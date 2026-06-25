ran Fußball WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional Videoclip • 01:44 Min Link kopieren Teilen

Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026 Nach nur zwei von drei Gruppenspielen steht fest: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Gruppenphase der Weltmeisterschaft als Gruppensieger beenden. Mit dem späten 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste - und dem 0:0 zwischen den weiteren Gruppengegnern Ecuador und Curacao - ist das DFB-Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

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WM 2026: Auf wen trifft Deutschland im Sechzehntelfinale? Noch ist völlig unklar, wer der erste Gegner für Deutschland in der K.o.-Phase sein wird. Kurz vor Abschluss des zweiten Spieltages gibt es noch Hunderte mögliche Konstellationen. WM 2026 - Der Weg des DFB-Teams ins Endspiel: 13 mögliche Gegner im Sechzehntelfinale für Deutschland! Am wahrscheinlichsten ist derzeit wohl ein Duell gegen Schottland. Daran hätte die DFB-Elf gute Erinnerungen. Zum EM-Auftakt vor zwei Jahren gewann das Team von Julian Nagelsmann mit 5:1 gegen die Schotten.

Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026 Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick: Sechzehntelfinale: 28. Juni – 03. Juli

Achtelfinale: 04. Juli – 07. Juli

Viertelfinale: 09. Juli – 12. Juli

Halbfinale: 14. Juli – 15. Juli

Spiel um Platz 3: 18. Juli in Miami

WM-Finale: 19. Juli in New York/ New Jersey

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten Gruppe: E

Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

Bundestrainer: Julian Nagelsmann

Kapitän: Joshua Kimmich

WM-Teilnahmen: 21

Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

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