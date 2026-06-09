WM
WM 2026: Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen angeblicher Verschwörung
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Neuer-Comeback fragwürdig und nachvollziehbar
Videoclip • 02:19 Min
Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino: Kurz vor dem Start der WM wird ihm angebliche Verschwörung vorgeworfen.
Wenige Tage vor dem Start der WM 2026 hat der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini eine Strafanzeige gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino sowie fünf weitere frühere Schweizer Justiz- und Fußballfunktionäre in Frankreich eingereicht.
Das teilte ein Sprecher des 70-Jährigen mit. Demnach hätte es eine Verschwörung gegen den ehemaligen Ballon d'Or-Sieger gegeben, weswegen dieser vor rund zehn Jahren nicht zum FIFA-Präsidenten gewählt worden wäre.
Unter anderem wirft er den Beschuldigten falsche Anschuldigungen und unzulässige Einflussnahme vor. Ziel der Klage sei es, "Entschädigung für alle Schäden zu erwirken, die ihm durch die Taktiken entstanden sind, mit denen seine Wahl zum FIFA-Präsidenten verhindert wurde."
Zusätzlich zur Strafanzeige wollen Platinis Anwälte auch eine Zivilklage gegen die FIFA auf Schadensersatz einreichen. Bereits 2022 hatte der ehemalige französische Nationalspieler gegenüber den Schweizer Behörden Vorwürfe der Verschwörung erhoben.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 MinBald verfügbar
Heute, 17:45 Uhr • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 Min
Nach Anschuldigungen: Infantino wurde statt Platini zum FIFA-Präsident gewählt
Nach dem Rücktritt von Sepp Blatter als FIFA-Boss 2015 galt Platini als damaliger UEFA-Präsident als wahrscheinlichster Nachfolger.
Im gleichen Jahr wurden allerdings Ermittlungen wegen einer Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken gegen die beiden Funktionäre eingeleitet - beide wurden anschließend jedoch in einem Berufungsverfahren freigesprochen.
Der Skandal über die Anschuldigungen führte allerdings dazu, dass nicht Platini, sondern Infantino, der zuvor als Generalsekretär der UEFA noch unter dem Franzosen gearbeitet hatte, 2016 zum FIFA-Präsidenten aufstieg.
Auch interessant: WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und im Joyn-Livestream Und: WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Uhrzeiten des DFB-Teams
Mehr WM-News
WM
Tickets entzogen: Iran bei WM wohl ohne eigene Fans
WM
Brasilien im WM-Check: Launisch, alt und vielversprechend
WM
FIFA bietet Fan-Grüße auf Anzeigetafeln in WM-Stadien an
WM
Was die Elfenbeinküste für die DFB-Elf so gefährlich macht
WM
WM 2026: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind mit dabei?
WM
"Kommunikativ fragwürdig": Müller über Neuer-Comeback