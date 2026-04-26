NFL Draft 2026
NFL - New York Giants: So reagiert Head Coach John Harbaugh auf die Livestream-Debatte um Malik Nabers
Veröffentlicht:von Dominik Hager
NFL
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Videoclip • 01:39 Min
Mit seinen kritischen Aussagen bezüglich der Draft-Entscheidungen der Giants hat Malik Nabers kontroverse Diskussionen ausgelöst. Head Coach John Harbaugh reagierte nun aber entspannt.
Malik Nabers schien mit den Draft-Entscheidungen seiner New York Giants nicht ganz so zufrieden gewesen zu sein. Der 22-Jährige, der Teil des NFL-Draft-Livestreams von "Bleacher Report" war, zeigte sich beispielsweise verwundert über die Auswahl von Arvell Reese.
Folgerichtig musste man sich schon die Frage stellen, ob John Harbaugh, der Head Coach der Giants, sonderlich glücklich damit sein könne, dass Nabers so offen in der Öffentlichkeit seine Meinung kundtat.
Harbaugh versuchte jetzt jedoch, die Gemüter zu beruhigen. So habe er laut "ESPN"-Bericht ein "großartiges Gespräch" mit seinem Spieler geführt, nachdem dessen Kommentare die Runde gemacht hatten.
"Wir setzten uns hin und redeten darüber. Er hat sich klar ausgedrückt. Wenn man sich das nochmal ansieht, kann ich seine Sichtweise durchaus nachvollziehen. Ich meine, du bist in einem Podcast über Football, und er fragt einfach: Wie wollen wir ihn einsetzen? Wie wird er spielen?", erinnert sich der Coach an den Dialog.
Dem Coach zufolge sei es nichts Besonderes, im Football gewisse Dinge zu diskutieren, zumal die Fans dies sicherlich auch machen. Letztlich habe er Nabers auch überzeugen können.
"Ich habe ihm dann gezeigt, wie wir ihn einsetzen werden und er ist total begeistert davon", gab Harbaugh mit Blick auf die Debatte um die Position von Reese zu verstehen.
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Nabels hält in Livestream keine Hand vor den Mund
Genau diese Begeisterung hat Nabers im Livestream vermissen lassen. "Versteh mich nicht falsch. Ich liebe den Spieler (Reese), aber wo genau soll er spielen?", zeigte er sich verwundert: "Wir haben erst letztes Jahr jemanden für dieselbe Position geholt", machte er zudem klar.
Auch die Wahl von Offensive Lineman Francis Mauigoa bewertete er kritisch, stattdessen hätte er dort lieber Safety Caleb Downs gesehen. "Ich hätte Downs lieber bekommen, als gegen ihn zu spielen. Ich sagte zu ihm sogar: 'Ich komme, um dich zu holen.' Er ist gut, er ist sehr gut", sprach er sich für diesen aus.
Harbaugh und Nabers zeigen sich versöhnlich
Harbaugh möchte sich nun nicht mehr mit dem Gesagten seines Schützlings beschäftigen und zur Tagesordnung übergehen.
"Wir machen uns hier nicht zu viele Sorgen um gewisse Dinge. Solange die Person das Herz am richtigen Ort hat und das Beste für alle will, dann sage, was du denkst", verdeutlichte der Giants-Coach.
Nabers sei zudem einer der ersten gewesen, der Reese und seine Familie am Freitag im Trainingszentrum begrüßt habe. So habe er sicherstellen wollen, dass beide direkt einen guten Draht zueinander aufbauen.
Zudem setzte der 22-Jährige auch via Social Media ein klares Statement ab. "Zunächst einmal müssen wir aufhören, überzureagieren. Ich würde niemals absichtlich den größten Moment von Arvells Leben wegnehmen. Ich freue mich sehr, ihn im Team spielen zu sehen, und freue mich, einen weiteren Kumpel im Kader zu haben", verdeutlichte er.
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