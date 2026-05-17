FC Bayern: Neuer-Entscheidung liegt genau bei zwei Personen

Manchester United hat in der Premier League auch dank Bruno Fernandes Platz 3 in der Tabelle vorzeitig absichern können.

Auch dank Rekordmann Bruno Fernandes wird Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United die Premier-League-Saison auf Tabellenplatz drei beenden.

Nach einem 3:2 (1:0) gegen Nottingham Forest am vorletzten Spieltag stehen die Red Devils bei 68 Punkten und können nicht mehr aus den Top drei fallen.

Luke Shaw (5.), Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha (55.) und Bryan Mbeumo (76.) trafen für United, Morato (53.) und Morgan Gibbs-White (78.) waren für Nottingham erfolgreich.