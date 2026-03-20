Olympia 2026: Verletzungspech rund um Lindsey Vonn will nicht abreißen - alle News hier im Ticker

ran Olympia Olympia: Tierische Hilfe! Hund hilft Lindsey Vonn zurück in Form Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Die mit einem Kreuzbandriss gestartete Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo schwer und sorgte für Entsetzen. Hier findet ihr alle News zur US-Amerikanerin.

Für Lindsey Vonn war der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo an der ersten kritischen Stelle schwer. Den Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026 Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie, blieb im Schnee liegen und musste nach gut 15 Minuten Behandlung per Hubschrauber abtransportiert werden. ran zeigt die neuesten News rund um Lindsey Vonn im Ticker.

+++ 20. März, 18:45 Uhr: Verletzungspech rund um Lindsey Vonn will nicht abreißen +++ Lindsey Vonn ist nach ihrer brutalen Verletzung bei Olympia auf dem Weg der Besserung. Das Verletzungspech bleibt der Familie Vonn allerdings treu. Schwester Karin Kildow hat sich, knapp einen Monat nach dem schweren Sturz ihrer älteren Schwester, ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen. "Karin, Patient Nr. 2 – gerissenes vorderes Kreuzband", schrieb Vonn auf ihrem "Instagram"-Account. Im Video sah man die jüngere Schwester mit Krücken und einer Bandage am Bein. Dazu schrieb sie: "Willkommen im Vonn-Reha-Zentrum." Ihre Schwester postete dagegen ein Video, in dem Schwester Lindsey ihr Knie massierte, und schrieb dazu: "Erster Termin mit meiner neuen Physiotherapeutin." Dabei fragte Kildow ihre Follower: "Soll ich sie dafür bezahlen?" Wobei sich Kildow die schwere Verletzung zugezogen hat, ist bisher nicht bekannt. Nun können sich beide gegenseitig auf dem Weg zur Genesung unterstützen.

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+++ 16. März, 06:01 Uhr: Vonn schließt Comeback im Skisport nicht aus +++ Trotz ihrer Horrorverletzung bei Olympia und ihres fortgeschrittenen Alters hat Lindsey Vonn ein erneutes Comeback im Skisport nicht ausgeschlossen. "Nein, ich bin noch nicht bereit, über meine Zukunft im Skisport zu sprechen. Mein Fokus lag darauf, mich von meiner Verletzung zu erholen und wieder in ein normales Leben zurückzufinden", schrieb die 41-Jährige in einem Beitrag auf "X". Sie sei "bereits sechs Jahre lang zurückgetreten und habe ein großartiges Leben außerhalb des Skisports. Es war unglaublich, mit 41 Jahren noch einmal die Nummer 1 der Welt zu sein und neue Rekorde in meinem Sport aufzustellen. Aber in meinem Alter bin ich die Einzige, die über meine Zukunft entscheiden wird. Ich brauche niemandes Erlaubnis, um das zu tun, was mich glücklich macht", ergänzte sie. Und Vonn stellte klar: "Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren – vielleicht auch nicht." Bis an eine Rückkehr in den Leistungssport aber überhaupt zu denken wäre, steht noch eine lange Phase der Rehabilitation für sie auf dem Programm.

+++ 27. Februar, 12:00 Uhr: Nur 25 Tage nach Horror-Unfall: Lindsey Vonn trainiert wieder +++ Der Weg zurück in den Alltag sollte für Lindsey Vonn nach ihrem Horror-Unfall bei Olympia kein leichter werden. Doch der Olympia-Star macht schon jetzt gute Fortschritte und ackert nur 25 Tage nach dem verkorksten letzten Olympia-Auftritt schon wieder im Kraftraum.

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Vonn trainiert dabei auch ihr lädiertes Bein, zudem gibt es eine Einheit für Schultern und Bauchmuskeln. Unter ihrem Video auf "Instagram" schreibt sie: "Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin immer noch dankbar. Ich arbeite hart. Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen." Klar ist: Die Ski-Alpin-Legende arbeitet nicht an einem sportlichen Comeback, sondern daran, generell wieder auf die Beine zu kommen - und dafür ist sie auf dem bestem Weg.

