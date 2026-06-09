Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino: Kurz vor dem Start der WM wird ihm angebliche Verschwörung vorgeworfen.

Wenige Tage vor dem Start der WM 2026 hat der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini eine Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino sowie fünf weitere frühere Schweizer Justiz- und Fußballfunktionäre in Frankreich eingereicht.

Das teilte ein Sprecher des 70-Jährigen mit. Demnach hätte es eine Verschwörung gegen den ehemaligen Ballon d'Or-Sieger gegeben, weswegen dieser vor rund zehn Jahren nicht zum FIFA-Präsidenten gewählt worden wäre.

Unter anderem wirft er den Beschuldigten falsche Anschuldigungen und unzulässige Einflussnahme vor. Ziel der Klage sei es, "Entschädigung für alle Schäden zu erwirken, die ihm durch die Taktiken entstanden sind, mit denen seine Wahl zum FIFA-Präsidenten verhindert wurde."

Zusätzlich zur Strafanzeige wollen Platinis Anwälte auch eine Zivilklage gegen die FIFA auf Schadensersatz einreichen. Bereits 2022 hatte der ehemalige französische Nationalspieler gegenüber den Schweizer Behörden Vorwürfe der Verschwörung erhoben.