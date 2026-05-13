Premier League
Premier League: Manchester City bleibt im Titelkampf dran - Pep Guardiola überrascht Oliver Glasner
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Manchester City: Fan verhöhnt Arsenal mit Flasche voll Tränen
Videoclip • 01:12 Min
Manchester City bleibt im Rennen um die Meisterschaft in der Premier League. Mit einem Sieg gegen Crystal Palace setzen die Skyblues den FC Arsenal unter Druck.
Manchester City hält das Titelrennen in der englischen Premier League spannend. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola gewann ihr Nachholspiel gegen Crystal Palace mit 3:0 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal zwei Spieltage vor Saisonende auf zwei Punkte.
Antoine Semenyo (32.) und der frühere Frankfurter Omar Marmoush (40.) jeweils auf Vorlage von Phil Foden stellten die Weichen schon vor der Pause auf Sieg. Savinho (84.) besorgte den Endstand.
Im Saisonendspurt muss City noch beim AFC Bournemouth und gegen Aston Villa ran. Arsenal spielt noch gegen den FC Burnley und beim Londoner Stadtrivalen Palace.
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Manchester City: Guardiola schont einige Stars
Mit Blick auf das FA-Cup-Finale am Samstag (16.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Chelsea schonte Guardiola einige Stars. Erling Haaland saß 90 Minuten auf der Bank. Rayan Cherki, der das 3:0 vorbereitete, und Jeremy Doku wurden eingewechselt. Über ihre Vertreter in der Startelf sagte Guardiola: "Ich vertraue ihnen, ohne sie wären wir nicht hier."
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Real Madrid: Kylian Mbappe sorgt mit Post während Clasico für Wirbel
Der frühere Leipziger Josko Gvardiol stand nach überstandenem Schienbeinbruch erstmals seit dem 4. Januar wieder auf dem Platz. "Pep hat mehr rotieren lassen, als wir erwartet haben", sagte Palace-Coach Oliver Glasner.
Das tat dem überlegenen Spiel der Hausherren keinen Abbruch. Foden legte für Semenyo genial per Hacke auf, das 2:0 fiel nach feinem Zuspiel von Gvardiol und Fodens Verlängerung.
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