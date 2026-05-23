Hamburg Open 2026: Tennis-Übertragung heute live im Free-TV und Joyn-Livestream - alle Infos zum ATP-Turnier

Vom 16. bis 23. Mai finden in Hamburg die Hamburg Open statt. ran hat alle Informationen zum ATP-Turnier zusammengetragen.

Während die French Open bereits ihre Schatten vorauswerfen, hoffen in Hamburg einige Spieler auf eine gute Generalprobe.

Nicht mit dabei ist in diesem Jahr leider Lokalmatador Alexander Zverev. Der Deutsche, der in Paris endlich seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen will, sagte kurz vor Beginn des Turniers ab.

Hamburg Open im kostenlosen Joyn-Stream

Hamburg Open 2026 live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?

  • Qualifikation: 16. und 17. Mai 2026

  • 1. Runde: 18. und 19. Mai 2026

  • 2. Runde: 19. und 20. Mai 2026

  • Viertelfinale: 21. Mai 2026

  • Halbfinale: 22. Mai 2026

  • Finale: 23. Mai 2026

Hamburg Open 2026 heute live: Wo kann ich das Turnier im Free-TV verfolgen?

Das ATP-Turnier in Hamburg wird in Teilen von DF1 im Free-TV übertragen. Der Sender zeigt alle Spiele des Centre-Courts im frei empfangbaren TV.

ATP-Turnier in Hamburg heute live: Gibt es einen Livestream?

Im Livestream können die Spiele des Centre-Courts auch kostenlos über Joyn geschaut werden.

Auch Sky zeigt das Turnier. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Hamburg Open 2026 heute live: Nimmt Alexander Zverev am Turnier am Rothenbaum teil?

Nein! Alexander Zverev nimmt nicht am Turnier in Hamburg teil. Aufgrund von Rückenproblemen sagte der beste deutsche Spieler seine Teilnahme im Vorfeld ab.

