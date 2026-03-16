NFL: Fünf neue Starter? Das Quarterback-Zeugnis der Free Agency

NFL Baker Mayfield rockt die Bühne bei Country-Konzert Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Gleich fünf Teams verpflichteten in der Free Agency der NFL einen neuen potenziellen Starting Quarterback. Wie passen die Spieler zu ihren Teams? ran bewertet die Verpflichtungen.

Von Chris Lugert Die erste Phase der Free Agency 2026 in der NFL war wild und brachte einige spannende Moves hervor. Auch auf der Quarterback-Position gab es einige Verschiebungen. Gleich fünf Teams holten sich auf dem freien Markt oder via Trade einen potenziellen neuen Starting Quarterback. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Aussichten der einzelnen Teams mit ihren Neuzugängen sind dabei höchst unterschiedlich. Auf den ersten Blick scheinen nur die Minnesota Vikings und Kyler Murray das Potenzial für eine längere Liaison zu haben. Bei allen anderen Teams stehen die Zeichen eher auf einer Kurzzeitbeziehung. Oder schlummert irgendwo Überraschungspotenzial, das eine der Franchises sogar nachhaltig verändern könnte? ran bewertet die Quarterback-Verpflichtungen.

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Miami Dolphins: Malik Willis Die Miami Dolphins haben das Thema Tua Tagovailoa beendet und dafür einen schmerzhaften Dead Cap in Kauf genommen. Doch das war es den Verantwortlichen wert, schließlich stehen die Zeichen auf einem kompletten Neustart. Und diesen soll zumindest 2026 Malik Willis anführen. Der 26-Jährige war die spannendste Quarterback-Aktie auf dem Markt, nachdem er in der vergangenen Saison in gut anderthalb Spielen bei den Green Bay Packers den verletzten Jordan Love vertreten hatte. Dabei hinterließ er einen derart guten Eindruck, dass sein Marktwert direkt in die Höhe schoss. Die Dolphins gaben Willis einen Dreijahresvertrag über insgesamt 67,5 Millionen Dollar, davon sind 45 Millionen garantiert. Das durchschnittliche Jahresgehalt von 22,5 Millionen Dollar fiel etwas geringer aus als von einigen Experten und Analysten erwartet, dennoch ist es eine teure Wette auf einen Spieler quasi ohne Starter-Erfahrung. Super Bowl MVP: Deshalb ging Walker wirklich zu den Chiefs Seitdem Willis 2022 in der dritten Runde gedraftet wurde, kommt er auf nur sechs Starts in der NFL. In seinen zwei Jahren bei den Packers als Backup von Love konnte er jedoch unter Matt LaFleur lernen - es gibt kaum bessere Head Coaches für einen Quarterback. Doch ist er wirklich bereit, um in der NFL regulärer Starter zu sein? Dass sich die Dolphins für Willis entschieden, war keine Überraschung, wenn man das neue Front Office betrachtet. Denn sowohl General Manager Jon-Eric Sulivan als auch Head Coach Jeff Hafley kamen aus Green Bay und kennen Willis daher bestens, wissen also genau, was sie bekommen. Zudem ist der Vertrag so strukturiert, dass die Dolphins nach zwei Jahren ziemlich problemlos vorzeitig daraus aussteigen könnten. Willis mag eine Wette sein, doch schlägt er ein, könnten die Dolphins deutlich schneller als gedacht wieder konkurrenzfähig sein. Und klappt es nicht, holt man sich eben 2027 seinen neuen Quarterback im Draft. An dem Punkt, an dem sich die Dolphins derzeit befinden, ist es eine Entscheidung mit vergleichsweise wenig Risiko, dem aber das Potenzial für einen echten Coup gegenübersteht. ran-Note: 2

New York Jets: Geno Smith Ein ganz anderes Bild gibt hingegen die Rückholaktion von Geno Smith durch die New York Jets ab. Man könnte sagen, dass sich für den Routinier ein Kreis schließt, wenn sein erstes Engagement bei "Gang Green" nicht so ein Desaster gewesen wäre. 2013 war Smith in der zweiten Runde von den Jets gedraftet worden und wurde direkt Starter, diesen Job war er nach zwei Jahren aber schon wieder los. Als er die Franchise aus dem "Big Apple" nach der Saison 2016 verließ, schien der Playmaker selbst als Backup kaum noch einen Markt in der NFL zu haben. Doch er kam zurück und erlebte Jahre später bei den Seattle Seahawks seine beste Zeit. Insofern hätte ein Trade für Smith aus Sicht der Jets nach der Saison 2024 durchaus Sinn ergeben. Doch dazwischen lag dieses eine unrühmliche Jahr des Quarterbacks bei den Las Vegas Raiders, in dem dem 35-Jährigen gar nichts gelang. Der Zusammenbruch der Raiders lag nicht nur an Smith, doch auch er hatte seinen Anteil daran.

