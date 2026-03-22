NFL - Cincinnati Bengals: Joe Burrow und Olympia? "Ziemlich begeistert"

Flag Football feiert bei den Olympischen Spielen 2028 Premiere. Joe Burrow hat sich jetzt dazu geäußert.

Die Olympischen Spiele üben immer noch eine große Anziehungskraft aus. Flag Football wird 2028 in Los Angeles Premiere feiern. Unklar ist, wie viele NFL-Stars dann am Start sein werden.

Fest steht aber, dass nicht wenige List darauf hätten. Wie zum Beispiel Joe Burrow. Das bekräftigte der Quarterback der Cincinnati Bengals im Rahmen des Events "Flag Football Classic".

"Ich wollte schon immer bei den Olympischen Spielen antreten", sagte Burrow. "Ich habe bisher nie wirklich eine olympische Sportart ausgeübt – deshalb war ich ziemlich begeistert, als das angekündigt wurde."