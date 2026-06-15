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WM 2026 - "Katastrophenstart": Spaniens Presse nach Blamage gnadenlos - Spott aus England
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!"
Videoclip • 01:19 Min
Das 0:0 gegen WM-Underdog Kap Verde dämpft die Stimmung in Spanien gewaltig. Die eigene Presse geht mit der Furia Roja hart ins Gericht und auch das Ausland spottet.
"Katastrophenstart", "Einbruch auf der Weltbühne" - und auch Spott aus dem Ausland: Die spanischen und internationalen Medien haben mit drastischen Worten auf die Nullnummer von Europameister und Mitfavorit Spanien beim WM-Auftakt gegen den krassen Außenseiter Kap Verde reagiert.
Die "Marca" schrieb von einem "Katastrophenstart", das Sportblatt erkannte bei der ideenlosen Vorstellung in Atlanta gegen den WM-Debütanten das eigene Team nicht mehr. "Ein unbekanntes Spanien, ohne Fußball, Ideen und Mittel, schaffte es nicht, gegen Kap Verde ein Tor zu erzielen – eine kämpferische Mannschaft, die für die große Überraschung dieser Weltmeisterschaft sorgte."
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Die "As" pestete: "Der große Favorit auf den Titel? Diese Schlagzeile können wir getrost beiseite legen." Mit Verweis auf einen berüchtigten Berg in Asturien, der die Radprofis bei der Spanien-Rundfahrt fast jährlich an ihre Grenzen bringt, hieß es weiter: "Schon auf dem ersten Anstieg kommt uns diese Weltmeisterschaft wie der Angliru vor."
Die "Mundo Deportivo" urteilte vergleichsweise gemäßigt, kam aber auch nicht umhin, von einem "enttäuschenden Start" zu schreiben und von einer "Leistung, die es wiedergutzumachen gilt".
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WM 2026: Spanien zieht Spott aus dem Ausland auf sich
Im Ausland wurde das 0:0 durchaus süffisant wahrgenommen. Das englische Boulevardblatt "Sun" etwa wortspielte: "Spain Pain". England hatte bei der EM 2024 in Deutschland im Finale gegen Spanien den Kürzeren gezogen und hofft seinerseits auf den ersten Titel seit 60 Jahren.
Auf Kap Verde, der kleinen Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas mit kaum mehr als 500.000 Einwohnern, regierte hingegen der pure Stolz. Besonders dem 40 Jahre alten Torhüter Vozinha lag die Zeitung Expresso zu Füßen. Dieser habe "eine Mauer errichtet" und "eine der bemerkenswertesten Leistungen in der Geschichte des nationalen Fußballs" gezeigt.
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