Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Miami in Montreal. Hier gibt es alle Informationen zum Kanada-Grand-Prix.

Die Formel-1-Saison kommt so langsam ins Rollen. Nach dem Miami-Grand-Prix geht es nun in Montreal (Kanada) weiter.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli nimmt nach seinem dritten Sieg infolge ordentlich Rückenwind mit nach Kanada. Es hat sich jedoch gezeigt, dass McLaren und Red Bull aufgeholt haben - und Mercedes im Kampf um die WM-Wertung durchaus Konkurrenz haben dürfte.

In der Fahrerwertung führt Antonelli mit 100 Punkten vor Teamkollege George Russell (80 Punkte), Charles Leclerc (59 Punkte) und Lando Norris (51 Punkte).

Max Verstappen, der in der Fahrerwertung nur Rang sieben belegt, steht in Kanada schon gehörig unter Druck. Selbiges gilt auch für Nico Hülkenberg, der bis jetzt eine Pleiten-Pech- und Pannen-Saison und noch keinen Zähler gesammelt hat.

Dies soll sich nun in Kanada, wo ein Sprint und ein Hauptrennen auf dem Programm stehen, ändern.