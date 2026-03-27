Start ins WM-Jahr in Basel: Julian Nagelsmann bringt Leroy Sane - Deniz Undav außen vor

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt mit der Startelf in Basel einen ersten Vorgeschmack auf seine WM-Elf.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Karten auf den Tisch gelegt und einen ersten Vorgeschmack auf seine WM-Elf gegeben. Der Bundestrainer schickt zum Auftakt des Turnierjahres in Basel gegen die Schweiz (ab 20.45 Uhr im Liveticker) eine Startformation ohne große Überraschungen auf den Platz.

Vor Torwart Oliver Baumann soll sich die für den Sommer angedachte Viererkette mit Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum einspielen. In der Abwehr, sagte Nagelsmann, "brauchen wir ein gutes Gefühl und Stabilität".

In seinem "Herzstück" im defensiven Mittelfeld muss der Bundestrainer allerdings improvisieren. Weil Stammspieler Aleksandar Pavlovic (Hüfte) wie dessen Ersatz Felix Nmecha (Knie) ausfällt, bekommt der nachnominierte Angelo Stiller neben dem offensiveren Leon Goretzka eine Bewährungschance.