Paris Saint-Germain ist französischer Meister. Das Team von Luis Enrique bezwingt Verfolger RC Lens mit 2:0.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat sich zum 14. Mal die französische Meisterschaft gesichert. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique setzte sich am Mittwochabend im vorletzten Saisonspiel bei Verfolger RC Lens trotz einiger Wackler mit 2:0 (1:0) durch und ist bei jetzt neun Punkten Vorsprung auch rechnerisch nicht mehr einzuholen.

"Wir wollten alles geben für den Sieg - auch, um uns bestmöglich vorzubereiten für unser Finale am 30. Mai", sagte Weltfußballer Ousmane Dembélé schon mit Blick auf das Endspiel in der Champions League und kündigte an: "Heute wollen wir feiern, aber wir wollen nicht verrückt spielen, wir müssen am Sonntag wieder ran."

Auf die Frage, ob er auf dem Weg sei, auch seinen Titel als Weltfußballer erfolgreich zu verteidigen, sagte er: "Da bin ich ganz entspannt, die individuellen Trophäen kommen später, erst kommen die für die Mannschaft. Die Champions League ist eine große Sache."

Der georgische Superstar Chwitscha Kwarazchelia (29.) mit seinem achten Saisontor nach einem Zuspiel von Dembélé und der eingewechselte Ibrahim Mbaye (90.+3) ließen PSG jubeln. Lens hatte im Stade Bollaert-Delelis aber zahlreiche gute Chancen, Kwarazchelia klagte im Halbzeitinterview bei DAZN: "Wir müssen besser spielen."

Zumindest Torwart Matwei Safonow erwischte einen absoluten Sahnetag. Als ihn Abdallah Sima doch einmal bezwang, rettete der Pfosten für Paris (74.). Ein Treffer von Lens-Joker Florian Thauvin (87.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.