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+++ 27. Februar, 12:00 Uhr: Vonn bedankt sich bei ihren Ärzten +++ Zuletzt hatte sich Lindsey Vonn in ihrem Hotelzimmer zu den komplizierten Operationen geäußert, die sie nach ihrem Sturz über sich ergehen lassen musste. Jetzt hat die 41-Jährige ein Video veröffentlicht, in dem sie sich bei allen Ärzten bedankt, die ihr in ihrer Karriere geholfen haben. Das Video startet mit Vonns schweren Verletzungen vor Olympia, aufgezählt von Dr. Tom Hackett, der sie nach ihrem Sturz erneut operiert hatte. Dann erzählt der Arzt Vonns Geschichte: über ihre Erfolge und ihren Rücktritt 2019, ehe sie im November 2024 ihr Comeback ankündigte. Weiterhin erklärt er, wie schwierig es war, Vonn trotz ihrer vorherigen Verletzungen wieder zurück auf die Piste zu bekommen. Abschließend sagt er: "Wenn du in diesem Business bist und Körper baust, die Rekorde brechen - dann sind Stürze kein Versagen, sondern ein Nachweis, dass du alles gegeben und riskiert hast." Dazu schrieb Vonn in der Beschreibung: "Von Dr. Tom Hackett, der mein Bein gerettet hat, über Dr. Roche, der meine Teilprothese für das Knie entwickelt hat, bis hin zur Behandlung meiner Bänderrisse, Therapie und Reha... Meine Ärzte und mein medizinisches Team sind der Grund dafür, dass ich dieses Jahr und während meiner gesamten Karriere das leisten konnte, was ich geleistet habe." Und weiter: "Sie sehen das Endergebnis, als ich mit 41 Jahren wieder auf Platz 1 der Weltrangliste geklettert bin. Aber Sie sehen nicht all die Stunden, die mein medizinisches Team mit mir verbracht hat, um mich wieder aufzubauen. Selbst bei den Olympischen Spielen, als ich einen Kreuzbandriss hatte, arbeiteten Lindsay Winninger und Lorenzo Gonzalez rund um die Uhr daran, mein Knie wieder fit für den Wettkampf zu machen. Sie haben mich nicht um 21:30 Uhr im Schwimmbad bei meiner Therapie gesehen." Und zuletzt: "Es braucht buchstäblich ein ganzes Dorf, und ich bin jedem Einzelnen von ihnen so dankbar! Danke, dass Sie sich mit ganzem Herzen für mich eingesetzt haben. Danke, dass Sie mir ermöglicht haben, meinen Traum ein letztes Mal zu verwirklichen."

+++ 23. Februar, 18:16 Uhr: Vonns Bein stand kurz vor der Amputation +++ Speed-Queen Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus mit hochemotionalen Worten gemeldet und Einblicke in schwere Tage gegeben. "Es war bei weitem die extremste, schmerzhafteste und herausforderndste Verletzung meines gesamten Lebens", sagte die US-Amerikanerin in einem fast fünfminütigen Video bei Instagram, sie kämpfte dabei mit den Tränen. Vonn (41) hatte in der Abfahrt der Olympischen Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo eine schwere Beinverletzung erlitten. Der Schaden sei so schlimm gewesen, dass sie kurz vor einer Amputation gestanden habe. Sie habe sich mehrere Brüche im Knie zugezogen, "quasi alles lag in Trümmern", sagte Vonn. Der operierende Chirurg habe "mein Bein gerettet. Er hat es davor gerettet, amputiert zu werden." Grund dafür sei ein Kompartmentsyndrom gewesen, ein Notfallzustand, bei dem der Druck an stark beschädigten Stellen so stark ansteigt, dass durch mangelnde Durchblutung Muskeln und Nerven absterben. Um den schlimmsten Fall zu verhindern, benötigte sie mehrere Eingriffe. Sie sei dem Arzt "sehr dankbar", sagte Vonn, besonders für "diese sechsstündige Operation von ihm am Mittwoch, um alles wiederherzustellen, was extrem gut geklappt hat". Wegen des hohen Blutverlusts habe sie "länger als erhofft" im Krankenhaus bleiben müssen. Aufgrund eines zu niedrigen Blutwerts (Hämoglobin) benötigte sie eine Transfusion. Nun sei sie aber draußen und habe "einen langen Weg" vor sich: "Ich werde eine Weile im Rollstuhl sitzen, weil ich auch meinen rechten Knöchel gebrochen habe. Ich hoffe, ich kann bald auf Krücken gehen, aber wir werden sehen", sagte Vonn. Sie gab sich kämpferisch und wolle "gleich an die Arbeit in der Reha gehen und schauen, was ich tun kann". Ihre Entscheidung, ihr Comeback zu geben und sogar trotz eines Kreuzbandrisses an den Start zu gehen, bereue Vonn keineswegs. "Was ich erreicht habe, war mehr, als irgendwer erwartet hätte. Das Jahr war unglaublich und es war es alles wert", sagte sie: "Wir müssen die Schläge so nehmen, wie sie kommen. Dieser hat mich echt umgehauen, aber ich bin wie Rocky (Balboa, d. Red.) - ich stehe einfach immer wieder auf." Zuletzt sendete die Skifahrerin noch einen Gruß an ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei Olympia. Obwohl der Unfall "definitiv nicht die Art", gewesen sei, "auf die ich meine Olympischen Spiele beenden wollte", seien die Erfolge von Team USA "inspirierend" und "aufmunternd" gewesen.

