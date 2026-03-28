Weltmeisterschaft
DFB-Team siegt in der Schweiz: Ein Wirtz allein reicht nicht für die WM - Kommentar
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
ran Fußball
DFB-Team - Florian Wirtz feiert Gala: "Mein bestes Länderspiel"
Videoclip • 06:20 Min
Die Gala von Florian Wirtz beim Spektakel gegen die Schweiz darf die Defizite der DFB-Auswahl vorne wie hinten nicht übertünchen. Ein Kommentar.
Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Florian Wirtz der am Boden liegenden deutsche Nationalmannschaft wieder neues Leben einhauchte.
Mit seinem Rekordtreffer nach nur acht Sekunden beim 2:1-Prestigesieg über Vize-Weltmeister Frankreich leitete der damalige Leverkusener im März 2024 den Neustart unter Julian Nagelsmann ein, der bekanntlich mit einer erfolgreichen Heim-EM endete.
Auch beim Neustart 2026 nach einem weitgehend ernüchternden Nach-EM-Jahr war Wirtz beim 4:3 im WM-Härtetest gegen die Schweiz der Man of the Match.
Der 22-Jährige, mittlerweile hochbezahlter Topstar beim FC Liverpool, zeigte in Basel eine Weltklasseleistung und sein bestes Länderspiel, das er mit zwei wunderschönen Toren und zwei herausragenden Torvorlagen krönte – ran-Note 1 mit Sternchen!
Dennoch blieb am Ende eine wesentliche Erkenntnis: Allein ein Flo Wirtz in Galaform wird nicht für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft reichen.
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DFB-Team: Schwächen und Patzer, die bei der WM bestraft werden
Ja, am Ende stand ein Sieg in einem spektakulären Spiel und neben dem alles überstrahlenden Zauberer aus dem Rheinland konnten auch der eingewechselte Debütant Lennart Karl, dessen spielfreudiger Bayern-Teamkollege Serge Gnabry sowie der mit Wirtz auf links bestens harmonierende David Raum überzeugen.
Doch viele andere vermeintliche WM-Stammkräfte zeigten Schwächen und Patzer, die auf höchstem Niveau sofort bestraft werden. So erzielte Jonathan Tah zwar sein erstes Länderspieltor, kam aber bei zwei Gegentoren zu spät. Sein Nebenmann Nico Schlotterbeck leitete die ersten beiden Schweizer Treffer mit katastrophalen Fehlpässen ein.
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DFB-Team: Defizite hinten wie vorne
Angelo Stiller nutzte seine große WM-Chance in Abwesenheit der verletzten Konkurrenten Aleks Pavlovic und Felix Nmecha nicht und lief nicht nur beim 0:1 eher nebenher. Auch Leon Goretzka, unter Nagelsmann als Stabilitätsanker im defensiven Mittelfeld vorgesehen, kam hinten mehrfach zu spät und vergab vorne beste Chancen.
Ebenso wie Kai Havertz, der ungeachtet seiner großen Qualitäten in der Offensive einmal mehr im Abschluss zeigte, dass er einfach kein Torjäger ist. Ganz zu schweigen von Leroy Sane, der ebenfalls im Fokus stehend einem Totalausfall glich.
Dem Bundestrainer, der wie vor zwei Jahren in Frankreich eigentlich in weiten Teilen seine Turnierelf vorstellen wollte, bleibt jedenfalls noch viel Arbeit. Die Defensive ist nach wie vor nicht sattelfest und Joshua Kimmich möglicherweise damit überfordert, gleichzeitig rechts zu verteidigen sowie zu flanken und dazu noch in der Mitte das Spiel anzutreiben.
Nagelsmann muss Undav und anderen Nachrückern eine echte Chance geben
Außerdem ist es angesichts der fehlenden Torgefahr von Havertz und Backup Nick Woltemade kaum verständlich, dass der formstarke und treffsichere Deniz Undav 90 Minuten auf der Bank schmoren musste.
Nagelsmann muss aber den Konkurrenzkampf offen halten und den Nachrückern das Gefühl geben, dass im Gegensatz zu 2024 noch nicht alle Startpositionen vergeben sind.
Und gleichzeitig muss er die verbleibenden zweieinhalb Monate dazu nutzen, die Automatismen zu verbessern und die Unachtsamkeiten vorne wie hinten abzustellen.
Schließlich kann und wird Flo Wirtz nicht in jedem Spiel den deutschen Fußball retten.
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