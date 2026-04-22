NFL-Draft: Deutsche Hoffnung Marlin Klein: "Ein Wunschteam habe ich nicht"

NFL NFL Draft: Pittsburgh wirft sich in Schale und stößt auf Kritik Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Sieben Deutsche sind dieses Jahr bei NFL Draft mit dabei. Unter ihnen auch Marlin Klein, der von Experten für den besten Allrounder in seinem Jahrgang gehalten wird.

Der deutsche Footballer Marlin Klein fiebert dem anstehenden NFL-Draft entgegen. "Still zu sitzen wird von Tag zu Tag härter, die Nervosität ist auf 100", sagte der 23-Jährige dem SID vor dem dreitägigen Event in Pittsburgh, wo von Donnerstag bis Samstag (Ortszeit) über sieben Runden insgesamt 257 College-Talente auf die 32 NFL-Teams verteilt werden. Puka Nacua nach Klinikaufenthalt zurück bei Los Angeles Rams - Head Coach Sean McVay gibt Update Der Tight End gilt unter Experten als aussichtsreicher Pick für die Runden drei bis sieben und in seinem Jahrgang als einer der besten Allrounder auf seiner Position. Mit den Michigan Wolverines gewann Klein 2024 die Meisterschaft, in seinem letzten College-Jahr wurde er Tight End Nummer eins und wie einst Quarterback-Ikone Tom Brady Teamkapitän der renommierten Uni.

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