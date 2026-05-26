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WM 2026: Spielplan des DFB-Teams – alle Termine, Gegner und Anstoßzeiten im Sommer

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

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Videoclip • 01:01 Min

Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026

Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet in Houston ins Turnier, reist dann nach Toronto und schließt die Gruppenphase in New York/New Jersey ab.

Die Gruppenspiele des DFB-Teams in der Übersicht:

Gegner: Curacao

Spielort: Houston

TV-Übertragung: ARD und kostenloser Joyn-Livestream

Gegner: Elfenbeinküste

Spielort: Toronto

TV-Übertragung: ZDF und kostenloser Joyn-Livestream

Gegner: Ecuador

Spielort: New York/ New Jersey

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Der Weg ins Finale: So geht es für das DFB-Team in der K.o.-Runde weiter

Durch den neuen WM-Modus mit 48 Teams kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o.-Runde vielfältig.

Szenario 1: Deutschland wird Gruppensieger

Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Brasilien oder die Niederlande warten.

Szenario 2: Deutschland wird Gruppenzweiter

Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit Frankreich und Senegal starke Teams.

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Szenario 3: Als Gruppendritter eine Runde weiter

Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie England, Portugal oder Argentinien.

Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026

Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick:

  • Sechzehntelfinale: 28. Juni – 03. Juli

  • Achtelfinale: 04. Juli – 07. Juli

  • Viertelfinale: 09. Juli – 12. Juli

  • Halbfinale: 14. Juli – 15. Juli

  • Spiel um Platz 3: 18. Juli in Miami

  • WM-Finale: 19. Juli in New York/ New Jersey

DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten

  • Gruppe: E

  • Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador

  • Bundestrainer: Julian Nagelsmann

  • Kapitän: Joshua Kimmich

  • WM-Teilnahmen: 21

  • Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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