ran Fußball Sergio Ramos wird 40: Legende und zukünftiger Club-Besitzer? Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Nach vielen erfolgreichen Jahren ist der FC Sevilla so ziemlich in der Versenkung verschwunden. Kann nun eine Klub-Ikone die Wende bringen?

Der FC Sevilla hat sich innerhalb weniger Jahre vom Europa-League-Seriensieger zur "Grauen Maus" in La Liga entwickelt. Eine Vereins-Ikone ist nun aber darauf aus, den kriselnden Klub wieder nach oben zu bringen. Die Rede ist von Sergio Ramos, der aus der Talentschmiede des FC Sevilla stammt und für die Saison 2023/24 nochmal zu seinem Jugendklub zurückkehrte. Nach seinem Mexiko-Intermezzo plant Ramos nun eine weitere Rückkehr nach Sevilla - allerdings nicht als Spieler, sondern als Investor. Der Spanier möchte offenbar gemeinsam mit der Holding "Five-Eleven Capital" bis zu 80 Prozent der Klubanteile erwerben. Laut Angaben der spanischen Zeitung "Marca" sollen sich am Dienstagmorgen nach etwa neunstündigen Verhandlungsrunden alle Beteiligten über einen Einstieg einig geworden sein.

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Ramos möchte offenbar auch sportliche Entscheidungen treffen "Five-Eleven Capital" soll für den Kauf der besagten 80 Prozent der Klubanteile 450 Millionen Euro investieren. Ramos selbst möchte aber offenbar mehr sein als nur ein Anteilseigner. Dem Bericht zufolge ist er auch bestrebt, sportliche und strukturelle Entscheidungen treffen zu können. Wie genau die Rolle von Ramos aussehen wird, ist noch unklar. Zudem gibt es auch noch kein offizielles Statement des Vereins. Allerdings sollen nur noch ein paar bürokratische Hürden zu meistern sein und eine Genehmigung seitens La Liga ausstehen. Real Madrid: Torwart-Ikone Iker Casillas spricht sich gegen José Mourinho aus - "Will ihn nicht bei Real"

Kommentar zum Clasico: Der Tiefpunkt, den Real Madrid sich selbst eingebrockt hat

Sevilla mit rapiden sportlichen Absturz in den letzten Jahren Ziel von Ramos und Co. dürfte sein, den FC Sevilla sportlich wieder auf Vordermann zu bringen. Für die spanische Abwehr-Legende ist das Projekt sicherlich auch eine Herzensangelegenheit. Zwar hat er nur 87 Pflichtspiele für den FC Sevilla absolviert, was verglichen zu seiner Real-Zeit fast schon nichtig ist, jedoch hat er seine gesamte Junioren-Laufbahn beim FC Sevilla verbracht. Der FC Sevilla konnte zwischen 2013 und 2016 dreimal in Folge die Europa League gewinnen und 2020 sowie 2023 erneut zuschlagen, ehe der sportliche Absturz folgte. Real Madrid: Perez-PK erinnert eher an schlechten Paten als guten Präsidenten - ein Kommentar

Real Madrid: Florentino Perez kündigt vorgezogene Neuwahlen an - Abrechnung mit Kritikern Nach den Plätzen elf und 13 folgte im Vorjahr mit Rang 17 der Fast-Abstieg. In der noch laufenden Saison sieht es mit dem aktuell zehnten Tabellenplatz wieder etwas positiver aus, da man sich mit drei Siegen am Stück aus dem Abstiegsstrudel befreien konnte. Ramos stand selbst bis Ende 2025 noch als aktiver Fußballer für CF Monterrey auf dem Platz, ehe der Vertrag auslief. Ein Karriereende hat er offiziell noch nicht bekanntgegeben, jedoch deutet alles darauf hin.

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