch zur WM schafft. Natürlich ist das ein großes Drama. Aber ich glaube nicht, dass er noch in Topverfassung kommt. Denn wenn du ihn mit zur WM nimmst, dann musst du ihn auch spielen lassen. Nach all den Turnieren hinter Neuer kannst du ihn ja nicht schon wieder auf die Bank setzen. Deshalb ist es für die Stimmung im Team dann gleich besser, mit Alexander Nübel und Jonas Urbig zwei Ersatzleute mitzunehmen, die ihre Rolle genau kennen und keine Ansprüche stellen.

ran: Zur Abwehr: Es gab viel Kritik für die Berufung von Antonio Rüdiger. Wie sehen Sie es? Babbel: Julian Nagelsmann muss die aus seiner Sicht beste Truppe nominieren und ich gehe davon aus, dass er einen Plan hat - deshalb ist er unser Bundestrainer. Und jetzt müssen wir alle ihm ein Stück weit vertrauen. Rüdiger ist Stammspieler bei Real Madrid, da muss man ihn ja eigentlich allein deshalb schon einladen. Ich persönlich bin kein Fan von ihm, mir gefällt sein Spielstil nicht. Aber das ist meine Meinung, dafür kann Rüdiger nichts. ran: Soll Joshua Kimmich Rechtsverteidiger spielen oder wie beim FC Bayern im zentralen Mittelfeld? Babbel: Das Schöne bei Jo Kimmich ist, dass er unfassbar flexibel ist und beide Positionen herausragend gut spielen kann. Und auch ich sehe auf der rechten Abwehrseite das größere Problem. Da haben wir sonst nur Baku und Henrichs, und das ist international auch nicht das allerhöchste Regal. Zumal man das unterschätzt, denn man bekommt auf dieser Position wahnsinnig viele Bälle, der Spielaufbau geht meistens über die Außenverteidiger los. Deshalb kann er praktisch das Spiel von rechts hinten machen. So wie früher Bernd Schneider. Außerdem kann Kimmich super flanken, was ja auch nicht ganz unwichtig ist für einen Außenverteidiger.

Sane? "Zu große Diskrepanz zwischen Topleistung und Kreisklasse" ran: Ihr ehemaliger Teamkollege Mario Basler hat die Berufung von Leroy Sane scharf kritisiert und ihn als "Zweitligaspieler" bezeichnet. Was denken Sie? Babbel: Die Formulierung ist natürlich zu polemisch, aber in der Sache stimme ich ihm hundertprozentig zu. Ich tue mich schwer mit Spielern, wo ich nicht weiß, was ich bekomme. Das ist mir einfach eine viel zu große Diskrepanz zwischen mal Top-Leistung und dann wieder Kreisklasse. Alle reden immer über Leroy Sanes Potenzial, aber was bringt mir das Potenzial, wenn ich es nicht abrufen kann. Er ist ja mittlerweile auch bei Galatasaray kein Stammspieler mehr. ran: Wie sehen Sie die Situation in der Sturmspitze? Angeblich soll Deniz Undav seinen Platz noch nicht sicher haben, weil Nagelsmann noch einen "echten Neuner" mitnehmen will. Babbel: Die Quote spricht ja eindeutig dafür, dass Undav durchaus Neuner-Qualitäten hat. Bei mir wäre er der absoluter Fixstarter, ganz klar. Er spielt eine herausragend gute Saison und ich mag den Typen einfach auch. Der ist auch für eine Truppe wichtig, weil er gefühlt immer gute Laune hat. Und trotzdem kann er sich auf Punkt fokussieren. Deshalb würde ich ihn auf alle Fälle mitnehmen.

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