Formel 1 2026
Formel 1: Miami Grand Prix live im TV, Livestream und Ticker - wer zeigt das Rennen in den USA?
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Die Formel 1 fährt nach einer längeren Unterbrechung in Miami. Hier gibt es alle Informationen zum USA-Grand-Prix.
Nach über einem Monat Pause steht der vierte Formel-1-Grand-Prix in Miami (1. bis 3. Mai im LIVETICKER) auf dem Programm.
An den ersten drei Rennwochenenden zeichnete sich eine klare Dominanz von Mercedes ab, die mit dem neuen Reglement am besten zurechtzukommen scheinen.
Formel 1: Alle Infos zur Saison 2026 - Fahrer, Teams, Kalender und Übertragung im TV und im Livestream
Nach dem Auftakt-Sieg von George Russell in Australien zeigte sich zuletzt Teamkollege Kimi Antonelli zweimal siegreich.
Die schärfsten Widersacher der Silberpfeile waren bislang die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton, während sich McLaren erst beim Japan-Grand-Prix in Schlagdistanz zeigte.
Selbstredend sind Russell und Antonelli auch in Miami die klaren Favoriten. Gespannt darf man sein, ob Red Bull und insbesondere Max Verstappen nach dem Fehlstart in die Saison erstmals um das Podium mitkämpfen können.
Für Nico Hülkenberg geht es darum, seine ersten Punkte im Audi einzufahren. Dabei hat der einzige deutsche Pilot im Feld gleich zwei Chancen, zumal es sowohl ein Sprint-Rennen als auch den Grand Prix geben wird.
ran hat alle Informationen zum USA-Grand-Prix zusammengefasst.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn
Formel 1 heute live - Großer Preis von Miami: Wann startet der USA-GP?
Grand Prix: Großer Preis der USA in Miami
Strecke: Miami International Autodrome
Vorjahressieger: Oscar Piastri (McLaren)
1. Training: 1. Mai ab 18:30 Uhr (Liveticker)
Sprint-Qualifying: 1. Mai ab 22:30 Uhr (Liveticker)
Sprint: 2. Mai ab 18:00 Uhr (Liveticker)
Qualifying: 2. Mai ab 22:00 Uhr (Liveticker)
Rennen: 3. Mai ab 22:00 Uhr (Liveticker)
USA-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Stand jetzt gibt es noch keine Informationen dazu, ob der Grand Prix in Miami im Free-TV übertragen wird.
In den letzten Jahren durfte RTL einige Rennen live übertragen. Bis jetzt (Stand 24. April) stehen jedoch noch keine genauen Sendetermine fest.
Angesichts der Tatsache, RTL den Pay-TV-Sender Sky übernimmt und dies nun auch genehmigt ist, ist zeitnah mit Neuigkeiten zu rechnen.
Es bleibt also noch ein Fragezeichen, ob vielleicht sogar schon der Miami-Grand-Prix bei RTL laufen wird.
Das wichtigste zur Formel 1
Formel 1 heute live in Miami: Wo läuft der USA-GP im Pay-TV?
Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.
Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Großer Preis von Miami: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich.
Es gibt keinen kostenlosen Livestream. Selbst im Falle einer RTL-Übertragung würde der Stream nur auf dem kostenpflichtigen Portal RTL+ abrufbar sein.
Großer Preis der USA: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
USA-GP in Miami: Das Formel-1-Wochenende kompakt
Grand Prix: Großer Preis der USA in Miami
Strecke: Miami International Autodrome
Streckenlänge: 5,4 Kilometer
Rennrunden: 57 (308,3 Kilometer)
Saisonrennen: 4 von 22
Free-TV: ---
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW
Liveticker: ran.joyn.de
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