NFL Cap Space aller 32 NFL-Teams für 2026: Titans an der Spitze, Bills im Minus NFL-Trade Deadline 2023: Cap Space aller 32 Teams NFL: Cap Space aller 32 Teams

Für die Saison 2026 liegt der Salary Cap der NFL bei etwa 301,2 Millionen US-Dollar. Aber wie viel Kohle können die Teams überhaupt ausgeben? ran gibt einen Überblick. (Quelle: Spotrac, Stand: 15. März 2026, 22:00 Uhr) Getty Images

Syndication: Democrat and Chronicle Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) runs into the end zone on this 52 yard run. , EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xJamiexGerm... Platz 32: Buffalo Bills

Cap Space: -5.173.625 US-Dollar USA TODAY Network

TAMPA, FL - JANUARY 03: Tampa Bay Buccaneers Quarterback Baker Mayfield (6) scrambles for yardage during the NFL, American Football Herren, USA game between the Carolina Panthers and the Tampa Bay ... Platz 31: Tampa Bay Buccaneers

Cap Space: 972.385 US-Dollar Icon Sportswire

2192526185 Platz 30: Chicago Bears

Cap Space: 2.152.485 US-Dollar Getty Images

Cleveland Browns Myles Garrett (95) celebrates a sack on Pittsburgh Steelers quarterback Russell Wilson (3) in the second quarter at Huntington Bank Field in Cleveland, Ohio on Thursday November 21... Platz 29: Cleveland Browns

Cap Space: 8.492.430 US-Dollar UPI Photo

lawrence Platz 28: Jacksonville Jaguars

Cap Space: 10.156.632 US-Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Minnesota Vikins: #skol Platz 27: Minnesota Vikings

Cap Space: 10.742.654 US-Dollar imago

Jaylen Waddle Platz 26: Miami Dolphins

Cap Space: 11.655.650 US-Dollar IMAGO/ZUMA Press Wire

NFL, American Football Herren, USA Carolina Panthers at Buffalo Bills Aug 24, 2024; Orchard Park, New York, USA; Carolina Panthers quarterback Bryce Young (9) warms up before a pre-season game agai... Platz 25: Carolina Panthers

Cap Space: 17.092.548 US-Dollar USA TODAY Network

Platz 4: Cincinnati Bengals Platz 24: Cincinnati Bengals

Cap Space: 18.981.724 US-Dollar USA TODAY Network

November 10, 2024: Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott is likely out for the season as he is expected to have surgery to repair a torn hamstring. Without Dak, the Cowboys lost against the NFC E... Platz 23: Dallas Cowboys

Cap Space: 18.990.064 US-Dollar ZUMA Press Wire

Drake London, Bijan Robinson Platz 22: Atlanta Falcons

Cap Space: 20.369.157 US-Dollar IMAGO/Icon Sportswire

January 15, 2026: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes, right, warms up before a game against the Houston Texans on Dec. 7, 2025, at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missou... Platz 21: Kansas City Chiefs

Cap Space: 20.611.171 US-Dollar ZUMA Press Wire

Bo Nix Platz 20: Denver Broncos

Cap Space: 23.050.890 Dollar IMAGO/Imagn Images

ATLANTA, GA - JANUARY 04: New Orleans quarterback Tyler Shough (6) rolls out to pass during the NFL, American Football Herren, USA game between the New Orleans Saints and the Atlanta Falcons on Jan... Platz 19: New Orleans Saints

Cap Space: 17.486.572 US-Dollar Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Las Vegas Raiders Jan 4, 2026; Paradise, Nevada, USA; Las Vegas Raiders punter AJ Cole (6) celebrates after kicking a field goal against the... Platz 18: Las Vegas Raiders

Cap Space: 25.440.604 US-Dollar Imagn Images

Week 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams) Platz 17: Los Angeles Rams

