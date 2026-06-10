WM 2026
Fußball-WM 2026: Kanada vs. Bosnien-Herzegowina live im Free-TV, Livestream und Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Co-Gastgeber Kanada beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Für den WM-Co-Gastgeber Kanada geht es mit der Endrunde am 12. Juni los. Dann trifft das Team um Bayern-Star Alphonso Davies auf Bosnien-Herzegowina.
Während die Kanadier sich mit Nationaltrainer Jesse Marsch schon mehrere Jahre auf die Heim-WM vorbereiten konnten und keine Qualifikation spielen mussten, kämpften sich die Bosnier erst über die Playoffs zur Endrunde.
Das Team um Schalke-Star Edin Dzeko schlug in den Playoffs zunächst im Halbfinale Wales im Elfmeterschießen und im Finale dann Italien ebenfalls im Elfmeterschießen.
In seinem WM-Kader vertraut Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez nun zahlreichen Profis aus der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga. Neben Dzeko ist auch S04-Abwehrchef Nikola Katic im Aufgebot, dazu noch Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, Haris Tabakovic, der von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist, Keeper Nikola Vasilj vom FC St. Pauli und Dzenis Burnic vom Karlsruher SC.
Kanada vs. Bosnien-Herzegowina live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 12. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Spielort: BMO Field, Toronto (Kanada)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe B
Kanada - Bosnien-Herzegowina live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Kanada gegen Bosnien-Herzegowina läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Kanadier findet jedoch bereits um 21 Uhr deutscher Zeit statt.
WM 2026: Kanada vs. Bosnien-Herzegowina im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Kanada gegen Bosnien-Herzegowina gibt es wie gewohnt auf ran.de.
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