+++ 21. Februar, 09:29 Uhr: Ski-Legende macht Vonn-Trainern schwere Vorwürfe +++ Die schwere Verletzung von Lindsey Vonn geht laut Ski-Legende Bernhard Russi zumindest zum Teil auch auf das Konto des Trainerteams der US-Amerikanerin. "Vonns Trainern muss ich einen Vorwurf machen. [...] Olympiasieger wirst du nicht am vierten Tor. Wenn du das weißt, musst du dort eine gewisse Reserve am Tor haben", sagte Russ im Podcast "Apres Ski" der Schweizer Zeitung "Blick". Der 77-Jährige, Abfahrts-Olympiasieger von 1972, habe bei Vonns Olympia-Start von Beginn an ein ungutes Gefühl gehabt. "Ich hatte vor einem Angst gehabt: Dass sie es übertreibt, dass sie es mit der Brechstange erzwingt, so wie sie es vor fünf oder sechs Jahren in den letzten Rennen ab und zu gemacht hat", sagte Russi. Vonn war trotz eines diagnostizierten Kreuzbandrisses zum Rennen angetreten. Allerdings stellte er klar, dass bei dem schweren Sturz selbst, bei dem Vonn mit dem Arm an einem Tor hängen geblieben war, auch viel Pech im Spiel war. "Das hat nichts mit einem Fehler zu tun. Das passiert auch sehr oft im Riesenslalom", erklärte der Schweizer.

+++ 20. Februar, 18:15 Uhr: Vonn musste schon wieder operiert werden +++ Speed-Queen Lindsey Vonn ist erneut erfolgreich an ihrem schwer verletzten linken Bein operiert worden. Der Eingriff habe "etwas mehr als sechs Stunden" gedauert, schrieb die US-Amerikanerin am Freitag bei Instagram, der behandelnde Arzt habe einen "unglaublichen Job" gemacht. Das belegt Vonn mit Röntgenbildern, die zahlreiche Schrauben in ihrem Bein zeigen. Wegen der Schwere des Eingriffs müsse sie noch ein wenig in der Klinik bleiben, berichtete Vonn, es gehe in "Babyschritten" vorwärts. Was genau bei dem Eingriff passiert sei und was das bedeute, wolle sie "bald" erklären. Die 41-Jährige war in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo schwer gestürzt und hatte sich bereits in Italien mehreren Operationen unterziehen müssen. Inzwischen wurde sie in ihre Heimat überführt. Dass dort weitere Eingriffe erfolgen würden, hatte sie angekündigt.

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+++ 20. Februar, 10:22 Uhr: Vonns Schwester mit speziellem Dank und "Dating-Rat" +++ Spezieller Dank an das Krankenhauspersonal in Italien: Lindsey Vonns Schwester Karin Kildow richtete via Instagram "ein großes Lob an all die wirklich netten und fürsorglichen Ärzte und Krankenschwestern, die Lindsey geholfen haben". Dann schrieb sie zu Clips, die die männliche Belegschaft zeigen: "Löscht eure Dating-Apps und geht in die italienische Notaufnahme." Der Post nähert sich inzwischen der 300.000-Likes-Marke. Kurz zuvor hatte sie ein Foto gepostet, das sie am Krankenbett ihrer Schwester zeigt. "Ich glaube fest daran, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass es immer etwas Positives gibt, auch wenn es anfangs schwer zu erkennen ist. Vielen Dank an alle, die mir so liebe und aufmunternde Nachrichten öffentlich und privat geschickt haben. Ich bin unglaublich stolz auf dich, Lindsey Vonn… Wir sind immer für dich da, egal was passiert."

