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NFL - Cincinnati Bengals: Joe Burrow und Olympia? "Ziemlich begeistert"
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 05:55 Min
Flag Football feiert bei den Olympischen Spielen 2028 Premiere. Joe Burrow hat sich jetzt dazu geäußert.
Die Olympischen Spiele üben immer noch eine große Anziehungskraft aus. Flag Football wird 2028 in Los Angeles Premiere feiern. Unklar ist, wie viele NFL-Stars dann am Start sein werden.
Fest steht aber, dass nicht wenige List darauf hätten. Wie zum Beispiel Joe Burrow. Das bekräftigte der Quarterback der Cincinnati Bengals im Rahmen des Events "Flag Football Classic".
"Ich wollte schon immer bei den Olympischen Spielen antreten", sagte Burrow. "Ich habe bisher nie wirklich eine olympische Sportart ausgeübt – deshalb war ich ziemlich begeistert, als das angekündigt wurde."
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Joe Burrow hat Bock auf Gold
Für ihn geht es auch um die sportlichen Aussichten. Burrow sehnt sich nach Erfolgen. Mit den Bengals stand er zwar bereits im Super Bowl, verlor diesen aber gegen die Los Angeles Rams.
Ansonsten gelten die Bengals zwar Jahr für Jahr als Mitfavorit, blieben aber oft hinter den Erwartungen zurück oder Burrow musste verletzungsbedingt lange aussetzen. Oder beides.
"Die Chance, eine Goldmedaille zu gewinnen, ist etwas, worüber ich schon lange nachdenke – so ein Moment. Seit meiner Kindheit. Ich glaube, das wäre etwas ganz Besonderes", sagte er.
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