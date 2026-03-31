ran Fußball Thomas Tuchel stinksauer auf deutschen Schiedsrichter Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit dem Verzicht auf Real-Star Trent Alexander-Arnold für deutliche Kritik auf der Insel gesorgt.

Obwohl Thomas Tuchel als englischer Nationaltrainer seit sieben Spielen ungeschlagen ist, steht der 52-Jährige auf der Insel in der Kritik. Wenige Monate vor der WM-Endrunde 2026 nominierte Tuchel für die Länderspiele gegen Uruguay (1:1) und Japan einen XXL-Kader mit 35 Spielern. Erkenntnisse aus Deutschland vs. Ghana: Ein Ausfall von Joshua Kimmich wäre das Horrorszenario schlechthin Nicht dabei ist in diesem riesigen Aufgebot Trent Alexander-Arnold von Real Madrid - und genau dafür wird Tuchel nun unter anderem von England-Ikone Gary Lineker heftig kritisiert.

Lineker: "Ich glaube, da spielt etwas Persönliches mit rein" "Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von Trent bin. Ich glaube, da spielt etwas Persönliches mit rein, denn fußballerisch gibt es kein Argument. Ich verstehe nicht, wie er nicht im Kader sein kann, weil er deine Chancen verbessert - selbst wenn er nur von der Bank kommt", sagte Lineker im Podcast "The Rest Is Football" zur Nicht-Nominierung von Alexander-Arnold. Über die Gründe für Tuchels Entscheidung, auf den Real-Außenverteidiger zu verzichten, kann aber auch Lineker nur spekulieren. "Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich kann nur raten, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er denkt, dass er defensiv nicht gut genug ist", sagte der 65-Jährige. Und er legte nach: "Da muss etwas dran sein, denn es ergibt absolut keinen Sinn. Andere Spieler auf seiner Position sind – bei allem Respekt – nicht auf seinem Niveau, vor allem nicht mit dem Ball am Fuß."

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