+++ 17. Februar, 19:56 Uhr: Vonn meldet sich mit emotionalen Worten aus der Heimat +++ Lindsey Vonn ist zwar noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen worden - hat es dafür aber immerhin wieder in ihre Heimat geschafft. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag zeigt sie sich, wie sie auf einer Trage liegend von Italien in die USA geflogen wurde.

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Darin schreibt sie: "Ich bin seit über einer Woche nicht mehr auf den Beinen gewesen… seit meinem Rennen liege ich bewegungsunfähig im Krankenhausbett. Und obwohl ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich fantastisch an, wieder zu Hause zu sein." "Ich bin so dankbar für das gesamte medizinische Personal, das mir geholfen hat, nach Hause zu kommen - und ich freue mich wirklich sehr auf meine nächste Operation, wenn der 'X-Fix' aus meinem Bein entfernt wird und ich mich endlich wieder mehr bewegen kann", so Vonn weiter.

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+++ 10. Februar, 12:56 Uhr: Vonn-Trainer mit emotionaler Botschaft +++ Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn hat sich ihr Trainer Aksel Lund Svindal zu Wort gemeldet. Via "Instagram" ließ er sie wissen: "Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst sowohl die Menschen, die deinen Weg verfolgen, als auch uns, die jeden Tag eng mit dir arbeiten." Zum Unfall auf der Olympia-Abfahrt sagte Svindal: "Wahre Charaktere erkennt man in den schweren Momenten". Denn Vonn soll vor ihrem Abflug mit dem Hubschrauber noch eine Nachricht an ihr Team gegeben haben: "Gratuliert Breezy zu einem guten Lauf". Teamkollegin Breezy Johnson gewann die Goldmedaille und lag zu diesem Zeitpunkt bereits vorne. Auch interessant: Die Monatsgehälter der deutschen Olympia-Stars - Leon Draisaitl kassiert Millionen

+++ 10. Februar, 09:13 Uhr: Lindsey Vonn erhält Rückendeckung +++ Lindsey Vonn erhält in den sozialen Medien viel Unterstützung nach ihrer nächsten schweren Verletzung. Auch in der Sport-Welt war der Respekt und die Anerkennung groß. Knapp 50.000 Kommentare häuften sich in der ersten Nacht unter ihrem Instagram-Post. Tennis-Superstar Jannik Sinner und Vonns sportliche Rivalin Sofia Goggia (beide Italien) kommentierten mit einem Herz. US-Tennisstar Coco Gauff und Sprinterin Allyson Felix nannten Vonn "inspirierend". Von ihrer Teamkolleginnen Paula Moltzan und Nina O'Brien gab es ebenfalls Unterstützung. Auch viele deutsche Sportlerinnen und Sportler, darunter Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher, sendeten Genesungswünsche. "Das tut mir unheimlich leid für Lindsey. Es ist einfach schade, weil sie so viel investiert hat und mit so viel Herz zurückgekommen ist", sagte die dreimalige deutsche Olympiasiegerin Maria Riesch, die sich einst spannende Rennen mit Vonn geliefert hatte, der "Bild". "Gerade bei Olympia wünscht man niemandem, dass so etwas passiert. Ich hoffe wirklich, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt." "Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren", schrieb US-Schauspielstar Arnold Schwarzenegger in den Sozialen Medien. "Danke Arnie", antwortete Vonn in der Nacht bei "X". Auch interessant: Olympia 2026: Lindsey Vonn nach Sturz operiert - so reagiert Markus Wasmeier. Und: Olympia 2026: Philipp Raimund - Der unwahrscheinliche Skisprung-Champion mit Höhenangst und ohne Sieg