Cap Space: 26.325.122 US-Dollar getty

2192537461 Platz 16: New York Giants

Cap Space: 26.587.039 US-Dollar Getty Images

Metcalf fehlt den Steelers vorerst Platz 15: Pittsburgh Steelers

Cap Space: 27.094.857 US-Dollar AFP/GETTY IMAGES /SID/Nic Antaya

January 20, 2024: Houston Texans QB C.J. Stroud (7) in action during the AFC divisional playoff game against the Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium in Baltimore, MD. Photo Mike Buscher Cal Media ... Platz 14: Houston Texans

Cap Space: 29.252.800 US-Dollar ZUMA Wire

Platz 18: Green Bay Packers Platz 13: Green Bay Packers

Cap Space: 31.451.647 US-Dollar USA TODAY Network

NFC Divisional Playoffs - Tampa Bay Buccaneers v Detroit Lions Platz 12: Detroit Lions

Cap Space: 32.634.019 US-Dollar 2024 Getty Images

Arizona Cardinals v Philadelphia Eagles Platz 11: Philadelphia Eagles

Cap Space: 35.714.562 US-Dollar 2023 Getty Images

imago images 1057197735 Platz 10: New York Jets

Cap Space: 36.722.779 US-Dollar IMAGO/Newscom World

Colts Taylor Platz 9: Indianapolis Colts

Cap Space: 43.461.488 US-Dollar IMAGO/Imagn Images

NFL, American Football Herren, USA Seattle Seahawks at Chicago Bears Dec 26, 2024; Chicago, Illinois, USA; Seattle Seahawks wide receiver Jaxon Smith-Njigba (11) runs after a catch against the Chic... Platz 8: Seattle Seahawks

Cap Space: 44.430.194 US-Dollar Imagn Images

MIAMI GARDENS, FL - NOVEMBER 24: New England Patriots quarterback Drake Maye (10) runs with the ball during the game between the Miami Dolphins and the New England Patriots on November 24, 2024 at ... Platz 7: New England Patriots

Cap Space: 45.847.728 US-Dollar Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA NFC Divisional Round-San Francisco 49ers at Seattle Seahawks Jan 17, 2026; Seattle, WA, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the ... Platz 6: San Francisco 49ers

Cap Space: 46.081.847 US-Dollar Imagn Images

AFC Championship - Kansas City Chiefs v Baltimore Ravens Platz 5: Baltimore Ravens

Cap Space: 47.208.212 US-Dollar 2024 Getty Images

CINCINNATI, OH - DECEMBER 28: Arizona Cardinals wide receiver Marvin Harrison Jr. (18) warms up on the sideline during the game against the Arizona Cardinals and the Cincinnati Bengals on December ... Platz 4: Arizona Cardinals

Cap Space: 53.988.036 US-Dollar Icon Sportswire

NFL, American Football Herren, USA Denver Broncos at Los Angeles Chargers Dec 10, 2023; Inglewood, California, USA; Los Angeles Chargers quarterback Justin Herbert (10) throws against the Denver Br... Platz 3: Los Angeles Chargers

Cap Space: 60.596.698 US-Dollar USA TODAY Network

2194918175 Platz 2: Washington Commanders

Cap Space: 63.860.824 US-Dollar Getty Images

Cam Ward Platz 1: Tennessee Titans

Cap Space: 75.700.696 US-Dollar IMAGO/Imagn Images 1 / 33



Was sich die Jets davon versprechen, ausgerechnet jetzt für ihn zu traden, bleibt rätselhaft. Die einzige plausible Erklärung wäre, dass New York seine eigene Offensive Line deutlich besser einschätzt als die Line der Raiders in der abgelaufenen Saison. Und dass eine bessere Protection auch Smith wieder zu besseren Leistungen verhilft. Die Jets brauchten einen neuen Quarterback, daran gab es keinen Zweifel. Der Weg über die klassische Free Agency wäre schwierig geworden, da die Jets als Team nicht sonderlich attraktiv für potenzielle Neuzugänge sind. Und Smith hat vor nicht allzu langer Zeit immerhin bewiesen, dass er ein potenter Starter in der NFL sein kann. Großer Vorteil: Smith ist ziemlich günstig. Die Raiders übernehmen den kompletten Bonus in Höhe von über 16 Millionen Dollar, die Jets selbst müssen nur das Grundgehalt von 3,3 Millionen Dollar zahlen. Doch sportliche Upside ist hier kaum erkennbar, es herrscht das schlichte Prinzip Hoffnung. ran-Note: 4

