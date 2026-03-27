WM 2026 - Preisexplosion: In Boston zahlen Fans wohl vierfache Preise für ÖPNV

ran Fußball DFB - Kai Havertz: "Ich bin ein Esel-Fan!" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Im Gillette Stadium bei Boston werden im Sommer sieben WM-Spiele ausgetragen: Wer kein Auto dabei hat oder plant, im Stadion ein Bier zu trinken, muss von Boston aus den Zug nach Foxborough nehmen. Die Preise für diese Verbindung sollen für die WM wohl fast vervierfacht werden.

Rund 33 Kilometer außerhalb von Boston befindet sich das Gillette Stadium. Das Heimstadion der New England Patriots aus der NFL wird Schauplatz von sechs WM-Partien, darunter zwei Schottland- und Norwegen-Spiele sowie ein Viertelfinale. Damit die Fans von Boston nach Foxborough gelangen können, werden die meisten auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sein. DFB-Team: Julian Nagelsmann stellt Bedingungen für Comeback von Jamal Musiala - und schwärmt von Lennart Karl Die Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) soll laut "The Athletic" allerdings planen, die Preise für die Reise zum Stadion massiv zu erhöhen.

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