Formel 1 in 2026: Großer Preis in Japan live im TV, Ticker und Livestream

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Formel 1: Liebes-Aus bei Kimi Antonelli
Videoclip • 01:39 Min
Die Formel 1 gastiert am letzten März-Wochenende in Japan. Das dritte Saisonrennen steigt auf dem Traditionskurs von Suzuka.
Die
Formel 1 gastiert vom 27. bis zum 29. März in Japan, wo in Suzuki das dritte Rennen der Saison 2026 (im Liveticker) steigen wird.
Nach den ersten beiden Wochenenden ist klar, dass der Kampf um den WM-Titel nur über die beiden Mercedes-Piloten gehen kann.
Nach dem Auftaktsieg von George Russell in Melbourne konnte sich in Shanghai Teamkollege Kimi Antonelli als jüngster GP-Sieger in die Formel-1-Geschichtsbücher eintragen.
Ähnlich knapp wie zwischen Antonelli und Russell geht es auch zwischen den beiden Ferrari-Piloten
Lewis Hamilton und Charles Leclerc zu. Das Traditionsteam ist bislang die zweitstärkste Kraft, während der Saisonauftakt für Red Bull und McLaren eher von Pleiten, Pech und Pannen geprägt war.
Noch ohne Punkte ist
Nico Hülkenberg, der jedoch im Audi zumindest andeuten konnte, dass Plätze im vorderen Mittelfeld grundsätzlich möglich wären.
Anders als in China wird in Japan kein Sprint ausgetragen. Es steht ein klassisches Wochenende mit drei Trainings, dem Qualifying und dem Rennen an.
Das Wichtigste zur Formel 1 Formel 1 live - Großer Preis von Japan: Wann startet der GP? Japan-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Das ist (Stand 23. März) noch ungewiss. In der vergangenen Saison konnte RTL sieben Rennen im Free-TV zeigen. Aktuell laufen aber noch die Verhandlungen mit Rechteinhaber Sky.
Laut Angaben der “Bild“ hätte bereits der China-GP bei RTL im Free-TV laufen sollen, jedoch mussten die Pläne kurzfristig geändert werden.
Es gilt weiterhin als wahrscheinlich, dass ausgewählte Rennen im Free-TV zu sehen sein werden, ob dies aber schon beim Japan-GP der Fall ist, wird sich erst noch zeigen müssen.
Formel 1 live in Suzuka: Wo läuft der Japan-GP im Pay-TV?
Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live.
Es ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026 imago images 1070077416 McLaren: Lando Norris In der Formel 1 seit: 2019 Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
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imago images 1072547319 McLaren: Oscar Piastri In der Formel 1 seit: 2022 Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028
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63 George Russell, (GRB), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2026 Bahrain 11-13 February 2026 PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyr... Mercedes: George Russell In der Formel 1 seit: 2019 Vertragslaufzeit: Bis 2026
IPA Sport
MOTORI - Formula 1 - Sakhir - Pre Season Testing 2026 12 Andrea Kimi Antonelli, (ITA), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft ... Mercedes: Kimi Antonelli In der Formel 1 seit: 2025 Vertragslaufzeit: Bis 2026
ABACAPRESS
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F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 HADJAR Isack (fra), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, ... Red Bull: Isack Hadjar In der Formel 1 seit: 2025 Vertragslaufzeit: Bis 2026
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(16) Charles Leclerc (MON) - Scuderia Ferrari HP - Ferrari SF-26 - Ferrari during the day3 of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeist... Ferrari: Charles Leclerc In der Formel 1 seit: 2018 Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
Alessio de Marco
F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 ALBON Alexander (tha), Williams F1 Team FW48, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, W... Williams: Alexander Albon In der Formel 1 seit: 2019 Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026
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Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Liam Lawson 30 (NZL) Racing Bulls during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain from Feb... Racing Bulls: Liam Lawson In der Formel 1 seit: 2024 Vertragslaufzeit: Bis 2026
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Formula 1 Testing in Bahrain - Day 3 Arvid Lindblad of the Visa Cash App RB Formula One Team races during Testing Day 3 of Formula 1 Pre-Season Testing 1 in Sakhir, Bahrain, on February 13, 2026. B... Racing Bulls: Arvid Lindblad In der Formel 1 seit: 2026 Vertragslaufzeit: Bis 2026
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F1 pre-season testing ahead of 2026 season SAKHIR, BAHRAIN - FEBRUARY 11: Aston Marton driver Lance Stroll arrives at the track ahead of the pre-season testing sessions for the 2026 Formula 1 World... Aston Martin: Lance Stroll In der Formel 1 seit: 2017 Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
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Manama, Bahrain : F1 Bahrain 2026, Test No. 87 Oliver Bearman (GBR), TGR Haas F1 Team, Haas VF-26, Ferrari Manama Bahrain *** Manama, Bahrain F1 Bahrain 2026, Test No 87 Oliver Bearman GBR , TGR Ha... Haas: Oliver Bearman In der Formel 1 seit: 2025 Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026
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Pierre Gasly (FRA, BWT Alpine Formula One Team, 10) BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 11.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfa... Alpine: Pierre Gasly In der Formel 1 seit: 2017 Vertragslaufzeit: Bis 2028
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(43) Franco Colapinto (ARG) - BWT Alpine F1 Team - Alpine A526 - Mercedes during the first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft ... Alpine: Franco Colapinto In der Formel 1 seit: 2025 Vertragslaufzeit: Bis 2026
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Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Valtteri Bottas 77 (FIN) Cadillac F1 Team during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain ... Cadillac: Valtteri Bottas In der Formel 1 seit: 2010 Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027
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Großer Preis von Japan: Wo läuft die Formel 1 heute im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an.
Um diesen empfangen zu können benötigt man ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement.
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Selbst wenn RTL das Wochenende zeigen dürfte, würde dieses kostenpflichtig bei RTL+ laufen.
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Einen Ticker zu den Trainings, Qualifyings und Rennen gibt es an jedem Formel-1-Wochenende auf ran.joyn.
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