Tennis
Zverev gegen Machac heute live: French Open 2026 im Free-TV, Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran.de
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München
Videoclip • 05:04 Min
Vom 24. Mai bis 7. Juni findet in Paris das zweite Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr statt. ran hat alle Informationen zu den French Open zusammengetragen. So seht Ihr heute das Spiel Zverev gegen Mach
Die Sandplatzsaison im Tennis steht vor ihrem Höhepunkt. Mit den French Open steht das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Gespielt wird vom 24. Mai bis zum 7. Juni in Paris.
Im vergangenen Jahr konnte Carlos Alcaraz seinen Titel verteidigen, nachdem er das Turnier bereits 2024 im Finale gegen Alexander Zverev gewinnen konnte. Im letzten Jahr konnte sich der Spanier in einem Match-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era.
Bei den Frauen sicherte sich Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Set (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka.
Aus deutscher Sicht war 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.
ran hat für euch zusammengefasst, wann die einzelnen Runden in Paris starten, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht.
Zverev gegen Machac heute im kostenlosen Livestream
Nach seinem makellosen Auftaktsieg gegen Benjamin Bonzi knallt's jetzt richtig! Der Tennis-Star und Weltranglisten-Zweite Alexander Zverev trifft in der glühend heißen Pariser Arena auf Tomas Machac – und der Tscheche kommt ebenfalls im Sturm daher!
Das Duell der Superlative: Die beiden Tennisprofis kennen sich bereits bestens! Bei den Olympischen Spielen in Paris dominierte Zverev den heutigen Gegner regelrecht – ohne auch nur einen Satz abzugeben. Jetzt will der ehrgeizige Hamburger nachlegen und einen gigantischen Schritt in Richtung seines ersehnten ersten Grand-Slam-Titels machen!
Spielbeginn: Nicht vor 20:15 Uhr (deutscher Zeit)
Live dabei sein: Heute im kostenlosen Livestream bei Joyn – sei hautnah dabei!
French Open 2026 heute live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?
Qualifikation: 18. bis 22. Mai
1. bis 4. Runde: 24. Mai bis 1. Juni
Viertelfinale: 2. und 3. Juni
Halbfinale: 4. und 5. Juni
Mixed-Finale: 4. Juni
Frauen-Finale: 6. Juni
Männerdoppel-Finale: 6. Juni
Frauendoppel-Finale: 7. Juni
Männer-Finale: 7. Juni
Das sind die deutschen Teilnehmer beim Sandplatz-Grand-Slam 2026:
Männer:
Alexander Zverev
Yannick Hanfmann
Daniel Altmaier
Jan-Lennard Struff
An der Qualifikation für die Hauptrunde nimmt teil:
Tom Gentzsch
Frauen:
Laura Siegemund
Tatjana Maria
Eva Lys
Tamara Korpatsch
Ella Seidel
An der Qualifikation für die Hauptrunde nehmen teil:
Noma Noha Akuge
Mona Barthel
Anna-Lena Friedsam
Gegen wen spielen die deutschen Tennis-Stars bei den French Open 2026?
So., 13:10 Alexander Zverev - Benjamin Bonzi 6:3, 6:4, 6:2
So., 13:50 Tamara Korpatsch - Sara Sorribes Tormo 6:4, 6:2
So., 15:00 Yannick Hanfmann - Hamad Medjedovic 3:6, 4:6, 7:6, 4:6
So., 13:25 Eva Lys - Petra Marcinko 6:3, 6:0
So.., 13:25 Tatjana Maria - Elise Mertens 5:7, 0:6
So.., 15:00, Ella Seidel - Jelena Ostapenko 4:6, 4:6
Mo., 26.5., Daniel Altmaier - Felix Auger-Aliassime
Mo., 26.5., Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik
Mo., 26.5., Laura Siegemund - Naomi Osaka
French Open 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?
Die French Open werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2.
Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar. Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.
Hamburg Open 2026 live: Tennis-Übertragung im Free-TV und Livestream
French Open heute live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream?
Auf HBO Max und discovery+ gibt es einige Matches im Stream. Allerdings ist bei beiden Diensten ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, um auf die Inhalte zugreifen zu können.
Auf JOYN gibt es kostenlos den Sender Eurosport 1 zu sehen.
Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar. Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.
Roland-Garros 2026 heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Grand Slam?
Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.joyn.de.
French Open heute live im TV und Stream: Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?
Bei den diesjährigen French Open in Paris wird ein Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet.
Damit hat sich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr (ca. 56 Millionen Euro) um rund zehn Prozent erhöht.
Die Preisgelder in der Übersicht:
Turniersieger: 2,8 Millionen Euro
Finalist: 1,4 Millionen Euro
Halbfinale: 750.000 Euro
Viertelfinale: 470.000 Euro
Achtelfinale: 285.000 Euro
3. Runde: 187.000 Euro
2. Runde: 130.000 Euro
1. Runde: 87.000 Euro
Quali-Finale: 48.000 Euro
2. Quali-Runde: 33.000 Euro
1. Quali-Runde: 24.000 Euro
French Open heute live: Woher kommt der Name Roland-Garros?
Die berühmte Tennisanlage und das Turnier Roland Garros tragen den Namen eines Luftfahrtpioniers, nicht eines Tennisspielers. Roland Garros war ein bekannter französischer Kampfflieger, der tragischerweise kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges abgeschossen wurde. Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Turnier ihm zu Ehren benannt.
Auch interessant: Handgelenksverletzung: Carlos Alcaraz verpasst French Open
Mehr Tennis-News
French Open
Überraschung in Paris! Struff wirft Favoriten raus
French Open: Emotionaler Abschied für Showman Gael Monfils
French Open
French Open: Lys setzt starkes Zeichen - Maria schon raus
French Open
Nach Fehlstart: Novak Djokovic kämpft sich in Runde zwei
French Open
Sieg in drei Sätzen: Zverev meistert Auftakthürde souverän
French Open
Tennisstar gesteht nach Sieg in Paris: "Habe viel geweint"