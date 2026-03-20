Bei Athletic Bilbao wird ein Nachfolger für den zum Saisonende abwandernden Trainer Ernesto Valverde gesucht. Auch Edin Terzic soll wohl zu den Kandidaten zählen.

Entsprechend gibt es nun Spekulationen über die Nachfolge in Bilbao und dabei könnte wohl auch der ehemalige BVB-Coach Edin Terzic eine Rolle spielen.

"Ich habe diese Entscheidung schon länger erwogen und sie mit dem Verein besprochen. Es stehen noch zehn Spiele aus, in denen wir viel gewinnen können", hieß es in einem Statement des 62-Jährigen.

Athletic Bilbao: Edin Terzic wohl als Wunschkandidat gehandelt

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, soll der 43-Jährige ganz oben auf der Wunschliste von Bilbao-Präsident Jon Uriarte stehen.

Aktuell ist Terzic ohne Trainerjob, in der Bundesliga arbeitete er von 2020 bis 2021 sowie von 2022 bis 2024 für Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann Terzic im Jahr 2021 den DFB-Pokal, in der Saison 2023/24 führte er die "Schwarz-Gelben" sogar bis ins Finale der Champions League. Dort gab es eine 0:2-Niederlage gegen Real Madrid.

Nach dem Ende seiner zweiten BVB-Amstzeit soll Terzic einige Angebote abgelehnt haben. Unter anderem hatte er wohl die Möglichkeit, bei der AS Monaco anzuheuern. Das große Ziel des Deutsch-Kroaten soll offenbar die Premier League sein. Dort war er einst von 2015 bis 2017 bereits bei West Ham United als Co-Trainer von Slaven Bilic tätig.

Neben Terzic werden demnach auch noch Andoni Iraola vom AFC Bournemouth und Inigo Perez von Rayo Vallecano als mögliche Valverde-Nachfolger in Bilbao gehandelt.