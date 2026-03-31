Fußball
England: Ikone Gary Lineker kritisiert Thomas Tuchel wegen Verzicht auf Trent Alexander-Arnold
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
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Thomas Tuchel stinksauer auf deutschen Schiedsrichter
Videoclip • 01:10 Min
Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit dem Verzicht auf Real-Star Trent Alexander-Arnold für deutliche Kritik auf der Insel gesorgt.
Obwohl Thomas Tuchel als englischer Nationaltrainer seit sieben Spielen ungeschlagen ist, steht der 52-Jährige auf der Insel in der Kritik.
Wenige Monate vor der WM-Endrunde 2026 nominierte Tuchel für die Länderspiele gegen Uruguay (1:1) und Japan einen XXL-Kader mit 35 Spielern.
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Nicht dabei ist in diesem riesigen Aufgebot Trent Alexander-Arnold von Real Madrid - und genau dafür wird Tuchel nun unter anderem von England-Ikone Gary Lineker heftig kritisiert.
Lineker: "Ich glaube, da spielt etwas Persönliches mit rein"
"Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von Trent bin. Ich glaube, da spielt etwas Persönliches mit rein, denn fußballerisch gibt es kein Argument. Ich verstehe nicht, wie er nicht im Kader sein kann, weil er deine Chancen verbessert - selbst wenn er nur von der Bank kommt", sagte Lineker im Podcast "The Rest Is Football" zur Nicht-Nominierung von Alexander-Arnold.
Über die Gründe für Tuchels Entscheidung, auf den Real-Außenverteidiger zu verzichten, kann aber auch Lineker nur spekulieren. "Ich vermute also, dass es etwas gibt, das Tuchel an Trent Alexander-Arnold nicht gefällt. Ich kann nur raten, was das sein könnte – ob es seine Einstellung ist oder ob er denkt, dass er defensiv nicht gut genug ist", sagte der 65-Jährige.
Und er legte nach: "Da muss etwas dran sein, denn es ergibt absolut keinen Sinn. Andere Spieler auf seiner Position sind – bei allem Respekt – nicht auf seinem Niveau, vor allem nicht mit dem Ball am Fuß."
"Ist wirklich beleidigend": Tuchels Nachnominierung für Lineker unverständlich
Zusätzlich Fahrt nach die Diskussion um Alexander-Arnold auf, als Tuchel für Leverkusens Jarell Quansah eben nicht den früheren Liverpool-Profi nachnominierte, sondern Arsenals Ben White. Schon ab diesem Zeitpunkt sah sich Tuchel heftiger Kritik ausgesetzt - auch durch Lineker.
"Das ist wirklich beleidigend gegenüber einem absoluten Top-Außenverteidiger. Das ist meine Meinung", sagte der englische Ex-Nationalspieler. Auch das magere 1:1 zuletzt gegen Uruguay sah Lineker als Bestätigung für seine Tuchel-Kritik im Bezug auf das Fehlen von Alexander-Arnold.
"Wie man in solchen Spielen gesehen hat, braucht man jemanden mit ein bisschen Magie, um das Spiel zu öffnen, und die bringt er. Deshalb macht es für mich keinen Sinn", erklärte Lineker.
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