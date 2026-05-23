Das erste Match für Alexander Zverev bei den French Open 2026 steht fest. Der Deutsche wird in der Mittagshitze antreten.

Heißer Auftakt für Alexander Zverev: Das Erstrundenmatch des deutschen Topspielers bei den French Open in Paris wurde von den Veranstaltern für den frühen Sonntagmittag angesetzt.

Der Weltranglistendritte bestreitet bei erwarteten Temperaturen von über 30 Grad auf dem Court Philippe-Chatrier das zweite Match des Tages gegen den Lokalmatadoren Benjamin Bonzi (ab ca. 14.00 Uhr live auf Joyn).

"Ich freue mich immer auf Hitze, das ist kein Geheimnis", sagte Zverev, der am Bois de Boulogne erneut seinen ersten Grand-Slam-Titel in Angriff nimmt und sich laut eigener Angaben "gut" fühlt.

Die Rückenprobleme, die ihn zuletzt auch zur Absage der Teilnahme in Hamburg bewogen, hat Zverev im Griff.