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NFL: Die wertvollsten Verträge der Free Agency 2026
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:02 Min
In der NFL läuft die Free Agency auf Hochtouren, zahlreiche Spieler erhielten bereits Mega-Verträge. ran zeigt die fettesten Deals.
Die Free Agency in der NFL ist in vollem Gange. Seit dem 9. März wird verhandelt, seit dem 11. März werden Verträge abgeschlossen.
Diverse Spieler sind bereits bei neuen Franchises untergekommen, andere bleiben ihren Teams treu.
Und immer wieder dürfen sich Sportler über hochdotierte Verträge freuen.
ran zeigt die fettesten Deals.
Jaelan Phillips
Team: Carolina Panthers (vorher Philadelphia Eagles)
Position: Linebacker
Vertragsdauer: 4 Jahre
Gehalt: 120 Millionen
Alec Pierce
Team: Indianapolis Colts
Position: Wide Receiver
Vertragsdauer: 4 Jahre
Gehalt: 114 Millionen
Trey Hendrickson
Team: Baltimore Ravens (vorher Cincinnati Bengals)
Position: Defensive End
Vertragsdauer: 4 Jahre
Gehalt: 112 Millionen
Odafe Oweh
Team: Washington Commanders (vorher Los Angeles Chargers)
Position: Linebacker
Vertragsdauer: 4 Jahre
Gehalt: 96 Millionen
Tyler Linderbaum
Team: Las Vegas Raiders (vorher Baltimore Ravens)
Position: Center
Vertragsdauer: 3 Jahre
Gehalt: 81 Millionen
Wan'dale Robinson
Team: Tennessee Titans (vorher New York Giants)
Position: Wide Receiver
Vertragsdauer: 4 Jahre
Gehalt: 70 Millionen
Romeo Doubs
Team: New England Patriots (vorher Green Bay Packers)
Position: Wide Receiver
Vertragsdauer: 4 Jahre
Gehalt: 68 Millionen
Malik Willis
Team: Miami Dolphins (vorher Green Bay Packers)
Position: Quarterback
Vertragsdauer: 3 Jahre
Gehalt: 67,5 Millionen
John Franklin-Myers
Team: Tennessee Titans (vorher Denver Broncos)
Position: Defensive End
Vertragsdauer: 3 Jahre
Gehalt: 63 Millionen
David Edwards
Team: New Orleans Saints (vorher Buffalo Bills)
Position: Guard
Vertragsdauer: 4 Jahre
Gehalt: 61 Millionen