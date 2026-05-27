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NFL - Baltimore Ravens: Lamar Jackson findet Minter cool - und was ist mit dem neuen Vertrag?
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Baltimore Ravens gehen mit neuen Coaches in die Saison. Von Lamar Jackson gibt es Lob – und ein Bekenntnis.
Die Baltimore Ravens und der Super Bowl – bislang war die Jagd nach der Vince Lombardi Trophy eine vergebliche. Obwohl das SB-Fenster mit Quarterback-Superstar Lamar Jackson seit ein paar Jahren offen ist.
Für 2026 haben die Ravens vor allem Veränderungen auf den Trainer-Positionen vorgenommen. So ist zum Beispiel Jesse Minter der neue Head Coach, der die Ravens dem großen Ziel entscheidend näherbringen soll.
Jackson kann bislang nur Positives berichten von dem Mann, der John Harbaugh beerbt hat. Der Ex-Coach war 18 Jahre lang in Baltimore und war derjenige, der Jackson im Draft 2018 an 32. Stelle ausgewählt hatte.
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Lamar Jackson: "Immer ein Lächeln im Gesicht"
Während er warme Worte für seinen alten Trainer fand ("Großen Respekt an ihn"), freut er sich auf eine neue Ära mit Minter.
"Mann, echt ein cooler Typ. Er hat immer ein Lächeln im Gesicht", sagte Jackson am Mittwoch nach der OTA-Einheit der Ravens. "Ich habe ihm heute auf dem Platz noch gesagt: 'Jedes Mal, wenn ich ins Gebäude komme, lächelst du.' … Genau so jemanden brauchst du im Team."
Es sei anders. Anders und neu, sagte Jackson. "Im Moment fühlt sich irgendwie alles neu an. Aber es ist cool. Die Atmosphäre ist entspannt. Ich freue mich einfach auf die Saison."
Und auch auf eine langfristige Zukunft in Baltimore? Sein Vertrag läuft 2027 aus, es soll möglichst bald zu einer Einigung und einer Verlängerung kommen.
Lamar Jackson: Viel Liebe für die Ravens
"Absolut. Ich liebe die Baltimore Ravens", sagte Jackson auf die Frage, ob er langfristig in Baltimore bleiben wolle. "Ich liebe diese Organisation. Ich liebe diese Stadt. Das ist das Team, das mich gedraftet hat. Die Leute hier haben mir viel Liebe entgegengebracht. Und ich habe genauso viel Liebe für die Stadt und dieses Team. Wie ich euch gesagt habe: Die Umstrukturierung ist abgeschlossen. Damit bin ich fein. Aber ich liebe Baltimore. Das sollte inzwischen eigentlich jeder wissen."
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