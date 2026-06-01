ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

In den Testspielen zur Vorbereitung auf die WM 2026 hat Frankfurt-Star Can Uzun im Trikot der türkischen Nationalmannschaft geglänzt. Auch Norwegen durfte über einen Erfolg jubeln.

Jungstar Can Uzun hat im Endspurt auf die Fußball-WM sein erstes Tor im Nationaltrikot erzielt und die Türkei zu einem lockeren Sieg geführt. Im Test gegen Nordmazedonien gewannen die Türken am Montag 4:0 (2:0), Eintracht Frankfurts Uzun gehörte zu den auffälligsten Akteuren. WM 2026: Marc Cucurella sieht Deutschland-Gegner Ecuador als Geheimfavorit Schon wenige Sekunden nach Anpfiff traf der 20-Jährige die Latte, wenig später brachte Orkun Kökcü (2.) die Gastgeber dann in Führung.

Eintracht-Star Uzun mit Tor und Vorlage für die Türkei In der 16. Minute legte Uzun selbst nach, in seinem fünften Einsatz für die A-Nationalmannschaft war es der erste Treffer - die erste Vorlage sollte auch noch gelingen, zum 3:0 durch Deniz Gül (53.) lieferte Uzun die Flanke. Baris Yilmaz (70.) traf später zum Endstand. Neben Uzun standen auch die Bundesligaprofis Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) in der Startelf. Starspieler Arda Güler von Real Madrid wurde erst nach 62 Minuten eingewechselt. Am kommenden Sonntag steht für die Türkei die WM-Generalprobe gegen Venezuela an. Das Team von Vincenzo Montella steigt dann mit dem Gruppenspiel gegen Australien (14. Juni) ins Turnier ein, weitere Vorrundengegner sind Paraguay und Co-Gastgeber USA. Die Teilnahme ist etwas Besonderes für das Land: Erst zweimal, 1954 und 2002, schaffte es die Türkei zu einer Endrunde.

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Ryerson und Nusa überzeugen bei Norwegen-Sieg Norwegens Nationalmannschaft hat vor ihrer Rückkehr auf die WM-Bühne die Euphorie im eigenen Land weiter angefacht. Das Team von Trainer Stale Solbakken gewann am Montagabend in Oslo gegen den skandinavischen Nachbarn Schweden hochverdient mit 3:1 (3:0) - obwohl die beiden größten Stars geschont wurden: Torjäger Erling Haaland (Manchester City) und Kapitän Martin Ödegaard (FC Arsenal) erhielten nach anstrengenden Monaten mit ihren Klubs für das Testspiel der beiden WM-Teilnehmer eine Pause. Jörgen Strand Larsen von Conference-League-Sieger Crystal Palace gelang ein Doppelpack (8./37.), beide Treffer bereitete der Dortmunder Julian Ryerson vor. Auch Antonio Nusa von RB Leipzig traf schon in der ersten Hälfte (18.). Ein Tor von David Möller Wolfe (62.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht, Norwegen hatte anschließend weitere Chancen auf das 4:0. Als beide Teams kräftig durchgewechselt hatten, kam Schweden durch Alexander Isak (76.) im Spiel an, das zweite Tor von Sebastian Nanasi (81.) zählte dann nicht - ebenfalls Abseits.

Nach Baumgartner-Schock und Rot für Laimer: Österreich bezwingt Tunesien Ralf Rangnick fliegt mit seinen Österreichern mit Rückenwind zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Trotz eines frühen Platzverweises für Konrad Laimer glückte dem ÖFB-Team in Wien die Generalprobe mit einem 1:0 (0:0) gegen Tunesien. In Gleichzahl hatte die als gefährlicher Außenseiter eingestufte Rangnick-Elf mit dem afrikanischen WM-Teilnehmer Probleme, zeigte sich defensiv anfällig und offensiv weitgehend harmlos. Nach dem Wechsel gab es in Unterzahl eine deutliche Steigerung. Laimer beging nach einem Steckpass von Rani Khedira ein Handspiel und verhinderte damit eine klare Torchance. Nach Videobeweis stellte der französische Referee Jeremie Pignard den Bayern-Profi vom Platz (37.). Den anschließenden Freistoß schoss Anis Ben Slimane an die Latte (38.), zuvor traf bereits Hannibal Mejbri (12., 18.) für Tunesien gleich zweimal Aluminium. In Durchgang zwei sorgte Dortmunds Marcel Sabitzer (63.) für die Führung, ehe Marco Friedl und Stefan Posch (66.) binnen weniger Sekunden Pfosten und Latte trafen. Leipzigs Christoph Baumgartner verletzte sich bereits beim Warmmachen am Oberschenkel und musste passen. Dennoch begann Österreich mit acht Bundesliga-Profis in der Startelf, lediglich Torhüter Alexander Schlager stand noch nie in der deutschen Eliteliga auf dem Platz. Für Tunesien bildeten Union Berlins Khedira sowie Frankfurts Ellyes Shkiri die Doppelsechs, dazu begann Augsburgs Ismael Gharbi.

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