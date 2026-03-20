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NFL: Die wertvollsten Verträge der Free Agency 2026

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:02 Min

In der NFL läuft die Free Agency auf Hochtouren, zahlreiche Spieler erhielten bereits Mega-Verträge. ran zeigt die fettesten Deals.

Die Free Agency in der NFL ist in vollem Gange. Seit dem 9. März wird verhandelt, seit dem 11. März werden Verträge abgeschlossen.

Diverse Spieler sind bereits bei neuen Franchises untergekommen, andere bleiben ihren Teams treu.

Und immer wieder dürfen sich Sportler über hochdotierte Verträge freuen.

ran zeigt die fettesten Deals.

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Jaelan Phillips

  • Team: Carolina Panthers (vorher Philadelphia Eagles)

  • Position: Linebacker

  • Vertragsdauer: 4 Jahre

  • Gehalt: 120 Millionen

Alec Pierce

  • Team: Indianapolis Colts

  • Position: Wide Receiver

  • Vertragsdauer: 4 Jahre

  • Gehalt: 114 Millionen

Trey Hendrickson

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Odafe Oweh

Tyler Linderbaum

  • Team: Las Vegas Raiders (vorher Baltimore Ravens)

  • Position: Center

  • Vertragsdauer: 3 Jahre

  • Gehalt: 81 Millionen

Wan'dale Robinson

  • Team: Tennessee Titans (vorher New York Giants)

  • Position: Wide Receiver

  • Vertragsdauer: 4 Jahre

  • Gehalt: 70 Millionen

Romeo Doubs

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Malik Willis

  • Team: Miami Dolphins (vorher Green Bay Packers)

  • Position: Quarterback

  • Vertragsdauer: 3 Jahre

  • Gehalt: 67,5 Millionen

John Franklin-Myers

  • Team: Tennessee Titans (vorher Denver Broncos)

  • Position: Defensive End

  • Vertragsdauer: 3 Jahre

  • Gehalt: 63 Millionen

David Edwards

  • Team: New Orleans Saints (vorher Buffalo Bills)

  • Position: Guard

  • Vertragsdauer: 4 Jahre

  • Gehalt: 61 Millionen

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