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WM 2026 - Preisexplosion: In Boston zahlen Fans wohl vierfache Preise für ÖPNV

Veröffentlicht:

von Anne Malin

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DFB - Kai Havertz: "Ich bin ein Esel-Fan!"

Videoclip • 01:14 Min

Im Gillette Stadium bei Boston werden im Sommer sieben WM-Spiele ausgetragen: Wer kein Auto dabei hat oder plant, im Stadion ein Bier zu trinken, muss von Boston aus den Zug nach Foxborough nehmen. Die Preise für diese Verbindung sollen für die WM wohl fast vervierfacht werden.

Rund 33 Kilometer außerhalb von Boston befindet sich das Gillette Stadium. Das Heimstadion der New England Patriots aus der NFL wird Schauplatz von sechs WM-Partien, darunter zwei Schottland- und Norwegen-Spiele sowie ein Viertelfinale.

Damit die Fans von Boston nach Foxborough gelangen können, werden die meisten auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sein.

Die Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) soll laut "The Athletic" allerdings planen, die Preise für die Reise zum Stadion massiv zu erhöhen.

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Preisinflation wegen Barrierefreiheit?

Normalerweise kostet eine Hin- und Rückfahrt bei besonderen Veranstaltungen, wie einem Football- oder MLS-Spiel, 20 Dollar pro Person. Beim Länderspiel Frankreich gegen Brasilien wurde der Preis bereits um 50 Prozent auf 30 Dollar pro Person erhöht.

Im Sommer soll sich dieser Preis laut Informationen von "The Athletic" dann noch mal mehr als verdoppeln. Alle Erwachsenen und Kinder über elf Jahren sollen mit Preisen von 75 Dollar rechnen müssen.

In einem Statement der MBTA begründete die Organisation: "Die MBTA hat im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft ein 35-Millionen-Dollar-Projekt zur Modernisierung des Bahnhofs Foxborough in Angriff genommen, das auch die vollständige Barrierefreiheit umfasst."

Zudem würden nie zuvor dagewesene Mengen an Fans transportiert werden müssen. Bis zu 20.000 Fans, ein bisschen weniger als ein Drittel der Kapazität im Stadion, sollen den ÖPNV nutzen können.

Der offizielle Preisplan wird am 8. April veröffentlicht.

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