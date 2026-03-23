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NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce verlängert - so viel verdient er jetzt
Aktualisiert:von ran.de
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NFL - Kelce macht weiter: "Bitte nicht noch ein Jahr Taylor Swift!"
Videoclip • 02:36 Min
Travis Kelces Zukunft war lange offen: Jetzt hat sich der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs entschieden, drei weitere Saisons in der NFL dranzuhängen.
Lange brodelte die Gerüchteküche um Travis Kelce.
Doch kurz bevor die Free Agency startet, ließen der Star-Tight-End und sein Management durchsickern, dass der 36-Jährige ein weiteres Jahr bei den Kansas City Chiefs dranhängen wird.
Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird Kelce nun sogar um drei weitere Jahre verlängern.
In der ersten Saison soll er 12 Millionen Dollar, inklusive Boni sogar bis zu 15 Millionen Dollar, verdienen. Über die vollen drei Jahre soll Kelce bis zu 57,735 Millionen Dollar verdienen können, also durchschnittlich 18,245 Millionen pro Jahr. Damit ist das jährliche Gehalt weder besonders viel höher noch niedriger als in den vergangenen Jahren.
Travis Kelce: Chiefs-Legende und Pro-Bowl-Dauergast
Die Chiefs-Legende wurde 2013 von KC in der dritten Runde gedraftet und spielte seither für keine andere NFL-Franchise.
Neben zahlreichen Rekorden gewann Kelce drei Super Bowls und wurde seit 2015 jedes Jahr in den Pro Bowl gewählt.
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