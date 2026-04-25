Brasilien-Spiel der NFL
NFL in Brasilien: Gegner der Dallas Cowboys steht offiziell fest
Aktualisiert:von Malte Ahrens
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Videoclip • 01:21 Min
Die Dallas Cowboys treten am 3. Spieltag der NFL in Brasilien im ehrwürdigen Maracana-Stadion an. Nun gibt die NFL den Gegner von "America's Team" bekannt.
Der Gegner der Dallas Cowboys beim Brasilien-Spiel der NFL steht fest. Die Baltimore Ravens treffen im ehrwürdigen Maracana in Rio de Janeiro auf "America's Team".
"Wir fühlen uns geehrt, dass die NFL uns ausgewählt hat, beim ersten Spiel der NFL in Rio de Janeiro dabei zu sein", sagte Ravens-Besitzer Steve Biscotti.
Und auch Cowboys-Owner Jerry Jones ist von dem Aufeinandertreffen sehr angetan. "Gegen die Ravens im Maracana vor so einem begeisterten Publikum zu spielen, wird für uns ein ganz besonderes Spiel."
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NFL: Rekordjahr für internationale Spiele
2024 spielten die Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles und 2025 die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers bereits im brasilianischen Sao Paulo.
2026 wird es ein Rekordhoch an internationalen Spielen mit insgesamt neun Spielen in sieben Ländern geben. Darunter auch die Partie der Detroit Lions um Wide Receiver Amon-Ra St. Brown in München.
Die weiteren Spiele finden unter anderem in London, Madrid, Melbourne, Mexiko-Stadt und Paris statt.
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