Die Seattle Seahawks sorgen für einen NFL-Paukenschlag und statten ihren Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba mit einem Rekordvertrag aus. Es ist der Lohn für eine herausragende Saison.

Zahltag für den besten Offensivspieler der vergangenen NFL-Saison: Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba erhält von den Seattle Seahawks eine Vertragsverlängerung, die neue Maßstäbe auf seiner Position setzt.

Wie "ESPN" berichtet, unterschreibt "JSN" beim amtierenden Super-Bowl-Sieger einen Vierjahresvertrag über insgesamt 168,6 Millionen Dollar. Sowohl das durchschnittliche Jahresgehalt in Höhe von 42,15 Millionen Dollar als auch die Garantiesumme von 120 Millionen Euro sind ein NFL-Rekord für Wide Receiver.

Damit erhält der 24-Jährige den Lohn für eine herausragende Saison 2025. Mit 1.793 Receiving Yards führte Smith-Njigba die Liga an und wurde anschließend zum First-team All-Pro und sogar zum Offensive Player of the Year gewählt. Mit den Seahawks gewann er als Krönung schließlich den Super Bowl gegen die New England Patriots.