+++ 9. Februar, 22:53 Uhr: Lindsey Vonn meldet sich zu Wort: "Bereue nichts" +++ Einen Tag nach ihren schlimmen Sturz beim olympischen Abfahrtsrennen hat sich Lindsey Vonn aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. "Gestern ist mein olympischer Traum nicht so geendet, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben. Ich habe es gewagt, zu träumen und habe hart dafür gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen. Denn im Ski-Alpinski kann der Unterschied zwischen einer perfekten Linie und einer katastrophalen Verletzung nur einige Zentimeter betragen", schrieb die Amerikanerin bei Instagram. "Ich war einfach einige Zentimeter zu eng auf meiner Linie, als sich mein rechter Arm im Tor verfing, mich verdrehte und zu meinem Sturz führte. Meine Kreuzbandverletzung und frühere Verletzungen hatten überhaupt nichts mit meinem Sturz zu tun. Leider habe ich mir eine komplexe Schienbeinfraktur zugezogen, die derzeit stabil ist, aber mehrere Operationen erfordern wird, um sie richtig zu behandeln", erklärte Vonn weiter. "Auch wenn der gestrige Tag nicht so endete, wie ich es mir erhofft hatte, und trotz der starken körperlichen Schmerzen, die er verursacht hat, bereue ich nichts. Gestern am Start zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl, das ich nie vergessen werde. Zu wissen, dass ich dort stand und die Chance hatte zu gewinnen, war an sich schon ein Sieg. Ich wusste auch, dass Rennen fahren ein Risiko ist. Es war schon immer ein unglaublich gefährlicher Sport und wird es auch immer bleiben", führte der Wintersport-Star in dem langen Post weiter aus. Die 41-Jährige gab sich schon wieder gewohnt kämpferisch. "Ich hoffe, wenn ihr was aus meiner Reise mitnehmen könnt, dann ist es, dass ihr alle den Mut haben sollt, Großes zu wagen. Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Denn das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen", schrieb Vonn und schloss ihre Ausführungen mit einem Herzchen und ihren Initialen "LV". Auch interessant: Horrorsturz bei Olympia: Das ist die unglaubliche Krankenakte von Lindsey Vonn

+++ 9. Februar, 20:26 Uhr: Vater von Lindsey Vonn - "Das ist das Ende ihrer Karriere" +++ Lindsey Vonns Vater Alan Kildow macht nach dem Horror-Sturz der US-Amerikanerin klar, dass er davon ausgeht, seine Tochter werde nicht wieder in den Profi-Ski-Rennsport zurückkehren. "Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere", sagte Kildow der Nachrichtenagentur "AP", "es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe". Vonn wurde nach ihrem Oberschenkelbruch bereits zwei Mal operiert. Zahlreiche Familienmitglieder sind bei ihr im Krankenhaus. "Sie hat jederzeit jemanden bei sich - oder sogar mehrere Menschen“, sagte Vater Kildow, "wir werden hier bleiben, solange sie hier ist".

+++ 9. Februar, 16:58 Uhr: Vonn meldet sich erstmals nach Horror-Sturz +++ Einen Tag nach dem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina hat sich Lindsey Vonn nun erstmals gemeldet und zwar in den sozialen Medien. Sie reagierte auf einen Post bei "X", früher Twitter, von Dan Walker. "Danke dir, Dan", antwortete sie auf den Post des britischen Journalisten. Walker hatte in seinem Post den Olympia-Start Vonns verteidigt, die mit einem Kreuzbandriss die Abfahrt bestritt und nach wenigen Sekunden schwer stürzte.

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+++ 9. Februar, 14:02 Uhr: Verbandschef verteidigt Start und widerspricht Kritikern +++ Der Ski-Weltverbandschef Johan Eliasch hat nach dem Horrorsturz von Lindsey Vonn die Kritik am Start der 41-Jährigen zurückgewiesen. Zahlreiche Stimmen forderten, dass man Athleten vor sich selbst schützen müsse und der Verband über einen Start entscheiden solle. Trotz ihrer gravierenden Vorverletzung sagte Verbandschef Eliasch nach dem Sturz: "Ich glaube fest daran, dass so etwas von jedem einzelnen Athleten selbst entschieden werden muss." Eliasch, der auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist, sagte weiter: "Sie kennt besser als jeder andere die Verletzungen an ihrem Körper." Der Kritik an den Organisatoren wies er zurück. Vonn sei nicht die einzig angeschlagene Athletin gewesen: "Wenn man sich umschaut, dann hat jeder einzelne Athlet irgendeine Art von Verletzung." Dann deutete er an, dass der Sturz nicht allein am Kreuzbandriss der US-Amerikanerin lag. Er sagte, dass der Sturz "unglaublich unglücklich gewesen" sei und dass "niemand so etwas noch auffangen“ könne. Abschließend hielt er fest, dass "so etwas manchmal Teil des Skirennfahrens ist. Es ist ein gefährlicher Sport." Olympia 2026: Trump-Anhänger bejubeln Horrorsturz von Ski-Star Lindsey Vonn

+++ 9. Februar, 12:24 Uhr: Zweite OP für Lindsey Vonn +++ Das Ca’-Foncello-Krankenhaus im norditalienischen Treviso veröffentlichte eine Erklärung, in der von zwei Operationen die Rede ist. Nachdem eine sofortige OP am Sonntag durchgeführt wurde, heißt es darin, dass eine zweite OP "Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen" soll. Wie "Reuters" berichtet, wurde dieser Eingriff am Montagvormittag bereits durchgeführt, um das gebrochene Bein weiter zu stabilisieren.

