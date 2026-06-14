Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball-WM 2026

WM 2026: Reisechaos für Uruguay vor dem ersten Match - Pressekonferenz verschoben

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

DFB-Team: Nagelsmann erklärt dreifachen Outfitwechsel

Videoclip • 02:12 Min

Für die Nationalmannschaft aus dem Uruguay begann die WM 2026 mit einer guten Portion Reisechaos. Letztlich gab es aber dann doch ein Happy End.

Reisechaos zum Start in die WM: Uruguays Nationalmannschaft hat erst mit Verspätung aus dem Teamcamp in Mexiko zum Spielort ihres WM-Auftaktes gegen Saudi-Arabien in Miami/USA fliegen können. Das für die "Celeste" vorgesehene Flugzeug habe keine Genehmigung für die Reise in die USA erhalten, wie Medien in Uruguay berichten.

Der uruguayische Fußball-Verband AUF teilte am Sonntag mit, dass sich die Abreise aus Cancun "aufgrund von Problemen, die außerhalb des Einflussbereichs der AUF liegen" verzögert habe. Mit einer anderen Maschine traten Trainer Marcelo Bielsa und seine Spieler um Federico Valverde von Real Madrid dann am Nachmittag (Ortszeit) doch noch die Reise nach Miami an.

Weitere Fußball-News lesen:

  • Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    213 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    213 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 17:05 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    175 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 17:05 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    175 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 20:15 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

WM 2026: Pressekonferenz muss verschoben werden

"Gut, jetzt geht’s los. Wir fahren nach Miami", hieß es auf dem X-Account der Nationalmannschaft zu Bildern, auf denen die Spieler das Flugzeug betreten. Die zunächst für 18.45 Uhr geplante Pressekonferenz mit Bielsa vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien wurde auf 20.00 Uhr (jeweils Ortszeit) verschoben.

Uruguay ist während der WM im Mayakoba Training Centre Cancun untergebracht, etwa 45 Autominuten vom internationalen Flughafen von Cancun entfernt. Nach dem WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien in der Nacht zu Dienstag (0.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) bekommt es Uruguay noch mit Kap Verde (22. Juni) und fünf Tage später mit Europameister Spanien zu tun.

Weitere Fußball-News lesen: