Fußball
Premier League: Manchester United sichert Rang drei - Bruno Fernandes egalisiert Rekord
Veröffentlicht:von sid
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Neuer-Entscheidung liegt genau bei zwei Personen
Videoclip • 02:44 Min
Manchester United hat in der Premier League auch dank Bruno Fernandes Platz 3 in der Tabelle vorzeitig absichern können.
Auch dank Rekordmann Bruno Fernandes wird Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United die Premier-League-Saison auf Tabellenplatz drei beenden.
Nach einem 3:2 (1:0) gegen Nottingham Forest am vorletzten Spieltag stehen die Red Devils bei 68 Punkten und können nicht mehr aus den Top drei fallen.
Luke Shaw (5.), Ex-Bundesliga-Profi Matheus Cunha (55.) und Bryan Mbeumo (76.) trafen für United, Morato (53.) und Morgan Gibbs-White (78.) waren für Nottingham erfolgreich.
Fernandes auf den Spuren von De Bruyne und Henry
Manchesters Kapitän Fernandes egalisierte mit seiner Vorlage für Mbeumo den Liga-Rekord für Assists innerhalb einer Saison. Wie einst Kevin De Bruyne und Thierry Henry kommt der Portugiese nun auf 20 in der laufenden Spielzeit.
Spitzenreiter FC Arsenal (79 Punkte) und Verfolger Manchester City (77), die noch zwei Spiele zu absolvieren haben, sind für die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag außer Reichweite.
Mehr News zur Premier League
Fußball
Xabi Alonso: Neuer Klub steht fest
Nächste Pleite: Wirtz und Liverpool bangen um Champions League
Premier League
Brandrede! Guardiola rechnet mit Schiedsrichtern und VAR ab
Premier League
Manchester City siegt ohne Haaland - Titelkampf weiter offen
Deutscher Trainer nach Drama vor Premier-League-Aufstieg
Premier League
Wechsel auf die Insel? Premier-League-Klub lockt Xabi Alonso