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NFL - Seattle Seahawks: Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba unterschreibt Rekordvertrag
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:02 Min
Die Seattle Seahawks sorgen für einen NFL-Paukenschlag und statten ihren Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba mit einem Rekordvertrag aus. Es ist der Lohn für eine herausragende Saison.
Zahltag für den besten Offensivspieler der vergangenen NFL-Saison: Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba erhält von den Seattle Seahawks eine Vertragsverlängerung, die neue Maßstäbe auf seiner Position setzt.
Wie "ESPN" berichtet, unterschreibt "JSN" beim amtierenden Super-Bowl-Sieger einen Vierjahresvertrag über insgesamt 168,6 Millionen Dollar. Sowohl das durchschnittliche Jahresgehalt in Höhe von 42,15 Millionen Dollar als auch die Garantiesumme von 120 Millionen Euro sind ein NFL-Rekord für Wide Receiver.
Damit erhält der 24-Jährige den Lohn für eine herausragende Saison 2025. Mit 1.793 Receiving Yards führte Smith-Njigba die Liga an und wurde anschließend zum First-team All-Pro und sogar zum Offensive Player of the Year gewählt. Mit den Seahawks gewann er als Krönung schließlich den Super Bowl gegen die New England Patriots.
NFL: Smith-Njigba dreht nach Metcalf-Abschied auf
Nach zwei Jahren im Schatten von D.K. Metcalf drehte Smith-Njigba nach dem Abschied des langjährigen Seahawks-Stars so richtig auf. Mit Quarterback Sam Darnold bildete er eine herausragende Kombo, unter Offensive Coordinator kam er deutlich häufiger als Outside Receiver zum Einsatz.
Smith-Njigba war 2023 in der ersten Runde an 20. Stelle von Seattle gedraftet worden. Aus demselben Draft dürfte auch Cornerback Devon Whiterspoon nicht mehr lange auf eine Vertragsverlängerung warten müssen.
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