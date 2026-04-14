WM-Verzicht von Jamal Musiala? FC-Bayern-Boss Herbert Hainer widerspricht Oliver Kahn

ran Mehr Sport FC Bayern: Zverev mit Ansage! "Wenn Neuer so weiterspielt..." Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Auch Herbert Hainer hat dem lange verletzten Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala den Rücken gestärkt und dem früheren Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn widersprochen.

Dessen Aussage "verstehe ich überhaupt nicht. Jeder Fußballer will zur WM. Und wenn Jamal fit ist, ist er einer der absolut Besten, die wir in Deutschland haben", sagte der Präsident von Bayern München der "Bild"-Zeitung. Kahn hatte bei "Sky" empfohlen, der 23-Jährige solle auf die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada verzichten und stattdessen an seiner Form arbeiten. Sowohl Musiala als auch weitere Bayern-Profis und -Verantwortliche wie Sportvorstand Max Eberl konterten die Äußerungen. Sepp Maier für Neuer-Rückkehr ins DFB-Team "Jede Mannschaft der Welt möchte so einen im Team haben. Spiel für Spiel wird er weiter in Form kommen, und wir haben uns alle gefreut, dass er jetzt das historische 101. Tor geschossen hat", betonte Hainer: "Das hatte er sich verdient. Jamal spielt mit so viel Freude. Wenn er fit und gesund bleibt, muss er zu WM."

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