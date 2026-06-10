Heim-WM 2027 auf ProSieben und Joyn
Handball-WM 2027: Die Auslosung zum Heim-Turnier jetzt live im kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran
ran Handball
Handball-Highlights: Dänen-Krimi endet bitter für Deutschland
Videoclip • 02:22 Min
Die Gruppenauslosung zur Handball WM 2027 steigt am 10. Juni in München. Auf wen trifft Deutschland beim Heim-Turnier?
Die Handball-WM 2027 in Deutschland rückt näher.
Rund ein halbes Jahr vor dem Groß-Event (13. bis 31. Januar 2026) steigt die Auslösung. Am 10. Juni sind alle Augen auf das Hofbräuhaus in München gerichtet, wo ab 18 Uhr die WM-Gruppen ausgelost werden.
ran liefert alle wichtigen Informationen zur Auslosung und verrät, wo diese live übertragen wird.
Handball-WM 2027: Wer überträgt die Auslosung heute live?
Die Gruppenauslosung wird ab 18 Uhr live im kostenlosen Joyn-Stream gezeigt.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn
Handball-WM 2027: Welche Nation ist in welchem Lostopf?
An der Handball-WM 2027 werden insgesamt 32 Teams antreten. Im Rahmen der Auslosung erfolgt eine Aufteilung in acht Vierergruppen. In jeder Gruppe wird jeweils ein Team aus den verschiedenen Lostöpfen vertreten sein.
Lostopf 1: Dänemark, Deutschland, Kroatien, Island, Portugal, Schweden, Ägypten, Argentinien
Lostopf 2: Frankreich, Slowenien, Norwegen, Serbien, Spanien, Italien, Färöer, Nordmazedonien
Lostopf 3: Griechenland, Polen, Brasilien, Bahrain, Tunesien, Kap Verde, Chile, USA
Lostopf 4: Katar, Kuwait, Japan, Algerien, Angola, Uruguay, Türkei, Saudi-Arabien
Handball-WM: Droht Deutschland eine Hammer-Gruppe?
Zwar ist Deutschland als Gruppenkopf gesetzt, jedoch schließt das nicht aus, dass es schon in der Vorrunde zu Kracher-Duellen kommt. Insbesondere in Lostopf zwei tummeln sich mit Frankreich, Norwegen und Spanien echte Top-Nationen.
Und auch aus Lostopf drei drohen mit Brasilien und Griechenland unbequeme Duelle.
Handball-WM 2027: Deutschland in Gruppe A gesetzt
Schon vor der Auslosung steht fest, welche Teams aus Topf eins in welcher Gruppe spielen und werden und wo sie ihre Spiele austragen.
Deutschland ist Gruppenkopf in Gruppe A und wird seine Vorrundenspiele am 13., 15. und 17. Januar im SAP Garden von München austragen. Nun wird gelost, welche Teams die Gegner sein werden.
Gruppe A: Gruppenkopf Deutschland – Gruppenspiele in München, SAP Garden (13.1., 15.1., 17.1.)
Gruppe B: Gruppenkopf Italien – Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (13.1., 15.1., 17.1.)
Gruppe C: Gruppenkopf Kroatien – Gruppenspiele in München, SAP Garden (14.1., 16.1., 18.1.)
Gruppe D: Gruppenkopf Frankreich – Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (14.1., 16.1., 18.1.)
Gruppe E: Gruppenkopf Schweden – Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (14.1., 16.1., 18.1.)
Gruppe F: Gruppenkopf Portugal – Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (14.1., 16.1., 18.1.)
Gruppe G: Gruppenkopf Dänemark – Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (15.1., 17.1., 19.1.)
Gruppe H: Gruppenkopf Island – Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (15.1., 17.1., 19.1.)
Handball-WM 2027: Wer überträgt das Turnier kostenlos im TV und im Livestream?
ProSieben zeigt alle deutschen Spiele und die wichtigen K.o.-Runden-Matches der Handball-WM live im Free-TV und im Joyn-Stream.
Das Übertragungsrecht für alle WM-Spiele hat die kostenpflichtige Plattform Dyn.
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