+++ 9. Februar, 10:23 Uhr: Kamera-Team für Doku in Mailand dabei +++ Die 41-Jährige wurde bei Olympia von zwei Kamera-Teams begleitet. Dabei handelte es sich um "ESPN" und "Disney+". Die US-Sender hatten Vonn in den vergangenen Wochen bereits begleitet. Konkret ging es bei den Dreharbeiten um die Doku-Reihe "On the Edge: World Cup Ski Racing". Neben Vonn stehen dort auch ihre Teamkollegen Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Camille Rast im Rampenlicht. Die Olympischen Spiele sollten die Krönung eines beeindruckenden Comebacks der 2019 zurückgetretenen Vonn werden. Daher sollte es auch in der Serie einen emotionalen Höhepunkt bei Olympia geben.

+++ 8. Februar, 21:06 Uhr: Vonn-Diagnose da - Behandlung auf der Intensivstation +++ Am Sonntagabend gab es dann auch die Diagnose: Vonn hat bei ihrem schweren Sturz einen Bruch des linken Beins erlitten und ist bereits operiert worden. Dies gab das Krankenhaus in Treviso, in dem der Eingriff stattfand, in einer von italienischen Medien verbreiteten Erklärung bekannt. "Am Nachmittag wurde Frau Vonn orthopädisch operiert, um einen Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren", erklärte das Krankenhaus Ca’ Foncello in Treviso. Laut "Reuters" liegt die Amerikanerin dort auf der Intensivstation. Demnach aber nicht, weil ihr Zustand kritisch ist, sondern um die Privatsphäre der Profisportlerin. Das ist ein gängiges Prozedere bei berühmten Patienten.

+++ 8. Februar, 12:58 Uhr: Neureuther nach Vonn-Sturz völlig fertig +++ Die 41-Jährige war vom Start weg Risiko gegangen und wählte früh eine enge Linie. Mit einem Arm blieb sie dann am Tor hängen, kam so aus der Balance und krachte in Seitenlage aus der Luft auf die Piste. Helfer eilten herbei, das Rennen war minutenlang unterbrochen, immer wieder waren schmerzerfüllte Schreie der Sportlerin über die TV-Mikrofone zu hören. Im Zielraum herrschte gespenstische Stille.

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"Um Gottes Willen. Ach, Scheiße. Entschuldigung, dass ich das sage", reagierte "ARD"-Experte Felix Neureuther entsetzt. Als die ersten Schreie der 41-Jährigen zu hören waren, konnte er die Situation nicht mehr ertragen: "Ach kommt, geht bitte nicht da drauf mit der Kamera. Bitte den Ton weg.” Und weiter: "Tut doch den Ton weg. Ich nehme den Kopfhörer jetzt runter. Das ist unerträglich." Auch Kommentator Bernd Schmelzer wurde alles zu viel, der Journalist kritisierte sogar die TV-Regisseure. "Ich muss das jetzt auch nicht dreimal sehen, ehrlich gesagt. Ich habe da eine andere Vorstellung von Empathie als die Regisseure teilweise. Das muss man nicht zeigen. Ich brauche das nicht." Neureuther, der wie Vonn 1984 geboren wurde und sie seit Jugendzeiten kennt, war ob der Ereignisse hörbar angefasst. "Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wieder normal auf das Rennen gehen soll. Das schaffe ich jetzt nicht", sagte er beim Anflug des Hubschraubers

Shiffrin und Aicher entsetzt Auch bei den Athletinnen war das Entsetzen groß. Die nicht in der Abfahrt startende Mikaela Shiffrin postete mehrere Emojis, darunter ein gebrochenes Herz und betende Hände.

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Emma Aicher, die mit Silber für die erste deutsche Medaille bei den Spielen sorgte, konnte die Bilder ebenfalls nicht ertragen. "Ich habe gleich weggeschaut. Ich weiß also gar nicht, was passiert ist. Ich hoffe, dass es nichts allzu Schlimmes ist und es ihr gut geht. Gute Besserung", sagte sie im "ZDF"-Interview. Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg sagte derweil bei "Eurosport": "Der Sturz sah fürchterlich aus. Wir wussten alle, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für sie gab - alles riskieren, dann zu stürzen - oder eben eine Medaille zu holen. Lasst uns die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm ist."