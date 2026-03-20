In der NFL läuft die Free Agency auf Hochtouren, zahlreiche Spieler erhielten bereits Mega-Verträge. ran zeigt die fettesten Deals.

Die Free Agency in der NFL ist in vollem Gange. Seit dem 9. März wird verhandelt, seit dem 11. März werden Verträge abgeschlossen.

Diverse Spieler sind bereits bei neuen Franchises untergekommen, andere bleiben ihren Teams treu.

Und immer wieder dürfen sich Sportler über hochdotierte Verträge freuen.

ran zeigt die fettesten Deals.