Manchester City bleibt im Rennen um die Meisterschaft in der Premier League. Mit einem Sieg gegen Crystal Palace setzen die Skyblues den FC Arsenal unter Druck.

Manchester City hält das Titelrennen in der englischen Premier League spannend. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola gewann ihr Nachholspiel gegen Crystal Palace mit 3:0 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal zwei Spieltage vor Saisonende auf zwei Punkte.

Antoine Semenyo (32.) und der frühere Frankfurter Omar Marmoush (40.) jeweils auf Vorlage von Phil Foden stellten die Weichen schon vor der Pause auf Sieg. Savinho (84.) besorgte den Endstand.

Im Saisonendspurt muss City noch beim AFC Bournemouth und gegen Aston Villa ran. Arsenal spielt noch gegen den FC Burnley und beim Londoner Stadtrivalen Palace.