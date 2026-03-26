ran Fußball DFB - Kai Havertz: "Ich bin ein Esel-Fan!" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Jetzt gilt's! Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich bekennen, seine Startelf für die Schweiz wird zur WM-Vorschau.

Julian Nagelsmann wird es anders machen als der große "Täuscher". Sepp Herberger gab in Basel 1954 den Geheimniskrämer, gegen die übermächtigen Ungarn ließ er in der Vorrunde seine B-Elf ran - zwei Wochen später wurde Deutschland gegen den geblendeten Topfavoriten erstmals Weltmeister. Nagelsmann dagegen wird seine WM-Karten auf dem Weg zum fünften Stern schon im St. Jakob-Park aufdecken - auf bis zu neun Positionen. DFB-Team: Jonas Urbig reist verletzt ab - Finn Dahmen nachnominiert "Experimentieren", betonte der Bundestrainer vor dem ersten Härtetest beim WM-Teilnehmer, "werden wir nichts mehr!" Sein Motto laute: "Einspielen". Heißt: So wie sein März-Kader mit dem Aufgebot für den "American Dream" schon "artverwandt" ist, so wird die Elf am Freitag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) schon derjenigen ähneln, die am 14. Juni in Houston gegen Neuling Curaçao auf die "Route 26" geht.

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Nagelsmann schwärmt von Jungstar Karl Der 18-Jährige habe "sehr auffällig trainiert", schwärmte Nagelsmann, "ich bin sehr positiv angetan gewesen und hatte null den Eindruck, dass ihm der Hype zu Kopf steigt". Bliebe die Neuner-Position - und auch da legte sich Nagelsmann schon am Vorabend fest: auf Rückkehrer Kai Havertz. "Er ist ein extrem guter Spieler, der uns guttun wird auf der Position." Insgesamt will der Boss eine neue "Variabilität" sehen, einen Mix der Systeme, der "super einfach gehalten" sei. Seinen Plan, taktisch wie personell, hat er sich über Monate zurechtgelegt. "Das Schlimmste, was passieren kann", sagte er, sei eine Pleite und die Erkenntnis: Alles war "für die Katz". Stattdessen soll wie im März des Aufbruchs vor der Heim-EM 2024 ein "Glaube" entstehen, der bis zum Titel trägt. Aber da ist ja noch: der Gegner. Was er mit der Schweiz verbinde? "Skifahren, Schnee, Berge", sagte Kimmich, und, klar: "Fußball". Die Elf um Vorkämpfer Granit Xhaka, prophezeite Nagelsmann, werde "uns alles abverlangen". Wie Ungarn 1954. Herberger erhielt nach dem 3:8 von Basel Hass-Briefe. Er möge sich am nächsten Baum aufhängen, hieß es da. Nagelsmann hat für ähnliche Attacken, die heute übers Netz kommen, vorgebaut. Falls es schiefgehe mit seiner Fast-schon-WM-Elf, "geht es danach trotzdem weiter". Am Montag gegen Ghana.

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