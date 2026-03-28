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Formel-1-Saison 2026

Formel 1 2026 live: Neues Reglement, Teams, Fahrer - Infos zu den Rennen, Teams und TV-Übertragungen

Aktualisiert:

von ran

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Formel 1: Doch alles beim Alten? Ferrari "verkackt" mal wieder Strategie

Videoclip • 02:05 Min

Die Formel-1-Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. ran.joyn liefert alle Infos zum Saisonstart.

Die Formel-1-Saison 2025 war an Spannung kaum zu überbieten. Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri kämpften gleich drei Piloten zum Saisonfinale um die Krone. Das gab es 15 Jahre lang nicht mehr.

Platz drei im letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi reichte Norris, um sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen erstmals den WM-Titel zu schnappen. Für McLaren war es der erste Triumph seit 2008.

In der Saison 2026 werden die Karten aber komplett neu gemischt. Denn es gibt zahlreiche technische Neuerungen. Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen? Wie schlagen sich die Debütanten? Und wo könnt ihr das alles live verfolgen?

ran.joyn liefert alle Infos rund um die Formel-1-Saison 2026.

Wann startet die Formel-1-Saison?

Der Saisonauftakt steigt vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien). Das Finale findet traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi statt. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen.

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Formel 1 live: Welche Teams und Piloten sind dabei?

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt.

Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.

Einen Debütanten gibt es auch: Der 18-jährige Arvid Lindblad aus der Red-Bull-Akademie fährt für das Schwesterteam Racing Bulls.

Und so sind die Teams besetzt:

  • Mercedes: George Russell (Großbritannien), Kimi Antonelli (Italien)

  • Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Isack Hadjar (Frankreich)

  • McLaren: Lando Norris (Großbritannien), Oscar Piastri (Australien)

  • Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)

  • Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Arvid Lindblad (Großbritannien)

  • Audi: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)

  • Haas: Esteban Ocon (Frankreich), Oliver Bearman (Großbritannien)

  • Williams: Carlos Sainz (Spanien), Alex Albon (Thailand)

  • Cadillac: Sergio Perez (Mexiko), Valtteri Bottas (Finnland)

  • Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)

  • Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)

Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026

  • imago images 1070077416

    McLaren: Lando Norris
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    IMAGO/Every Second Media

  • imago images 1072547319

    McLaren: Oscar Piastri
    In der Formel 1 seit: 2022
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028

    IMAGO/NurPhoto

  • 63 George Russell, (GRB), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2026 Bahrain 11-13 February 2026 PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyr...

    Mercedes: George Russell
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    IPA Sport

  • MOTORI - Formula 1 - Sakhir - Pre Season Testing 2026 12 Andrea Kimi Antonelli, (ITA), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft ...

    Mercedes: Kimi Antonelli
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    ABACAPRESS

  • imago images 1072516737

    Red Bull: Max Verstappen
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

    IMAGO/Eibner

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 HADJAR Isack (fra), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, ...

    Red Bull: Isack Hadjar
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    PsnewZ

  • imago images 1072572847

    Ferrari: Lewis Hamilton
    In der Formel 1 seit: 2007
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    IMAGO/NurPhoto

  • (16) Charles Leclerc (MON) - Scuderia Ferrari HP - Ferrari SF-26 - Ferrari during the day3 of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeist...

    Ferrari: Charles Leclerc
    In der Formel 1 seit: 2018
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    Alessio de Marco

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 ALBON Alexander (tha), Williams F1 Team FW48, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, W...

    Williams: Alexander Albon
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    PsnewZ

  • Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Carlos Sainz 55 (SPA) Williams during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain from Februa...

    Williams: Carlos Sainz
    In der Formel 1 seit: 2015
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    Every Second Media

  • Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Liam Lawson 30 (NZL) Racing Bulls during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain from Feb...

    Racing Bulls: Liam Lawson
    In der Formel 1 seit: 2024
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    Every Second Media

  • Formula 1 Testing in Bahrain - Day 3 Arvid Lindblad of the Visa Cash App RB Formula One Team races during Testing Day 3 of Formula 1 Pre-Season Testing 1 in Sakhir, Bahrain, on February 13, 2026. B...

