Die FIFA soll Käuferinnen und Käufer von WM-Tickets in die Irre geführt haben. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat nun Untersuchungen eingeleitet.

Das teilte Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta am Mittwoch mit. Grundlage sind jüngste Berichte, nach denen die Ticket-Kategorien der FIFA im Nachhinein geändert und damit die Käuferinnen und Käufer in die Irre geführt worden seien.

Der FIFA steht mit Blick auf den ohnehin viel kritisierten Ticketverkauf für die WM 2026 weiterer Ärger ins Haus. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Untersuchung wegen möglicher Rechtsverstöße eingeleitet und den Fußball-Weltverband um eine Stellungnahme gebeten.

Kalifornien leitet Untersuchung ein

"Kalifornier sollten darauf vertrauen können, dass die Plätze, die sie kaufen, zu den Angaben aus dem Verkaufsprozess passen", sagte Bonta in einer Erklärung: "Wir freuen uns darauf, die angeforderten Informationen von der FIFA im Rahmen unserer laufenden Prüfung zu erhalten."

Konkret hätten Fans angegeben, dass Plätze, die ihnen letztlich zugewiesen wurden, einer niedrigeren Kategorie angehörten als zuvor auf dem Stadionplan ersichtlich gewesen sei. Bonta fordert von der FIFA nun nachvollziehbare Angaben zu Änderungen an den Sitzplänen.

"The Athletic" hatte schon im vergangenen Monat über derartige Vorgänge berichtet. Mehr als drei Millionen Tickets für die WM wurden demnach in vier unterschiedlich bepreisten Kategorien verkauft, gekennzeichnet in farblich markierten Stadionplänen. Inhabern von Tickets aus der Kategorie 1 seien dann aber Plätze zugewiesen worden, die zuvor als Kategorie 2 markiert waren. Die FIFA hatte The Athletic mitgeteilt, die Kategorien seien lediglich als "Orientierungshilfe" gedacht gewesen und hätten keine "exakte Sitzanordnung" dargestellt.

Der Ticket-Verkauf für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) sorgt ohnehin für reichlich Unmut bei den Fans, bislang vor allem wegen der Preisgestaltung. Beim Finale der vergangenen WM 2022 in Katar etwa kostete das teuerste Ticket auf offiziellem Wege umgerechnet rund 1600 US-Dollar. Das derzeit von der FIFA verkaufte teuerste Ticket für das Finale in New Jersey am 19. Juli soll 32.970 US-Dollar kosten.