Formel 1: USA Grand Prix live im TV, Livestream und Ticker - wer überträgt das Rennen in Miami?

Die Formel 1 fährt nach einer längeren Unterbrechung in Miami. Hier gibt es alle Informationen zum USA-Grand-Prix.

Nach über einem Monat Pause steht der vierte Formel-1-Grand-Prix in Miami (1. bis 3. Mai im LIVETICKER) auf dem Programm.

An den ersten drei Rennwochenenden zeichnete sich eine klare Dominanz von Mercedes ab, die mit dem neuen Reglement am besten zurechtzukommen scheinen.

Nach dem Auftakt-Sieg von George Russell in Australien zeigte sich zuletzt Teamkollege Kimi Antonelli zweimal siegreich.

Die schärfsten Widersacher der Silberpfeile waren bislang die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton, während sich McLaren erst beim Japan-Grand-Prix in Schlagdistanz zeigte.

Selbstredend sind Russell und Antonelli auch in Miami die klaren Favoriten. Gespannt darf man sein, ob Red Bull und insbesondere Max Verstappen nach dem Fehlstart in die Saison erstmals um das Podium mitkämpfen können.

Für Nico Hülkenberg geht es darum, seine ersten Punkte im Audi einzufahren. Dabei hat der einzige deutsche Pilot im Feld gleich zwei Chancen, zumal es sowohl ein Sprint-Rennen als auch den Grand Prix geben wird.

ran hat alle Informationen zum USA-Grand-Prix zusammengefasst.