WM 2026: Thomas Tuchel sorgt mit seinem Kader in England für einen Aufschrei

ran Fußball WM-Kader: Julian Nagelsmann erklärt Neuer-Comeback Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

"Mutig", "umstritten", "erbarmungslos". Die Reaktionen auf Thomas Tuchels WM-Kader fallen in England überwiegend negativ aus. Es gibt aber auch Zustimmung.

Die meisten kontroversen Entscheidungen waren vorher schon durchgesickert. Dennoch löste Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel mit seiner Kader-Nominierung für die WM 2026 im Fußball-Mutterland am Freitag einen Aufschrei aus: sowohl in der Presselandschaft als auch in den Sozialen Medien. Tuchel lässt Topstars zu Hause und nominiert einen Verletzten Insbesondere die Ausbootung von Cole Palmer sorgt auf der Insel für Diskussionen. Der Offensiv-Star des FC Chelsea hatte in dieser Saison zwar mit leichten Leisten- und Oberschenkelproblemen zu kämpfen, galt aber dennoch für den Kader als gesetzt. Auch Phil Foden von Manchester City, Trent Alexander-Arnold von Real Madrid und Harry Maguire von Manchester United fehlen im Kader des deutschen Trainers.

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ran fasst die Reaktionen der Presse und in den Sozialen Medien zusammen. Daily Mail "Tuchels Welt voller Ärger. Der Kader steht fest. Tuchel bezeichnet die 'schmerzhafte' Streichung von Maguire, Palmer und Trent als 'die richtige Entscheidung für England'." The Sun "Final Tuch-es. Der Kader für die Weltmeisterschaft in England steht fest: Tuchel trifft mutige Entscheidungen und lässt Cole Palmer und Co. zu Hause." Mirror "Thomas Tuchel trifft umstrittene und gleichzeitig mutige Entscheidungen. Er serviert Maguire, Palmer und Foden ab." Daily Star "Der englische Kader für die Weltmeisterschaft steht fest: Thomas Tuchel lässt Mega-Stars links liegen und setzt auf seine Lieblinge." BBC "Palmer und Foden verlieren den erbarmungslosen Kampf um die Nummer 10." Sky Sport "Gnadenloser Thomas Tuchel lässt große Namen aus seinem 26-köpfigen Kader außen vor." WM 2026: Thomas Tuchel lässt Harry Maguire daheim - United-Star reagiert "geschockt"

Weitere Reaktionen von Experten und aus Social Media:

Jamie Carragher (ehemaliger Nationalspieler in The Telegraph): "Ich mag es, dass Thomas Tuchel sich nicht von dem beeinflussen lässt, was andere über ihn sagen. Ich hätte ihn gerne als Trainer zu meiner Zeit als Nationalspieler gehabt. Die bisherigen Trainer der Three Lions haben versucht, mit ihrer WM-Kaderauswahl die großen Namen bei Laune zu halten. Doch Thomas Tuchel beweist, dass er keine Angst vor Unruhe hat."

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