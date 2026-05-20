Hamburg Open 2026 heute live: Tennis-Übertragung im Free-TV und Stream - alle Infos zum ATP-Turnier

Vom 16. bis 23. Mai finden in Hamburg die Hamburg Open statt. ran hat alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengetragen.

Während die French Open bereits ihre Schatten vorauswerfen, hoffen in Hamburg einige Spieler auf eine gute Generalprobe.

Vom 16. bis 23. Mai finden in der Hansestadt am altehrwürdigen Rothenbaum die Hamburg Open statt.

Nicht mit dabei ist in diesem Jahr leider Lokalmatador Alexander Zverev. Der Deutsche, der in Paris endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen will, sagte kurz vor Beginn des Turniers ab.

ran hat für euch alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengefasst.