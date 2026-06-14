Fußball-WM 2026
WM 2026: Reisechaos für Uruguay vor dem ersten Match - Pressekonferenz verschoben
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 02:12 Min
Für die Nationalmannschaft aus dem Uruguay begann die WM 2026 mit einer guten Portion Reisechaos. Letztlich gab es aber dann doch ein Happy End.
Reisechaos zum Start in die WM: Uruguays Nationalmannschaft hat erst mit Verspätung aus dem Teamcamp in Mexiko zum Spielort ihres WM-Auftaktes gegen Saudi-Arabien in Miami/USA fliegen können. Das für die "Celeste" vorgesehene Flugzeug habe keine Genehmigung für die Reise in die USA erhalten, wie Medien in Uruguay berichten.
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Der uruguayische Fußball-Verband AUF teilte am Sonntag mit, dass sich die Abreise aus Cancun "aufgrund von Problemen, die außerhalb des Einflussbereichs der AUF liegen" verzögert habe. Mit einer anderen Maschine traten Trainer Marcelo Bielsa und seine Spieler um Federico Valverde von Real Madrid dann am Nachmittag (Ortszeit) doch noch die Reise nach Miami an.
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WM 2026: Pressekonferenz muss verschoben werden
"Gut, jetzt geht’s los. Wir fahren nach Miami", hieß es auf dem X-Account der Nationalmannschaft zu Bildern, auf denen die Spieler das Flugzeug betreten. Die zunächst für 18.45 Uhr geplante Pressekonferenz mit Bielsa vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien wurde auf 20.00 Uhr (jeweils Ortszeit) verschoben.
Uruguay ist während der WM im Mayakoba Training Centre Cancun untergebracht, etwa 45 Autominuten vom internationalen Flughafen von Cancun entfernt. Nach dem WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien in der Nacht zu Dienstag (0.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) bekommt es Uruguay noch mit Kap Verde (22. Juni) und fünf Tage später mit Europameister Spanien zu tun.
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