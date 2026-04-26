Mit seinen kritischen Aussagen bezüglich der Draft-Entscheidungen der Giants hat Malik Nabers kontroverse Diskussionen ausgelöst. Head Coach John Harbaugh reagierte nun aber entspannt.

Malik Nabers schien mit den Draft-Entscheidungen seiner New York Giants nicht ganz so zufrieden gewesen zu sein. Der 22-Jährige, der Teil des NFL-Draft-Livestreams von "Bleacher Report" war, zeigte sich beispielsweise verwundert über die Auswahl von Arvell Reese.

Folgerichtig musste man sich schon die Frage stellen, ob John Harbaugh, der Head Coach der Giants, sonderlich glücklich damit sein könne, dass Nabers so offen in der Öffentlichkeit seine Meinung kundtat.

Harbaugh versuchte jetzt jedoch, die Gemüter zu beruhigen. So habe er laut "ESPN"-Bericht ein "großartiges Gespräch" mit seinem Spieler geführt, nachdem dessen Kommentare die Runde gemacht hatten.

"Wir setzten uns hin und redeten darüber. Er hat sich klar ausgedrückt. Wenn man sich das nochmal ansieht, kann ich seine Sichtweise durchaus nachvollziehen. Ich meine, du bist in einem Podcast über Football, und er fragt einfach: Wie wollen wir ihn einsetzen? Wie wird er spielen?", erinnert sich der Coach an den Dialog.

Dem Coach zufolge sei es nichts Besonderes, im Football gewisse Dinge zu diskutieren, zumal die Fans dies sicherlich auch machen. Letztlich habe er Nabers auch überzeugen können.

"Ich habe ihm dann gezeigt, wie wir ihn einsetzen werden und er ist total begeistert davon", gab Harbaugh mit Blick auf die Debatte um die Position von Reese zu verstehen.