    Racing Bulls: Arvid Lindblad
    In der Formel 1 seit: 2026
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    NurPhoto

  • 14 Fernando Alonso, (ESP), Aramco Aston Martin Honda AMR26, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2026 Bahrain 11-13 February 2026 PUBLICATIONxNOTxIN...

    Aston Martin: Fernando Alonso
    In der Formel 1 seit: 2001
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    IPA Sport

  • F1 pre-season testing ahead of 2026 season SAKHIR, BAHRAIN - FEBRUARY 11: Aston Marton driver Lance Stroll arrives at the track ahead of the pre-season testing sessions for the 2026 Formula 1 World...

    Aston Martin: Lance Stroll
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Anadolu Agency

  • Manama, Bahrain : F1 Bahrain 2026, Test No. 87 Oliver Bearman (GBR), TGR Haas F1 Team, Haas VF-26, Ferrari Manama Bahrain *** Manama, Bahrain F1 Bahrain 2026, Test No 87 Oliver Bearman GBR , TGR Ha...

    Haas: Oliver Bearman
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    HochZwei

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 OCON Esteban (fra), TGR Haas F1 Team VF-26, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM,...

    Haas: Esteban Ocon
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    PsnewZ

  • (27) Nico Hulkenberg (GER) - Audi Revolut F1 Team - Audi AR01 - Audi during the day2 of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterscha...

    Audi: Nico Hülkenberg
    In der Formel 1 seit: 2008
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Alessio de Marco

  • Gabriel Bortoleto (BRA, Audi Revolut F 1 Team, 5) BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 12.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahr...

    Audi: Gabriel Bortoleto
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Eibner

  • Pierre Gasly (FRA, BWT Alpine Formula One Team, 10) BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 11.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfa...

    Alpine: Pierre Gasly
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

    Eibner

  • (43) Franco Colapinto (ARG) - BWT Alpine F1 Team - Alpine A526 - Mercedes during the first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft ...

    Alpine: Franco Colapinto 
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    Alessio de Marco

  • F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 PEREZ Sergio (mex), Cadillac F1 Team CA01, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, ...

    Cadillac: Sergio Perez
    In der Formel 1 seit: 2011
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

    PsnewZ

  • Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Valtteri Bottas 77 (FIN) Cadillac F1 Team during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain ...

    Cadillac: Valtteri Bottas
    In der Formel 1 seit: 2010
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

    Every Second Media

Formel 1: Welche neuen Teams sind dabei?

Audi und Cadillac feiern ihre Premiere in der Königsklasse.

Mit Audi kehrt ein deutscher Hersteller als eigenständiges Werksteam in die Formel 1 zurück. Die Ingolstädter haben den Sauber-Rennstall komplett übernommen.

Cadillac steigt komplett neu ein. Die US-Amerikaner fahren mit Ferrari-Motor und sind eine Tochter von General Motors.

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Der Formel-1-Rennkalender 2026

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

Wird es in der Formel-1-Saison 2026 wieder Sprints geben?

Ja. Insgesamt wird es zusätzlich zu den regulären Rennen sechs Sprints geben:

  • Shanghai (China)

  • Miami (USA)

  • Montreal (Kanada)

  • Silverstone (Großbritannien)

  • Zandvoort (Niederlande)

  • Singapur (Singapur)

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Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung

Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion.

Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz.

Das bisherige DRS-System wird durch eine aktive Aerodynamik ersetzt.

Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

Formel 1: Wo werden Trainings, Qualifyings und Rennen im TV, Stream live übertragen?

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen.

Wer die Formel 1 lieber im Livestream online verfolgt, kann dies mit Sky Go oder WOW tun.

ran.joyn begleitet die Rennen im Liveticker.

Formel 1: Gibt es auch eine Übertragung im Free-TV?

Das ist bislang (Stand: 17. März) noch unklar. In der vergangenen Saison hatte sich RTL die Rechte für sieben Rennen gesichert, dazu einige Sprints und Qualifyings.

Ob das in dieser Saison wieder so laufen wird, sollte sich bis zum Saisonstart klären. Stand jetzt gibt es aber keine Live-Übertragungen.

Ein RTL-Sprecher kündigte gegenüber "Motorsport-Total.com" "zeitnah Klarheit" an.

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