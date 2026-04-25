NFL: Jacksonville Jaguars - So krass wird das neue Stadion

Die Dallas Cowboys treten am 3. Spieltag der NFL in Brasilien im ehrwürdigen Maracana-Stadion an. Nun gibt die NFL den Gegner von "America's Team" bekannt.

Der Gegner der Dallas Cowboys beim Brasilien-Spiel der NFL steht fest. Die Baltimore Ravens treffen im ehrwürdigen Maracana in Rio de Janeiro auf "America's Team".

"Wir fühlen uns geehrt, dass die NFL uns ausgewählt hat, beim ersten Spiel der NFL in Rio de Janeiro dabei zu sein", sagte Ravens-Besitzer Steve Biscotti.

Und auch Cowboys-Owner Jerry Jones ist von dem Aufeinandertreffen sehr angetan. "Gegen die Ravens im Maracana vor so einem begeisterten Publikum zu spielen, wird für uns ein ganz besonderes Spiel."