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Minnesota Vikings: Kyler Murray Die Spatzen pfiffen es bereits seit Wochen von den Dächern der NFL-Facilities, inzwischen ist es offiziell: Kyler Murray setzt seine Karriere bei den Minnesota Vikings fort, nachdem er zuvor von den Arizona Cardinals entlassen wurde. Finanziell geht es für die Vikings nicht günstiger, der 28-Jährige unterschrieb für ein Jahr zum Veteran Minimum von 1,3 Millionen Dollar. Allein das macht eine negative Bewertung des Deals nahezu unmöglich. Und auch sportlich könnte es eine Verpflichtung für die Vikings sein, die die Franchise mit einem Schlag deutlich nach vorne katapultiert. Zwar konnte Murray bei den Cardinals die großen Erwartungen eines Nummer-1-Picks nie erfüllen, doch unter den richtigen Umständen kann er dennoch ein Top-15-Quarterback in dieser Liga sein. Kommentar: Murray ist genau der Richtige für die Vikings Und wo könnte er diese Umstände vorfinden, wenn nicht genau bei jenem Team, das schon Sam Darnold vor zwei Jahren in ungeahnte Höhen gehoben hat? Head Coach Kevin O'Connell kann Quarterbacks weiterentwickeln, das wohl endgültige Scheitern von J.J. McCarthy hat auch andere Gründe. In der Offense von O'Connell könnte Murray noch einmal richtig aufblühen. In Justin Jefferson und Jordan Addison verfügt der Spielmacher in Minnesota über ein sehr starkes Receiver-Duo, die Offensive Line ist zumindest solide. Das Quarterback Play war der Hauptgrund dafür, dass die Vikings in der Vorsaison die Playoffs deutlich verpassten. Diese Ausrede dürfte 2026 nicht gelten. Mit einer Defense, die erneut zu den besseren der Liga gehören sollte, könnte Minnesota ein Dark Horse für einen tiefen Playoff Run werden. ran-Note: 1

Atlanta Falcons: Tua Tagovailoa Aus Sicht von Tua Tagovailoa hätte es fast nicht besser laufen können. Nach seiner Entlassung bei den Dolphins schien der Weg zu einem Comeback als Starter in der NFL verdammt weit zu sein. Doch plötzlich besteht die reelle Chance, dass der Hawaiianer zu Saisonbeginn 2026 tatsächlich bereits wieder auf dem Feld steht. Denn die Atlanta Falcons nahmen Tagovailoa ebenfalls zum Veteran Minimum von etwas mehr als einer Million Dollar unter Vertrag. Sein Konkurrent ist Michael Penix Jr., der sich in der Vorsaison schwer am Knie verletzte und auch zuvor nicht den Nachweis erbringen konnte, ein verlässlicher Starter in der NFL sein zu können. Zudem wurde sowohl im Front Office als auch im Trainerstab in Atlanta einmal feucht durchgewischt, fast alle Schlüsselpositionen wurden neu besetzt. Bedeutet: Die Verantwortlichen, die Penix vor zwei Jahren gedraftet haben, sind nicht mehr im Amt. Somit gehen beide Quarterbacks mit identischen Chancen auf den Starter-Posten in die Saison-Vorbereitung. Kommentar: Falcons gehen mit Tua zu viel Risiko Aber kann Tua den Falcons überhaupt eine Hilfe sein? Ergibt die Verpflichtung des 28-Jährigen aus Sicht des Teams Sinn? Durch das geringe finanzielle Invest hält sich das Risiko in Grenzen. Und es ist nicht so, dass Tagovailoa gar keine Qualitäten hätte. Der neue Head Coach Kevin Stefanski könnte der Karriere des Spielmachers noch einmal Auftrieb verleihen, wenn er es schafft, den in den vergangenen Jahren verschollenen Tagovailoa aus der Saison 2023 zu erwecken, als dieser in Diensten der Dolphins die NFL in Passing Yards anführte und sogar ein Playoff-Spiel gewann. In Wide Receiver Drake London und Running Back Bijan Robinson hat Tagovailoa zwei absolute Star-Playmaker zur Hand. Auch die Offensive Line in Atlanta sollte ihm das Leben deutlich mehr vereinfachen als seine Beschützer in Miami. Und auch hier gilt: Wenn es wirklich nicht klappt, kann man sich 2027 komplett neu umsehen. ran-Note: 2

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