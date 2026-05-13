Internationaler Fußball
Inter Mailand landet historischen Sieg in der Coppa Italia - und macht Double fix
Veröffentlicht:von SID
Auf Joyn ansehen
Inter Mailand: Wie bitter! Fans verlassen San Siro zu früh
Videoclip • 01:16 Min
Mit einem 2:0-Sieg gegen Lazio Rom gewinnt Inter Mailand die Coppa Italia zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte. Damit ist das Double fix.
Inter Mailand hat die Coppa Italia gewonnen und damit das dritte nationale Double der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Ausgerechnet im römischen Stadio Olimpico bezwang der Meister um den Deutschen Yann Bisseck Lazio Rom mit 2:0 (2:0).
Für Inter war es insgesamt der zehnte Pokalsieg, das geschlagene Team von Trainer Maurizio Sarri verspielte derweil wohl endgültig die Teilnahme am Europacup in der kommenden Saison.
Lazios Abwehrspieler Adam Marusic gab Inter früh durch ein Eigentor (14.) Sicherheit. Star-Stürmer Lautaro Martinez (35) erhöhte für die Mannschaft von Trainer Cristian Chivu (45).
Für den rumänischen Trainer wiederholt sich mit Inters 10. Coppa-Triumph die Geschichte: Noch als Spieler unter José Mourinho hatte er 2010 das bisher letzte Double geholt.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 MinBald verfügbar
Donnerstag, 14.05. 15:40 • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball
3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus
125 MinBald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:25 • Fussball
3. Liga live: Jahn Regensburg - Energie Cottbus
125 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:30 • Fussball
3. Liga live: SSV Ulm - Rot-Weiss Essen
120 MinBald verfügbar
Samstag, 16.05. 13:30 • Fussball
3. Liga live: SSV Ulm - Rot-Weiss Essen
120 Min
Inter bestimmt stimmungsvolles Endspiel von Beginn an
Im mit 70.000 Fans ausverkauften Olimpico, wo Lazio seine Heimspiele austrägt, lieferten sich beide Fanlager vor dem Anpfiff ein spektakuläres Fernduell. "Seit 1969 setzen wir unser Leben aufs Spiel", war bei der Choreografie der Inter-Fans zu lesen.
Die Lazio-Anhänger formierten in ihrer Kurve gemeinsam einen mächtigen Adler aus dem Vereinswappen. Der italienische Pop-Star Nek sang mit reichlich Pathos die Nationalhymne.
Mit dem deutschen Abwehrspieler Bisseck rechts in der Abwehrkette war dann Inter tonangebend. Nach einer Ecke von Federico Dimarco bugsierte Marusic den Ball unglücklich ins eigene Tor.
Der Ex-Gladbacher Marcus Thuram hatte bei der scharfen Hereingabe entscheidend irritiert. Mit knapp 70 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte ließ Inter auch in der Folge nicht locker. Nach einer Ballstafette brach Schienenspieler Denzel Dumfries über außen durch und behielt den Überblick, Martinez staubte ab.
Inter Mailand zieht am AS Rom vorbei
In der Rangliste der italienischen Vereine mit den meisten Coppa-Titeln schob sich Inter nun an Lazios Stadtrivalen AS Rom (9) auf Rang zwei vorbei. Noch ist Juventus Turin (15) auch im Pokal Rekordchampion.
Lazio verpasste den achten Pokalsieg, durch den sich der Tabellenachte der Serie A trotz einer durchwachsenen Saison die Teilnahme an der Europa League gesichert hätte.
Weitere Fußball-News lesen:
WM
Täuschung? US-Staat prüft FIFA-Verstoß bei WM-Tickets
Ligue 1
Paris Saint-Germain erneut Meister: Dembélé will Fokus behalten
Premier League
Manchester City siegt ohne Haaland - Titelkampf weiter offen
WM
Nagelsmann und Neuer: Nostalgie statt Rationalität?
Bundesliga
FC Bayern wohl einig mit Wunschspieler - ein Problem bleibt
La Liga
Mega-Deal geplant: Sergio Ramos steigt wohl bei Herzensklub ein