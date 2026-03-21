Fußball
WM 2026: Trikots aller Mannschaften im Überblick
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot
Videoclip • 01:12 Min
Mit 48 Teilnehmern ist Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gibt es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.
Adidas hat gerade das neue deutsche Auswärtstrikot für die WM 2026 vorgestellt: Das DFB-Team wird in Tiefblau auftreten.
Nach und nach ziehen die meisten anderen Nationalteams nach und präsentieren ihre Trikots für die Weltmeisterschaft. Vor allem die Ausrüster Adidas und Puma preschen voran, während Nike und Kappa sich noch zurückhalten.
ran zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die anderen Nationen im Koffer mit nach Amerika nehmen.
Fußball-Livestreams:
Fußball-Videos:
Bundesliga-Videos:
ran Fußball Bundesliga
1. FC Köln - Lukas Kwasniok völlig genervt von El-Mala-Fragen: "Pervers"
Videoclip • 02:34 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: VAR-Ärger gegen Leverkusen - hat der Schiri diesen Elfer übersehen?
Videoclip • 01:24 Min
ran Fußball
Pierre Littbarski über Kwasniok: "Redet, wie ihm Mund gewachsen ist"
Videoclip • 03:32 Min
Noch sind bei weitem nicht alle Trikots vorgestellt und auch noch nicht alle WM-Plätze vergeben.
Auch interessant: U21: Said El Mala und drei Neue - Kader für EM-Qualifikation gegen Nordirland und Griechenland
Mehr Fußball
DFB-Pokal
DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Stream und im Free-TV
Premier League
Top-Torhüter verrät: Wechsel nach München geplatzt
Europa League
Europa League 2025/26 live: Spielplan, deutsche Klubs, TV-Übertragung, Stream und Ticker
Fußball-Bundesliga
Bundesliga-Freitagsspiel: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Spiel statt
Champions League
Fußball Champions League 25/26 live: TV-Übertragung, Streams, Spielplan, Teams und Ergebnisse - wo läuft welche Partie?
Champions League Highlights
UEFA Champions League 2025/26 live: Die Highlights im Joyn-Livestream und im Free-TV