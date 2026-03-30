WM 2026 - DFB-Team: Matchwinner Deniz Undav kritisiert Pfiffe gegen Leroy Sane

Der gefeierte Matchwinner Deniz Undav hatte nach den Pfiffen gegen Leroy Sane erst mal eine deutliche Botschaft für die deutschen Anhänger.

"Ich hoffe und bitte jeden Fan, dass, wenn Leroy oder ein anderer Spieler reinkommt, dass man da nicht buht", sagte der Angreifer nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana in der ARD: "Egal, was ein Spieler macht oder wie er ist, man sollte hinter der Mannschaft stehen. Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft mit den Fans eine Einheit werden."

Sane war bei seiner Einwechslung in der 78. Minute vom Publikum mit deutlichen Pfiffen bedacht worden, auch Buhrufe waren zu hören.

Dies mache "keinen Sinn", monierte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. "Ich hoffe, dass es beim nächsten Spiel und vor allem beim Turnier nicht mehr so sein wird", betonte Undav. Er finde dies "schade, denn wir sind eine Mannschaft. Ich hoffe, dass die Fans Leroy beim nächsten Mal auch supporten."

Der Profi des VfB Stuttgart selbst war vom heimischen Publikum bereits vor seiner Einwechslung gefeiert worden, nach seinem Siegtor in der 88. Minute sowie nach Abpfiff gab es erneut lautstarke Sprechchöre. "Ich fand es schön von den Fans, wie sie mich bejubelt haben. Danke dafür!", sagte Undav.

Er kenne seine derzeitige Joker-Rolle, führte der 29-Jährige aus: "Aber durch Tore und auch wichtige Tore kann sich die Rolle vielleicht verändern."